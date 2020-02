Bara för att du initierar en nedladdning från en sajt som krypterats enligt https är det inte säkert att själva nedladdningen sker över samma protokoll. Google kallar dessa nedladdningar "mixed content", och aviserade redan förra året att säkerheten kring dem skulle stärkas upp. Mixed content innebär att en sajt som laddas in via https förses med innehåll via jämförelsevis osäkra http i efterhand.

Nu är Google på väg att göra slag i saken, står att läsa i företagets Chromium-blogg. Version 83 av webbläsaren Chrome (vi är på version 80 i dagsläget) kommer att blockera http-nedladdningar som startats på https-sajter när den släpps i juni. Redan i version 82, som släpps i april, kommer webbläsaren att börja varna för "mixed content downloads", men inte blockera dem.

Initialt omfattas körbara filer som .exe och .apk, men senare under 2020 kommer fler filändelser gradvis att blockeras allt eftersom nya versioner av Chrome släpps. Du kan se det fullständiga schemat i bilden nedan:

Foto: Google

Ovanstående schema gäller Chrome för stationära enheter. När det kommer till Android- och IOS-enheter kommer utrullningen att släpa med ett snäpp – Google börjar alltså varna mobilanvändare i och med version 83.