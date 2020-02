Efter att ha imponerats av ett grafikkort från Gigabyte, ett av de första med AMD:s senaste grafikprocessor Radeon 5600 XT, blev vi nyfikna på hur bra ett par närliggande grafikkort med AMD-processor är. Därför har vi här tagit in ett kort med på pappret steget vassare grafikprocessorn Radeon RX 5700. Den dök upp i kort redan under sensommaren, och nya modeller från olika tillverkare har dykt upp under hösten och vintern. Vårt kort kommer från MSI och heter Radeon RX 5700 Gaming X.

Det är ett bastant kort med fyrkantig design, relativt hög profil och två fläktar med stor diameter. Det är både högre och längre än Gigabyte-kortet, men i vår halvkompakta miditowerlåda hade vi i alla fall inga problem med att stoppa in det. På baksidan har kortet en stadig, skyddande plåt. Trots biffig design är kortet inte överdrivet tungt, så det är ingen fara att det skulle rycka i och skada en horisontellt placerad pci express-plats vid transport, så länge det är fäst ordentligt i bakkant.

Kostar mer energi och pengar

Radeon RX 5700 har en högre strömförbrukning än RX 5600 XT med en typisk effekt på 180 Watt mot cirka 150 Watt. Det kan vara värt att kolla kapaciteten på din kraftenhet så att du har rätta marginalerna. Kortet kräver också dubbla åtta pinnars pcie-kontakter för ström.

Tre Displayport och en hdmi verkar vara mer eller mindre standard på grafikkort numera.

Priserna för olika Radeon RX 5700-kort är rätt så jämna mellan cirka 4 000 och 4 500 kronor i skrivande stund, och detta MSI-kort hamnar ungefär i mitten av utbudet just nu. Men hoppet ner till Radeon 5600 XT-kort är längre, de vi sett hittills är runt en tusenlapp billigare. Det är en markant skillnad, så då vill det till att Radeon RX 5700 levererar. Annars kan AMD ha konkurrerat bort sig själva.

Och det verkar lite som så är fallet. Själva processorkärnorna i Radeon 5700 och 5600 XT är relativt lika varandra, med samma antal textur- och renderingsenheter. Radeon 5700 har en högre basfrekvens, medan 5600 XT har lite extra marginal för överklockning. Den stora skillnaden sitter istället i minneshanteringen. Här får du åtta gigabyte gddr6-minne istället för sex gigabyte, och betydligt högre minnesbandbredd.

Marginellt bättre prestanda

I benchmarktester är skillnaderna mellan korten marginella, och vi fick till och med lite bättre resultat i 3dmarks DirectX 11-test än vi får med detta kort. I verkliga livet när vi kör spel är skillnaderna fortfarande försumbara… för det mesta. En del spel får exakt samma bildfrekvens, medan vi kan detektera en viss förbättring i andra. Men det handlar aldrig om mer än en handfull procent snabbare.

Vi ser dock en liten ökning i skillnaden mellan korten när vi går upp i upplösning till 1440p och 4k. Då får lite mer flyt i vissa spel. Kanske är det just den snabbare minneshanteringen som kommer till sin rätt i de situationerna. Det innebär inte att vi kommer upp i toppklass för högupplöst gaming, det här är fortfarande ett mellanklasskort, och 60 bilder per sekund på en 1440-skärm går kanske att få en i en del väl optimerade eller mindre krävande spel, men långt ifrån alla.

Trots stora mått är kortet rätt så lätt att montera.

Det är fortfarande ett bra resultat, det överträffar Nvidia Geforce RTX 2060-kort och matchar ofta prestandan i RTX 2070-kort, men då utan RTX-kortens strålspårningsteknik som inte AMD-kort har. Bryr du dig inte om det och bara vill ha snabb och för övrigt snygg högupplöst bild så ligger korten bra till i pris. Men är det tusen kronor mer kraft i detta kort än i ett Radeon RX 5600 XT? Det vore det lögn att påstå.

Tyst drift, få kontroller

MSI levererar dock ett trevligt sammansatt och välbyggt kort med behagligt dämpad kylning. Tack vare den värmeavledande plåten baktill kan fläktarna hållas passiva länge, och fläktarna är väl balanserade för att inte väsnas för mycket.

Du får två program som kan laddas hem och installeras. Först MSI:s generella hårdvarukontroll-central Dragon Center. Där kan du ändra ljuseffekt på en liten logga i ena hörnet av kortet. Det är all belysning kortet har, så du kan inte göra några avancerade ljusshower med det.

Där finns också grundläggande övervakning av kortets temperatur och fläktar. Du kan inte göra mycket, förutom att slå av och på extra aktiva kylningsläget Twin Frozr, samt dra igång tillfälligt max-blås på fläktarna för att snabbt kyla av kortet vid behov.

Rejäla kylflänsar sitter bakom fläktarna

Det andra programmet är Afterburner, MSI:s behändiga men samtidigt lite bökigt designade verktyg för överklockning. Då RX 5700 har relativt små marginaler för överklockning är det inget vi känner behov av att experimentera med, men det kan här finnas viss marginal för att få ut några extra procent prestanda för den som vet vad den gör.

Omdöme

Gaming X är ett snyggt, välbyggt och relativt tyst kylt kort från MSI, men vi är inte helt sålda på Radeon RX 5700 som grafikprocessor. Antingen så kan du gå upp i pris en aning till RX 5700 XT och få mer kraft eller gå ner rejält i pris till Radeon RX 5600 XT och få nästan lika mycket prestanda. Innan den nya processorn kommit hade vi delat ut ett högre betyg, men nu har vi svårt att rättfärdiga en rekommendation.

Specifikationer

Produktnamn: MSI Radeon RX 5700 Gaming X

Testat: Februari 2020

Produkttyp: Grafikkort

Tillverkare: MSI

Grafikprocessor: AMD Radeon RX 5700

Gränssnitt: Pcie 3.0 x16

Anslutningar: 3st displayport 1.4, hdmi 2.0b

Minne: 8 GB

Angiven datorkraft: 7 949 Gflops

Extra programvara: Dragon Center, Afterburner

Längd: 292 mm

Rek. pris: ca 4 600 kronor

Pris: 4 390 kr på Webhallen.

Prestanda (Testad i dator med i5-9400F/16 GB ram)

3dmark Time Spy (DirectX 12): 7 311 poäng

3dmark Fire Strike (DirectX 11): 17 498 poäng

Geekbench 5 (OpenCL): 59 224 poäng

VR Mark: 8 742 poäng

Lite extra prestanda för 1440p och 4k

Tåligt bygge med metallbaksida

Relativt tyst drift

Ingen strålspårning

För likt närliggande billigare kort

Något stort och otympligt