Ibland kan det vara bra med lite extra lagring till hands, och en bra, extern ssd gör det jobbet på ett smidigt sätt, speciellt med nya, snabba typ c-gränssnitt som usb 3.1 gen 2 och thunderbolt 3-portar på många datorer blir det ett enkelt sätt att öka laptopens kapacitet än att uppgradera dess interna lagring.

Savage EXO är en ny extern ssd från Kingstons gamingvarumärke Hyperx. Det är en behändigt utformad enhet, avlång som en plånbok men hälften så bred, och bara centimetern tjock. Den har en vikt på 56 gram. Det här är inte den lättaste externa ssd vi sett, men en av de behändigaste, med en form som gör att den enkelt slinker ner i en byxficka.

Du behöver dock ha med dig en separat kabel. Du får med en för usb-c till usb c, och en med usb-a-kontakt i ena änden. Chassit är i aluminium och plastkompositer och uppges vara rejält stryktåligt, både mot stötar och vibrationer. Du får dock inget garanterat skydd mot vatten eller fukt.

Halv eller hel terabyte

Disken finns i två storlekar, 480 GB och 960 GB. Mindre och billigare 128- eller 256 GB-enheter finns tyvärr inte, så ett inköp är helt klart en investering. Kopplad till en dator med usb 3.1 gen 2-port eller bättre utlovar den snabba och stabila läs- och skrivhastigheter. 500 MB/sek läsning och 480 MB/sek skrivning. Och i våra mätningar lever den faktiskt upp till det, om än inte så stabilt som vi hoppats.

Hyperx vill gängse lyfta fram kompatibiliteten med Xbox och Playstation. Men det är inget unikt, du kan koppla de flesta externa diskar med usb 3.0 eller bättre till dem.

Vi får enstaka toppar på strax över 480 MB/s och har vi tur kan en enstaka fil läsas med den hastigheten, men vanligen landar vi på runt 290 MB/s. Det är väl godkänt om än inte marknadsledande. En disk som Sandisk Extreme 600 eller Adata SE730 har vassare topphastighet, men Savage EXO gör bra ifrån sig över tid.

Samma sak gäller i princip för stora sekventiella skrivningar, inte så höga snitthastigheter som vi hoppats på, men också hög lägstanivå. Disken blir inte heller lika varm som vi sett en del konkurrenter bli. Efter en halvtimmes stresstest av enheten är den som mest milt ljummen på utsidan.

Inte toppklass på skrivningar

På en punkt är Hyperx EVO dock en besvikelse, och det är för slumpmässigt mindre skrivningar. Att föra över en katalog foton tar ner överföringshastigheten till den till strax över 100 MB/s, och med enskilda påtagliga småstopp och pauser i överföringen. Även ett mer syntetiskt benchmark med HD Tune Pro visar på samma sak, markant skillnad mellan slumpmässig och sekventiell skrivning på ett sätt vi inte ser vid läsning.

Ett annat ställe där en ssd i dagsläget kan göra stor skillnad är som extern hårddisk till en spelkonsol, både Xbox One och Playstation 4 kör fortfarande med gamla mekaniska diskar, och tillverkaren lyfter fram just det som en av de tänkta användningsområdena för disken.

Den uppges ge konsolerna 20 procent snabbare laddningstid med den sådan inpluggad. Det låter inte så mycket, men Hyperx vill inte lova mer. I själva verket kan det ibland gå snabbare. 20 procent är skillnaden i sekventiell läsning, och begränsas i det fallet stort av konsolernas långsammare usb-gränssnitt. Det är snarare vid snabba, slumpmässiga läsningar som den här kommer till sin rätt, med extremt mycket kortare söktider. Det kan innebära stor skillnad för laddtider i vissa typer av spel, medan det är marginellt i andra.

Hyperx Savage EXO är inte extremkompakt, men väldigt behändig att bära med slimmad form och avsmalnande långsidior.

Lagring och inget annat

Många externa diskar kommer med en uppsättning behändiga extra program för diskunderhåll, säkerhetskopiering eller kryptering, men här får vi inget sådant, utan det är enkel lagring som gäller. Så den fungerar precis på samma sätt om den är ansluten tillen pc, en Mac eller en Linux-dator.

Efter visst läsande av det finstilta på produkterns hemsida ser vi dock att det går att ladda hem Kingston SSD Manager till en Windows-dator. Den låter dig hålla koll på diskens hälsa, uppgradera firmware snabbt och enkelt och göra djupradering på en disk så att inga data finns kvar om du ska lämna bort eller låna ut den.

Omdöme

Slimmat stadigt yttre och lika stadiga läshastigheter är de bästa egenskaperna hos Savage EXO. Det, och det faktum att den går att få tag på för ett överkomligt pris, stadigt under 2 000 kronor är bra för en extern ssd på nästan 1 terabyte. Men det hälften så stora alternativet är inte avsevärt billigare. Avsaknaden av behändiga program till datorn och dess ojämna skrivhastighet ligger den också i fatet.

Specifikationer

Produktnamn: Kingston Hyperx Savage EXO SHSX100

Testad: Januari 2020

Tillverkare/kontakt: Kingston / Hyperx

Anslutning: Usb 3.1 gen 2 typ c

Lagringsstorlek: 480 GB, 960 GB

Övrigt: Stöttålig, kabel typ c till typ a, kabel typ c till typ c

Storlek: 124 x 49 x 10 mm

Vikt: 56 gram

Garanti: 3 år

Rek. pris: 2 128 kr (960 GB)

Prestanda

Läsning, sekventiell: 484,1 MB/s

Läsning, slumpmässig: 292 MB/s

Skrivning, sekventiell: 291,4 MB/s

Skrivning, slumpmässig: 99,1 MB/s

Sökning: 0,1 ms

Slimmad, praktisk form.

Stöttåligt chassi.

Stabila läshastigheter.

Bra pris.

Tveksamma skrivprestanda.

Finns ej i mindre, billigare storlekar.

Inga extra program och funktioner.