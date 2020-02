Testad produkt: Gigabyte Radeon RX 5600 XT Gaming OC

Pris: 3 549 kr på Proshop.

AMD har haft en stark höst på grafikkortsfronten med lanseringen av nya Radeon 5500 och 5700-processorerna i normal och XT-variant, där XT-modellerna är snäppet högre klockade. Dessa kunde mäta sig med Geforce RTX 2060 och 2070. Men frågan är om de inte träffat ännu mer rätt med senaste mellanvarianten Radeon 5600 XT som vi testat här.

Mer bestämt kortet Radeon RX 5600 XT Gaming OC 6G från Gigabyte. Det hade en lite svajig lansering för ett par veckor sedan. Bara några dagar efter att de första korten började nå användare släppte AMD snabbt en ny bios till grafikprocessorn, som de olika korttillverkarna fick distribuera ut. Till Gigabytes kort kom det i snabb följd två uppdateringar.

Vi väntade därför lite med testet för att se till att den och eventuella nya drivrutiner från AMD skulle bli tillgängliga innan vi avslutade vårt test. Och det visade sig vara värt väntan, då uppdateringarna innebär ett tydligt upptick i prestanda.

Gigabytes Windforce 3X-design med tre små fläktar med olika spinnger effektiv kylning, men kan emellanåt bli lite högljudd.

Bäst på full hd

AMD kallar Radeon 5600 XT för "ett kort för ultimat 1080p-gaming”, och prismässigt placerar sig korten med processorn i ungefär i samma klass som ett Geforce 2060, i alla fall efter den prissänkning som Nvidia gjorde på 2060 precis lagom till att AMD släppte Radeon 5600 XT. Det känns lite som om de svarade på varandra, Nvidia såg vad som var på gång och matchade priset, men AMD svarade med att trissa upp klockfrekvens och prestanda i ny bios.

Med ett pris på lite drygt tre och ett halvt tusen levererar kortet övertygande mycket för pengarna. I vår nya testdator, ett medelkraftfullt bygge med en ny sexkärnig Intel Core i5 och 16 GB ddr4-minne, gör den precis vad den lovar, och pumpar ur sig hög och stabil bildfrekvens i 1080p-upplösning i precis alla spel vi testar med maxinställningar.

Det kan säkert finnas enstaka titlar som inte klarar att leverera minst 60 bilder per sekund (fps), men inga vi kunde hitta. Den största utmaningen vi hittade för kortet var Metro Exodus, där vi landade på 60 fps…som minst. I andra spel som Gears 5, Shadow of The Tombraider och Forza Horizon 4 ligger vi stabilt över 80 fps eller.

Det överträffar de Geforce RTX 2060-kort vi använt med märkbar marginal i precis alla moment. Och vi får till och med vassare resultat än med ett betydligt dyrare RTX 2070-kort i enstaka testmoment och spel.

Kortet har en plåt på baksidan som skyddar kretskort och även hjälper till med avkylning.

Överraskar på 4k, ibland

Kortet är alltså på 1080p vilket processorn verkar vara specialbyggd för. På 1440p eller 4k blir resultatet beskedligare. Det är fortfarande bättre än ett GTX 2060, men marginalerna är mindre. Märkligt nog får vi enstaka riktigt imponerande resultat även med 4k. Men där ska man inte lita på riktigt lika jämn lägstanivå.

Nackdelen med ett Radeon 5600 XT jämfört med något av Nvidias RTX-kort är att det saknar stöd för strålspårning, vilket många nya spel använder för att få till extra snygga ljus- och reflektionseffekter. Men spel kan se riktigt bra ut även utan det, och det är fortfarande en teknik som Nvidia lägger till mycket på prislappen på för sina RTX-kort. Och strålspårningen i RTX 2060 är något vi inte är så imponerande av ändå. Och egna bildförbättringsteknikerna Radeon Image Sharpening, och FidelityFX gör sitt gör att lyfta upplevelsen.

Bästa jämförelsen för Radeon 5600 XT är därför kanske ett GTX 1660 Ti-kort, det enklare Geforce-kortet utan nya avancerade RTX-funktionerna. Dessa ligger precis i prisklassen under vårt kort, och här kan vi se att AMD levererar påtagligt mer för pengarna. Vi tyckte redan att GTX 1660 Ti-kort var grymt prisvärda, så på den punkten är det hatten av för AMD och Gigabyte.

Tredubbla displayport och en hdmi.

Kan blåsa på emellanåt

Däremot så verkar Radeon 5600 XT generera mer värme. Gigabytes kort har en trefläkts-design med relativt små fläktar, som kan gå ner i passivt läge vid skrivbordsjobb, men som då och så med lite ryckig spinner upp och gör sig av med extravärme. Vid en längre spelsession kan fläktens ljud bli rätt så påträngande, även i enklare spel.

Måttlig diameter på fläktar gör kortet är kort på höjden, vilket kan vara trevligt för att montera det i vissa datorer, men är å andra sidan lite längre på längden, och sticker ut en aning bakåt. I ett normalt chassi ska det dock inte vara några problem att montera.

Kortet har rgb-belysning, men av väldigt diskret typ. Det är enbart en liten Gigabyte-logotyp på sidan av kortet som har dioder bakom, med belysningen avstängd som standard. Vill du ha lite färg i tillvaro kan du använda Gigabytes program RGB Fusion som du får ladda hem, tillsammans med Aorus Engine, Gigabytes hårdvarukontroll-app.

I Aorus Engine får vi enklare överklocknings och fläktkontroll, men i ett färdigöverklockat kort som detta håller vi oss från att meka med dem. Vi kan konstatera att det inte går att göra så mycket åt fläktljudet. VI kan dämpa det en aning vid måttlig belastning, men vet inte vad det gör för långvarig prestanda och hälsa. Så lite väsen får man leva med.

Aorus Engine och RGB Fusion. Gevitvis ställde vi in våra dioder att lysa knallrosa.

Omdöme

Det kan det bara värt. Det här är mäktigt mycket prestanda till ett bra pris och ett kort som kan bli en riktig succé i denna mellanklass av grafikkort. Om du inte kräver RTX-effekterna, håller dig till 1080p- eller 1440p-skärm och kan ignorera lite fläktbrus är Gigabyte Radeon RX 5600 XT Gaming OC 6G. Vi har inte testat den senaste Super-serien av Nvidias kort ännu, men oavsett hur mycket de potentiellt kan imponera är AMD med i leken.

Specifikationer

Produktnamn: Gigabyte Radeon RX 5600 XT Gaming OC

Testat: Februari 2020

Produkttyp: Grafikkort

Tillverkare: Gigabyte

Grafikprocessor: AMD Radeon RX 5600 XT, fabriksöverklockad till upp till 1750 MHz

Gränssnitt: Pcie 3.0 x16

Anslutningar: 3st displayport 1.4, hdmi 2.0b

Minne: 6 GB

Angiven datorkraft: 8 066 Gflops

Extra programvara: Gigabyte Aorus Engine, Gigabyte RGB Fusion

Längd: 280 mm

Rek. pris: 3 750 kr

Prestanda

Mätt i dator med i5-9400F/16 GB ram

3dmark Time Spy (DirectX 12): 7 236 poäng

3dmark Fire Strike (DirectX 11): 19 813 poäng

Geekbench 5 (OpenCL): 58 878 poäng

VR Mark: 8 982 poäng

Mycket prestanda för prisklassen

Extra bra på 1080p

Tåligt bygge med metallbaksida

Ingen strålspårning

Bitvis påtagligt fläktbrus