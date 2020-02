Speldatorerna från Alienware har genom åren utmärkt sig framför allt med sin iögonfallande design, och den nya stationära burken Aurora R9 är inget undantag. Den ser lite ut som en som en tillplattad jetmotor, med sin rundade design och utstickande form på luftintaget framtill. Det är samma formspråk som vi såg i deras jätte-oled-skärm i höstas. Dess rundade former till trots innehåller den ett moderkort av standardtyp. En handfull usb- och ljuduttag sitter behändigt placerade framtill.

Den glödande randen med dioder mitt framtill är av rgb-typ och med programmet Command Center i datorn kan du välja färg, programmera pulserande ljuseffekter eller dämpa och även släcka ner dem helt. På sidan av datorn står det också ALIENWARE med stora lysande bokstäver. Om du av någon anledning skulle glömma var den kommer ifrån. Dessa kan släckas med samma kontroller.

Alienware Aurora R9 är inte liten, men snygg nog för en hedersplats på skrivbordet ändå.

Relativt rent system

I Command Center sköter du också en del andra funktioner som enklare överklockning, energiinställningar, fläkthastighet med mera. Installerade spel på datorn kommer också upp i en speciell meny där du kan välja ut spel och tilldela dem profiler av dessa inställningar.

Du får också med ett par uppdaterings- och supportverktyg, men annars är det nästan fritt från extraprogram. Det enda vi känner behov av att ta bort är en prova på-version av Trend Micros säkerhetspaket Livesafe.

Datorn finns i en stor bredd av konfigurationer, från Core i3-processor och GTX 1650-grafik med prislapp på drygt 11 000 kronor, till ett riktigt monsterbygge med Core i9-processor och dubbla RTX 2080 Super-kort för nästan 50 000 kronor. Som ofta från Dell så säljer de vissa konfigurationer ute i butik och andra på sin egen webbsajt.

Hög men inte brutal prestanda

Vår testade modell är en av de som finns ute hos återförsäljare, och har ett pris på runt 26 000 kronor. Den är kraftfull, men inte vansinnig. Här sitter Core i7-9700K med åtta processorkärnor upplåsta för överklockning, 16 GB ram av ddr4-typ, en riktigt snabb 512 GB ssd och en 2 TB mekanisk lagringsdisk.

Grafikkortet är ett Geforce RTX 2070 Super, det första vi testat i den nya generationen Nvidia-kort som kom under hösten. De är inte en enorm skillnad på det och gamla RTX 2070. Det är en lite vassare gpu men har samma minneshantering, och i våra tester landar den prestandamässigt ungefär mitt emellan vad vi sett i datorer med 2070- och 2080-kort.

Datorn är lättare attt komma in och meka i än vi hade befarat.

Det ger den ordentligt med kraft för hög, stabil bildfrekvens med alla effekter utmaxade på en 1440p- eller för det mesta också på en 4k-skärm. Utöver spelande är den givetvis också en utmärkt dator för tungt kreativt jobb som 4k-videoredigering och 3d-modellering.

I vissa tillfällen hade vi dock hoppats på lite tystare kylning. Datorn bir aldrig extremt högljudd, men har en rätt så påtaglig lägstanivå, men en kraftenhet och en hårddisk som ser ut att ha permanent ljudnivå. Processorn är vätskekyld och kylaggregatet för det väsnas bara marginellt.

Lätt att uppgradera det mestsa

Chassit är mer praktiskt än det ser ut. Det går att öppna för underhåll och uppgraderingar utan verktyg. Det sitter en skruv som spärrar ett handtag, men den behövs inte för att hålla datorn stängd. Det ser trångt ut när vi först öppnar datorn, men komponenterna som sitter i vägen sitter på gångjärn och fälls ut för hand. Sedan är det lika lätt som i vilken dator som helst att komma åt åtminstone minnen, grafikkort och en m.2-ssd på moderkortet om de skulle behöva bytas ut..

Den stora 3,5-tums-hårddisken är lite bökigare att komma åt om det skulle behövas, men är inte omöjligt med lite tålamod. Vill du uppgradera går det att få ett eller två extra pci express-kort och upp till två 2,5 tums diskenheter, men att dra kablar rätt till dem kan bli en utmaning.

Alienware Command Center är ljusare och mer avskalat än de flesta gamingdatorers kontrollprogram.

Utöver detta har datorn inbyggt wifi 6 som verkar koppla snabbt och stabilt, och bluetooth 5 för trådlösa tillbehör. Det är även gott om usb-portar på baksidan. Det som möjligen saknas är Thunderbolt 3, du får två usb typ c-portar men ingen av dem har pci express-stöd. Du får också väldigt trista, skramliga, obekväma och plastiga mus och tangentbord på usb i paketet. De bör absolut bytas ut. Kanske mot Alienwares egna snygga gamingmus och tangentbord i samma still som lådan?

Omdöme

Det här är trots den utstickande designen en redigt byggd pc som med rätt uppgraderingar i framtiden kan hänga med dig länge. En bas-ljudnivå som är lite högre än idealt drar dock ner omdömet. Att konkurrerande märkesdatorer med liknande konfiguration är påtagligt billigare hjälper inte heller.

Specifikationer

Produktnamn: Alienware Aurora R9-2907

Tillverkare: Dell

Processor: Intel Core i7-9700K, 3,59 GHz octa core.

Grafikkort: Geforce RTX 2070 Super, 8 GB.

Minne: 16 GB ddr4.

Lagring: 512 GB ssd, 2 TB hdd

Optisk enhet: Nej

Anslutningar, framsida: 3 st usb 3.0 typ a, usb 3.1 typ c, hörlur, mikrofon.

Anslutningar, baksida: 4 st usb 3.0 typ a, usb 3.1 typ c, 5 st usb 2.0, 3st displayport 1.2, hdmi 2,0, s/pdif, mikrofon, audio in, 5.1 audio ut.

Trådlöst: Wifi 6, bluetooth 5.0.

Expansionsplatser: Pcie x16, pcie x1, 2 st dimm, 4st sata-portar, 2st 2,5-tumsplatser för diskar.

Operativsystem: Windows 10 Home.

Övrigt: Usb mus och tangentbord.

Ljudnivå: 35-44 dBa

Storlek: 22,3 x 43,2 x 48,2 cm.

Rekommenderat pris: Ca 26 000 kr.

Pris: 25 990 kr hos Webhallen.

Prestanda

Cinebench R20, cpu: 3 644 poäng.

Geekbench 5, cpu: 7 614 poäng

Geekbench 5, gpu (CUDA): 109 383 poäng

3dmark Time Spy (DirectX 12): 9 464 poäng.

3dmark Port Royal (Raytracing): 19 509 poäng

Disk, läsning: 1 099,1 MB/s

Disk, sökning: < 0,1 ms.

Rolig, utstickande design

Tunga prestanda

Överraskande praktisk att underhålla

Något högljudd

Undermåligt tangenbord och mus

Pris i överkant för vad man får