Testad produkt: TP-link Archer AX50

Pris: 1 590 kronor hos Kjell & Company.

Wifi 6-routrar i kraftfullare utförande har vi sett ett helt gäng, men nu börjar det komma routrar i lite mer humana prisklasser. Nyligen testade vi en av Asus lite enklare nya modeller, RT-AX58U för runt 2 200 kronor. TP-link har nu släppt Archer AX50, som hyvlar av det priset ytterligare. Den har ungefär samma egenskaper hårdvarumässigt som Asus router, men kostar bara 1 590 kronor.

Det är en kompakt liten enhet i blank och matt svart plast med platt design och rätvinkliga hörn. I framkant sitter en diskret rad statusdioder. Routern är ungefär 26 centimeter bred, och 16 centimeter djup men bara 3,5 centimeter på höjden. Fast med fyra uppstickande antenner baktill tar den inte upp mindre plats. Däremot kan du få den att hålla sig platt mot en vägg om du skruvar upp den.

Den har väggfästen för horisontell upphängning, och det ser ut som om du kan välja att ha antenner och sladdar riktade nedåt eller uppåt. Men huruvida wifi är lika effektivt i bägge lägena låter vi vara osagt. Vi har testat routern stående på ett bord.

Archer AX50 har lättillgänliga och tydligt utmärkta portar.

Standard-anslutningar

På baksidan hittar vi en normal uppsättning portar och kontroller, en separat lan-port och fyra wan-portar, alla gigabit ethernet, en usb 3-port, på-knapp och ett par kontrollknappar. En slår av och på statusdioderna på framsidan, den andra har två funktioner – snabbtryck startar wps-parkoppling, långtryck slår av och på wifi.

Archer AX50 är en AX3000-router med dubbla frekvensband. Det innebär en bandbredd på 574 Mbit/sek över 2,4 GHz och 2,4 gigabit över 5 GHz. I alla fall om alla dina anslutna enheter kör wifi 6, vilket kanske inte är så troligt ännu. Det är en router som passar i en mindre till medelstor lägenhet där du som mest behöver wifi för ett par, tre aktiva användare samtidigt som vill kunna strömma eller skicka data snabbt.

I standardkonfiguration står den i blandat wifi 5- och wifi 6-läge på bägge frekvensbanden, men det går att ställa om den till att enbart köra wifi 6 på vardera för att maxa wifi 6-prestanda. Vi skulle inte rekommendera det i dagsläget, då du med allra största säkerhet har flera wifi 5-enheter som behöver tillgång till nätverket. Enklast är att ställa bägge banden i automatiskt läge och sedan dessutom slå på Smart Connect, som slår ihop den till ett ssid. Då väljer routern frekvens själv, och verkar göra det bra.

Väggfästen och ventilationshål på baksidan.

Bra topphastighet

Vi testade AX50 med en Galaxy Note 10, en Razer-laptop med wifi 6 samt en stationär pc med TP-links egna wifi 6-kort Archer TX3000E. De två pc-datorerna gav oss klart snabbare uppkoppling, speciellt på avstånd. Så det är uppenbart att ordentliga antenner gör sitt för räckvidden på wifi 6.

Maxhastighet mellan routern och laptopen var som bäst nästan 800 Mbit/sek i samma rum, vilket är överraskande bra, mer i klass med topproutrar vi testat än med de i lägre prisklasser, som snarare har gett oss hastigheter på ca 400-500 Mbit. Räckvidden är mer enligt förväntan – stabilt över 300 Mbit i runnet intill och stabilt över 150 Mbit ytterligare ett rum bort. Det är inte fantastiskt för wifi 6, men överlag godkänt för en så här prisvärd router.

Archer AX50 har samma snygga och lätthanterliga användargränssnitt som vi uppskattat i TP-links routrar under senaste åren. Det är rent och snyggt och funktioner är tydligt förklarade. Du kan styra routern via webbgränssnitt på svenska eller via en app på engelska. En del funktioner, som mer avancerade router- och wifi-inställningar, kommer du dock bara åt via webben.

TP-link har länge haft ett av branschens snyggaste och mest lättanvänliga webbgränssnitt.

Bekanta TP-link-funktioner

Andra kommer du bara åt via appen, de som TP-link kappar HomeCare. Det innefattar en föräldrakontroll med möjlighet till innehållsfiltrering och surfschemaläggning, en enkel QoS-funktion, samt virusskydd för nätverket som är aktivt i tre år från köp och därefter ska kunna förnyas. Dessa tjänster kräver att du har registrerat ett konto hos TP-link och registrerat din router till det. Då kan den även fjärr-admiinistreras.

Annars har Archer AX50 inte överdrivet mycket extra funktioner. Usb-porten kan användas för att ansluta en extern disk och sätta upp lokal filserver, lokal upnp mediaserver eller ftp-server med fjärranslutning. Den kan också användas för Time Machine-backup för en Mac. Såvitt vi kan se går den inte att använda för att dela en usb-skrivare. I alla fall nämns det inte i specifikationer eller manual.

Du kan även sätta upp routern som vpn-klient, samt sätta upp gästnätverk på bägge frekvensbanden separat. Här kan du också välja vad gästar ska kunna göra – bara komma ut på Internet, dela filer sinsemellan, eller komma åt hela ditt nätverk.

TP-links mobilapp heter Tether och är lika smidig som webbgränssnittet, fast finns inte på svenska. För full funktionalitet behöver du använda bägge.

Omdöme

TP-link Archer AX50 är inte lika funktionsspäckad som Asus RT-AX58U, men har smidigare gränssnitt, kompakt och diskret design, ungefär lika bra wifi fast till och med lite högre topphastighet, samt lägre pris. I ett mindre hem där du vill vara tidigt ute med den senaste wifi-tekniken utan att det kostar skjortan, är den ett riktigt intressant köp.

Specifikationer

Produktnamn: TP-link Archer AX50

Testad: Februari 2020

Tillverkare: TP-link

Trådlöst protokoll: Wifi 6

Frekvensband: 2,4 GHz + 5 GHz

Wifi-kapacitetsklass: AX3000

Anslutningar: 1st gigabit wan, 4st gigabit lan, usb 3.0

Trådlös säkerhet: Wep, wpa, wpa2, wps.

Filserver/skrivarserver: Ja/nej

Övrigt: Vpn-server, virusskydd, gästnätverk, föräldrakontroll, Time Machine-stöd.

Användargränssnitt: Web, app

Fjärradministration: Ja

Storlek inkl. antenner: 25,9 x 15,9 x 15,4 cm

Rek. Pris: 1 590 kr

Uppmätt hastighet, 5 GHz Wifi 6

3m: 791 Mbit/s

10m + 1 innervägg: 388 Mbit/sek

15m + 2 innerväggar: 168 Mbit/sek

Hög topphastighet

Tryggt med antivirus

Snyggt, smidigt gränssnitt

Bra pris

Extra usb-port hade varit bra

Måttlig maxkapacitet

Räckvidd lite under förväntan för wifi 6