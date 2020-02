Under hösten lanserade Nvidia ett helt gäng nya processorer för grafikkort, från budgetklass till dyra toppmodeller. Det handlar lite förenklat om mindre uppgraderingar av hela 2019 års uppsättning standard GTX- och RTX-kretsar, från GTX 1650 till RTX 2080. De har samma typ av arkitektur i botten, men lite justeringar i sådant som minneskonfiguration och klockfrekvens. De nya kretsarna har samma namn som föregångarna, fast med Super som tillägg.

Vi har nu testat den enklaste av dessa, Geforce GTX 1650 Super, i ett grafikkort från MSI. Föregångaren GTX 1650 kom våren 2019 övertygade med sval drift och låg strömförbrukning. Men det gjorde inte så stort intryck i längden. Mest för att de nya modellerna strax ovanför i pris, GTX 1660 och GTX 1660ti, var så pass mycket vassare och fortfarande väldigt prisvärda. Och AMD:s Radeon RX 570 var fortfarande ett mer prisvärt val för en billig speldator.

Kortet vi testat heter MSI GTX 1650 Super Gaming X. Det kostar ungefär 2 300 kronor i butik, vilket gör det till ett av de dyrare GTX 1650 Super-korten, men det är inga stora prisskillnader mellan dem. Gaming X är i samma grafikkortsserie från MSI som det Radeon RX5700-kort som vi testade förra veckan. Men designmässigt skiljer de sig åt ganska markant.

Tre displayport, en hdmi-port och två stora fläktar.

Halvstort och nästan heltyst

Här är det en mer strömlinjeformad design med avfasade vinklar, istället för den blockiga stilen i Radeon-kortet, och vårt kort har inte heller den skyddande plåt på baksidan som det dyrare Radeon-kortet har. De har dock samma fläktuppsättning, två fläktar med stor diameter ovanpå en öppen design med rör och kylflänsar fritt exponerade under. Kortet är trots det relativt litet i måtten, och det lär passa i de alla flesta normalstora och även många halvkompakta datorer.

Det finns många ännu kompaktare alternativ med GTX 650 Super om du skulle behöva det. Har du plats för detta kort är det dock väl värt att satsa på, då de stora och väl konstruerade fläktarna håller nere ljudnivån rejält. Vid låg last kan du få grafikkortet helt passivt kylt med stillastående fläktar, och grafikprocessorn håller sig sval nog för det även när det belastas en del med enklare spel.

Men inte heller när det behöver extra kylning blir den högljudd. De mesta vi lyckas pressa upp processorn i är drygt 65 grader, och fläktarna får vi inte upp i mer än ungefär 1 300 rpm. Det ger ett milt och knappt hörbart sus. Andra fläktar i vår testdator stör mycket mer.

Lätt att kontrollera

Fläktar och andra funktioner kan kontrolleras från MSI:s kontrollprogram Dragon Center. Här kan vi aktivera det för det mesta fläktfria läget Zero Frozr, men även ställa in kortet för extra aktiv kylning eller helt passivt. Då går kylning bara igång i nödfall, men i det läget begränsas spelprestanda markant. Och fläktarna är som sagt utmärkt stillsamma i alla fall.

Det är inte mycket diodljus att kontrollera på kortet.

I Dragon Center kan vi också kontrollera kortets diodljus. Här är det en väldigt enkel vit lampa bakom loggan på kortet, och inga rgb-kontroller. Utöver detta finns också överklockningsverktyget Afterburner med vilket den som har lite koll och vill experimentera lätt kan pressa några extra procent prestanda ur kortet.

Vi har dock testat det som det är, med färska drivrutiner men ingen överklockning eller ytterligare optimering. Och vi kan konstatera att GTX 1650 Super lyckas träffa rätt där vanliga 1650 inte riktigt når ända fram. Det är stora skillnaden tekniskt på GTX 1650 och GTX 1650 Super. Den nya är baserad på samma kärna som GTX 1660, och har även större minnesbandbredd än föregångaren. Resultatet är ett markant lyft, trots ett pris som är bara marginellt högre.

Bra prestanda med rimliga förväntningar

Du ska dock inte ha allt för höga förväntningar. Det här är ett kort tänkt för billigare speldatorer, där du vill ha fullgoda prestanda och stabil bildfrekvens för 1080p-spelande i mindre krävande titlar som till exempel Fortnite och Overwatch. Du får räkna med att acceptera lite lägre standard i krävande och grafiktunga spel. Normal konsol-kvalitet på 30 fps och oftast klart bättre bör dock fortfarande vara inom räckhåll.

I våra tester ligger kortet strax efter ett GTX 1660-kort, eller i enstaka spel matchar den till och med det dyrare alternativet. Och det utklassar gamla GTX 1650 i varenda moment. Vi hittade inga spel som det inte kunde leverera minst Playstation 4-kvalitet i, det vill säga jämna 30 fps (bilder per sekund).

Och ofta går det snabbare än så. Spel som Sekiro: Shadows Die Twice, The Witcher 3 och Metro Exodus klockar in på 60 fps eller strax under. Vi utmanade datorn med allvarliga test av 1440p eller 4k-upplösning, det är inte det kortet är byggt för. När vi försökte med 1440p för krävande spel som Control och Assassin’s Creed Odyssey, var det uppenbart att vi inte skulle få stadig bildfrekvens.

GTX 16-serien saknar också givetvis de nya RTX-effekterna som strålspårning och dlss, men det får man räkna med om det ska prispressas. Och än så länge känns det inte som nödvändigt för en bra spelupplevelse.

MSI GTX 1650 Super Gaming X har ingen skyddande plåt baktill, så du får vara lite extra försiktig när du hanterar det.

Omdöme

Nvidia GTX 1650 Super är ett högintressant val just nu för prisvärd gaming, och letar du kort i 2 000-kronorsklassen står valet enligt oss mellan den och AMD Radeon RX580 (marginellt billigare) eller Radeon RX5500 (marginellt dyrare). Då drar Nvidias nya längsta strået, främst tack vare sval och strömsnål drift.

MSI Gaming X är ett av de dyraste korten med GTX 1650 Super. Trots det kan vi solklart rekommendera det, då prisspannet mellan alternativen är små, och det har tysta och smart styrda fläktar och passivt kylningsläge som ger stort mervärde.

Specifikation

Produktnamn: MSI GTX 1650 Super Gaming X

Testat: Februari 2020

Produkttyp: Grafikkort

Tillverkare: MSI

Grafikprocessor: Nvidia Geforce GTX 1650 Super

Gränssnitt: Pcie 3.0 x16

Anslutningar: 3st displayport 1.4, hdmi 2.0b

Minne: 4 GB

Angiven datorkraft: 3 916 Gflops

Extra programvara: Dragon Center, Afterburner

Längd: 248 mm

Rek. pris: ca 2 490 kronor

Pris: 2 329 kr på Webhallen.

Prestanda

I dator med i5-9400F/16 GB ram

3dmark Time Spy (DirectX 12): 4 944 poäng

3dmark Fire Strike (DirectX 11): 12 279 poäng

Geekbench 5 (OpenCL): 52 784 poäng

VR Mark: 7 146 poäng

Märkbart prestandalyft från GTX 1650.

Kompakt trots två stora fläktar.

Mycket tyst drift, ofta ljudlös!

Energieffektivt.

Ingen skyddande bakpanel.

Ingen strålspårning.