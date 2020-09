Testad produkt: Geforce RTX 3080

Pris: 8 699 kr hos Webhallen.

Det är en klok strategi att vänta ett tag med att haka på ny teknik, något som grafikkortet Geforce RTX 3080 från Nvidia är ett utmärkt exempel på.

När företaget släppte sin Geforce RTX 20-serie häromåret bjöds vi på mängder av häftiga nyheter, inte minst den nya grafikprocessorn Turing som är speciellt utformad för krävande uppgifter som strålspårning (ray tracing) och Deep Learning Super Sampling (DLSS).

Men fram tills nu har det varit relativt ont om spel som erbjuder stöd för strålspårning eller DLSS och i traditionella spel erbjuder RTX 20-serien i stort sett samma prestanda som GTX 10-serien.

Men i och med lanseringen av Geforce RTX 3080 får du ett grafikkort som mer eller mindre krossar sina föregångare på de flesta punkter. Det här är helt enkelt ett fantastiskt grafikkort för spel i höga upplösningar som 1440p eller 4k.

Specifikationer, funktioner och Ampere

Innan vi går på djupet kan det vara på sin plats att redogöra för specifikationerna för Geforce RTX 3080 Founders Edition. Det här är vad vi bjuds på:

CUDA-kärnor: 8 704 stycken

Boost: 1,71 gigahertz

Minne: 10 gigabyte GDDR6X (9 500 megahertz)

Minnesbuss: 320-bitars

Minnesbandbredd: 760 gigabyte per sekund

RT-kärnor: 68 stycken (andra generationen)

Tensorkärnor: 384 stycken (tredje generationen)

NVLink SLI: Nej

PCIe: 4.0

HDMI: 2.1

HDCP: 2.3

Skärmkontakter: 1x HDMI 2.1, 3x Displayport 1.4

Mått: 28,5 centimeter lång och 11,2 centimeter bred

Höjd: 2 platser

Effekt: 320 watt

Rekommenderat nätaggregat: 750 watt

Strömkontakter: 2x 8-stift (med medföljande 12-stiftsadapter)

Den största nyheten i Geforce RTX 3080 är den nya grafikprocessorn som kallas för Ampere, men som egentligen har beteckningen GA102.

Ampere baseras på 8-nanometersteknik från Samsung och är ett rejält kliv framåt jämfört med 14-nanometerstekniken i GTX 10-serien och 12-nanometerstekniken i RTX 20-serien.

Foto: Brad Chacos Så här ser Geforce RTX 3080 Founders Edition ut.

Jämfört med föregångaren Turing är Ampere att betrakta som en vidareutveckling, till exempel används samma upplägg med samtidiga multiprocessorer (SM). Men Nvidia har lagt till nyheter som INT32 och FP32, vilket innebär rejält förbättrad prestanda även i spel som inte har optimerats för Vulkan eller DirectX 12.

Jämfört med Turing mer än fördubblas antalet CUDA-kärnor i Ampere. Till det kommer 33 procent mer L1-cache, vilket sammantaget innebär en rejäl prestandaskjuts.

Vidare har Nvidia uppgraderat de så kallade RT- och tensorkärnorna till andra respektive tredje generationen. Trots att de sistnämnda blivit färre till antalet är de mer kapabla än sina föregångare, vilket också bidrar till prestandaförbättringarna.

Medan de nya RT-kärnorna är 1,7 gånger snabbare än föregångarna är de nya tensorkärnorna 2,7 gånger så effektiva.

Eftersom Ampere gör det möjligt att använda RT- och tensorkärnorna samtidigt går det att kombinera strålspårning och DLSS betydligt mer effektivt, vilket innebär att det i stället för 13 millisekunder tar 6,7 millisekunder att få fram den färdiga bilden.

Foto: Nvidia Specifikationerna för Geforce RTX 3080 är imponerande.

Utöver den nya Ampere-arkitekturen bjuds vi även på blixtsnabba GDDR6X-minnen från Micron. Jämfört med minnet som sitter i RTX 20-serien kan data flyttas nästan dubbelt så snabbt. Minnet är på 10 gigabyte och har en total bandbredd på 760 gigabyte per sekund, medan det gamla minnet hade en bandbredd på 496 gigabyte per sekund.

Nvidia har även gjort diverse justeringar för att utnyttja minnet mer effektivt och se till att det inte slukar mer energi än vad som är absolut nödvändigt.

Design och anslutningar

Designen som används i Geforce RTX 3080 Founders Edition skiljer sig en hel del från tidigare grafikkort från Nvidia, vilket delvis hänger samman med det är betydligt mer krävande.

Medan Geforce RTX 2080 Ti slukade 260 watt krävs 320 watt för Geforce RTX 3080 och hela 350 watt för storebror Geforce RTX 3090. Nöjer du dig med lillebror Geforce RTX 3070 kommer du i och för sig undan med 220 watt.

Vill du skaffa Geforce RTX 3080 eller 3090 bör du se till att ha ett nätaggregat på minst 750 watt i din dator. Dessutom bör du förstås se till att ha kraftfulla fläktar för att kylningen ska fungera som avsett.

Foto: Brad Chacos Nya fläktar och en snygg kylfläns hjälper till med att få bort värmen.

Vad gäller den inbyggda kylningen används nydesignade fläktar som fått en ny placering på grafikkortet. Enligt Nvidia är det nya upplägget betydligt mer effektivt än den tidigare lösningen, men du behöver ändå komplettera med rejäla fläktar i datorlådan.

Utöver de nya fläktarna erbjuds en rejäl kylfläns i en industridesign som är lika snygg som den är tung. Storleken gör det förresten mycket svårt att få plats med grafikkortet i lådor som inte är fullstora, så det är knappt någon idé att du ens försöker trixa in det.

Metallhöljet blir väldigt varmt efter ett tags användning, så du bör inte röra det förrän det har svalnat. Ljudnivån ligger för övrigt på en acceptabel nivå för ett så här kraftfullt grafikkort.

En annan nyhet är att Nvidia valt att satsa på en ny strömkontakt med 12 stift, detta till skillnad från tidigare då det var 6 eller 8 stift som gällde. Lyckligtvis medföljer en adapter som gör det möjligt att använda det nya grafikkortet även med äldre nätaggregat. Tyvärr är adaptern i kortaste laget, så det är långtifrån säkert att den räcker till.

Foto: Brad Chacos Den nya strömkontakten har 12 stift.

Nvidia hoppas att den nya strömkontakten ska bli en ny standard, så på sikt kan den dyka upp i fler grafikkort.

Om du föredrar den traditionella strömkontakten kan du med fördel välja ett Geforce RTX 3080-kort från tredjepartsleverantörer som EVGA, MSI eller Asus.

Ett annat potentiellt problem är att det bara finns en hdmi-kontakt i Geforce RTX 3080 Founders Edition. Å andra sidan har den stöd version 2.1, vilket gör att det räcker med en enda kabel för att ansluta en 8k-skärm. Tidigare behövde du fyra hdmi-kablar eller en speciell adapter för att uppnå samma sak.

Foto: Brad Chacos På sidan finns det fyra portar för hdmi och displayport.

Vill du ansluta fler skärmar kan du använda någon av de tre kontakterna för Displayport 1.4.

Apropå 8k erbjuder RTX 30-serien stöd för AV1-avkodning, så du behöver inte investera i ett speciellt kort för professionell videoinspelning.

Vidare erbjuds stöd för PCIe 4.0, men det krävs att du har en dator med AMD Ryzen 3000 och ett moderkort av typen AM4 X570 eller B550 för att dra nytta av det. Enligt Nvidia ger den nya standarden några procent högre prestanda totalt, men det är inte säkert att det märks i slutändan.

Det kan även vara värt att nämna att det inte finns något stöd för Virtuallink i Geforce RTX 3080 Founders Edition. Anledningen är att anslutningen är på väg att fasas ut och inte finns i nyare vr-headset.

En annan sak som saknas är SLI-kontakter. Vill du ha stöd för NVLink får du helt enkelt välja den dyrare syskonmodellen Geforce RTX 3090. Å andra sidan är det ytterst få av dagens spel som använder sig av tekniken.

Sammanfattningsvis är Geforce RTX 3080 Founders Edition ett väldesignat grafikkort som uppfyller de flesta av våra krav, även om vi som sagt inte är särskilt förtjusta i adaptern för strömkontakten.

Nvidia Reflex

Innan vi kommer in på själva testresultaten kan det vara på sin plats att nämna Nvidia Reflex, ett nytt läge som reducerar dynamisk systemlatens genom att kombinera diverse gpu- och speloptimeringar.

När läget aktiveras får du snäppet bättre svarstider i tävlingsinriktade spel som Valorant, Apex Legends och Fortnite. Fler spel kommer få stöd för Nvidia Reflex under de kommande veckorna och månaderna.

Foto: Nvidia Nvidia Reflex erbjuder diverse optimeringar som dina spel kan ha nytta av.

Förutsättningar för testet

Är du nyfiken på vilka komponenter som sitter i datorn som vi använt i vårt test är det bara att ta del av listan här nedanför.

Processor: Intel Core i7-8700K, överklockad till 5 GHz på samtliga kärnor

Kylning: EVGA CLC 240

Moderkort: Asus Maximus X Hero

Minne: 64 gigabyte HyperX Predator DDR4/2933

Nätaggregat: EVGA 1200W SuperNova P2

Datorlåda: Corsair Crystal 570X med front- och toppaneler borttagna och en extra bakre fläkt installerad för förbättrat luftflöde.

Lagring: 2x 500 gigabyte Samsung 860 EVO SSD

Foto: Brad Chacos Så här ser det ut när vi placerat grafikkortet i vår testdator.

Som vi nämnde tidigare hade vi kunnat få ut några procent högre prestanda om vi valt en dator med AMD Ryzen 3000 som erbjuder stöd för PCIe 4.0, men det borde inte innebära någon större skillnad i helhetsbedömningen.

Vi har valt att ställa Geforce RTX 3080 mot andra grafikkort som finns i Founders Edition-version, närmare bestämt RTX 2080, RTX 2080 Ti och veteranen GTX 1080. Dessutom har vi lagt till EVGA GTX 1080 Ti SC2 som är populärt hos många spelare.

Som synes har vi bara jämfört med andra grafikkort från Nvidia, detta då det är få AMD Radeon-kort som erbjuder liknande prestanda. Möjligtvis kan Big Navi ändra på den saken, men för tillfället fokuserar vi på Nvidia.

Foto: Brad Chacos Den medföljande adaptern är tyvärr i kortaste laget.

Vi har testat en mängd olika spel som använder sig av DirectX 11, DX12 och Vulkan. Med få undantag har vi använt de mest krävande inställningarna för själva grafiken.

Det bör också nämnas att vi har inaktiverat sådant som VSync, strålspårning i realtid, DLSS-effekter, FreeSync/G-Sync och FidelityFX.

Samtliga tester har körts tre gånger och det som listas är de genomsnittliga resultaten. De äldre korten har testats med version 452.06 av drivrutinen Game Ready, medan RTX 3080 har testats med version 452.16.

Testresultat

Först ut är Horizon Zero Dawn som använder sig av Guerrilla Games Decima-motor. Resultaten visar att Geforce RTX 3080 är 81 procent snabbare än RTX 2080 och 34 procent snabbare än RTX 2080 Ti vid 4k-upplösning. Jämfört med GTX 1080 är skillnaden hela 151 procent.

Foto: Brad Chacos Resultat för Horizon Zero Dawn.

Även vid lägre upplösningar dominerar Geforce RTX 3080, men inte i lika hög omfattning.

Näst på tur står taktikspelet Gears Tactics som baseras på Unreal Engine 4 och som erbjuder mängder av grafikinställningar.

Foto: Brad Chacos Resultaten för Gears Tactics.

Vi kör på de maximala inställningarna och även i det här fallet dominerar Geforce RTX 3080 stort. I 4k-upplösning handlar det om en ökning av prestanda med 55 procent jämfört med föregångaren RTX 2080, i 1440p-upplösning handlar det om en ökning med 50 procent.

Det tredje spelet vi testar är Metro Exodus som tack vare den imponerande 4A-motorn är ett av de snyggaste spelen från 2019.

Foto: Brad Chacos Resultaten för Metro Exodus.

Här är Geforce RTX 3080 FE 63 procent snabbare än RTX 2080, 23 procent snabbare än RTX 2080 Ti och 136 procent snabbare än GTX 1080 i 4k-upplösning.

Näst på tur står Borderlands 3 som också baseras på Unreal Engine 4-motorn. Här är RTX 3080 hela 80 procent snabbare än RTX 2080, 37 procent snabbare än 2080 Ti och 154 procent snabbare än GTX 1080.

Foto: Brad Chacos Resultaten för Borderlands 3.

Imponerande nog ger RTX 3080 faktiskt högre prestanda vid 4k-upplösning än vad föregångaren RTX 2080 ger vid 1440p.

Tredjepersonsskjutaren Strange Brigade använder sig av både Vulkan och DirectX 12, något som gör spelet lite extra intressant.

Foto: Brad Chacos Resultaten för Strange Brigade.

Vulkan ger högst prestanda och här är RTX 3080 ungefär 80 procent snabbare än RTX 2080 och över 100 procent snabbare än EVGA:s överklockade GTX 1080 Ti SC2.

Övriga spel som vi har testat är Total War: Troy, F1 2020, Shadow of the Tomb Raider, GTA V, Rainbow Six Siege och i samtliga fall spelar RTX 3080 Founders Edition i en helt egen liga.

Vi har även utfört tester med strålspårning och DLSS aktiverat, något som innebär ungefär tio procent lägre prestanda i genomsnitt. Om du spelar i 4k-upplösning handlar det om drygt 14 procent lägre prestanda, men det går ändå att få ut över 60 bilder per sekund i spel som Shadow of the Tomb Raider och Metro Exodus utan några problem.

Foto: Brad Chacos Här ser vi skillnaden om strålspårning aktiveras i Shadow of the Tomb Raider.

Aktiverar vi samma funktioner med RTX 2080 får vi nöja oss med knappt 40 bilder per sekund med samma upplösning. Inte heller Geforce RTX 2080 Ti kommer upp i 60 bilder per sekund, inte ens om vi stänger av strålspårningen.

Hur som helst är Geforce RTX 3080 Founders Edition tillräckligt kraftfull för att spela i hög upplösning även när strålspårning och DLSS har aktiverats, vilket är extremt imponerande.

Slutsats och köpråd

Vill du spela dina spel i 1440p eller 4k-upplösning är det helt klart värt att skaffa ett exemplar av Geforce RTX 3080 Founder Edition.

När Nvidias vd Jensen Huang hävdade att Ampere är det största klivet för Geforce någonsin var det ingen överdrift. Du får i runda tal 30 procent högre prestanda med RTX 3080 jämfört med RTX 2080 Ti, 60-80 procent högre prestanda jämfört med RTX 2080 och 100-160 högre prestanda jämfört med GTX 1080.

Det bör också nämnas att RTX 3080 har exakt samma pris som föregångaren RTX 2080, så det är en given investering för alla som tar spel på allvar.

Foto: Brad Chacos Geforce RTX 3080 Founders Edition är ett utmärkt grafikkort.

I nästan alla av de testade spelen erbjuds 60 bilder per sekund i 4k-upplösning med RTX 3080, detta även om alla möjliga visuella effekter har aktiverats. Undantaget är det extremt krävande Total War: Troy där vi fick nöja oss med 56 bilder per sekund under samma förutsättningar.

Om du väljer att köpa Geforce RTX 3080 Founder Edition kan du kosta på dig att aktivera strålspårning och DLSS i dina spel utan att behöva oroa dig för att det ska lagga det minsta.

För att det ska vara värt att skaffa RTX 3080 behöver du förstås ha en högupplöst skärm också, så totalkostnaden kan bli rätt hög. Nöjer du dig med 1080p för ditt spelande finns det förstås billigare grafikkort att välja mellan, men det är en annan femma.

