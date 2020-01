Onlineuppslagsverket Wikipedia passerade under torsdagen hela sex miljoner engelskspråkiga artiklar. Senaste gången en milstolpe av det slaget nåddes var under slutet av 2015 då sajten hade nått fem miljoner engelskspråkiga artiklar.

Congratulations to English @Wikipedia for hitting the six million article mark today! The landmark page — created by @Rosiestep of @WikiWomenInRed — is a biography of Marie "Toofie" Lauder, a well-traveled and philanthropic 19th century writer: https://t.co/LZ0iacsQly pic.twitter.com/N87CsDQvdH