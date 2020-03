Testad produkt: HP Envy 32

Pris: 29 990 kr hos HP.se.

Envy 32, eller snarare Envy 32 Allt-i-ett som HP själva rubricerar den för att inte förväxla den med en Envy datorskärm som också är på 32 tum, är en ny stationär allt-i-ett-pc med iögonfallande design. Vore det inte för lite tjockare mått på mitten är den lätt att missta för just en datorskärm. Men här ryms det faktiskt rejält med hårdvara och prestanda.

Datorns ytor runtom och baktill ser mest ut som mörk borstad metall, men är faktiskt till stora delar i plast med snygg ytbehandling. En bred, platt och fyrkantig fot klädd i svartbetsad träimitation håller upp skärmen via en tunn stålarm. Mitt i foten sitter en qi-laddare inbyggd där du kan lägga mobilen medan du jobbar.

All datorelektronik sitter annars inne bakom skärmen, som är bredare på mitten och smalnar av utåt sidorna. Kraftaggregatet är dock externt, och en riktigt biffig sak, med mått bara den i klass med en Mac Mini. Skärmen är inte vridbar eller höj- och sänkbar och har inte pivotfunktion, men tiltar lite bakåt.

4k-skärm med kraftfull hårdvara bakom och ett tangentbord med smart dubbelfunktion.

Blank skärm i 4k

Runtom skärmpanelen är det centimetertunna kanter förutom i botten där det istället sitter en decimeterhög filtbeklädd soundbar. Skärmen är en ips-panel med 4k-upplösning och helblank skärmyta. Vi trodde därför först att det var en pekskärm, men nej, här får vi klara oss med vanlig muskontroll. Lite synd då den blanka ytan genererar en del reflexer.

Det är annars hög klass på det mesta i skärmen. Den har färgomfång nästan exakt i dci-p3-klass och relativt små färgavvikelser. Den är också Vesa HDR600-kompatibel, vilket innebär att den ska ha djupa svärta, lokal dimning i zoner och minst 600 cd/m2 i ljusstyrka. Här får vi 650 cd/m2 som mest. Det är mycket för en skrivbordsskärm.

En så pass bra display kanske du också vill ha till annat än bara datorn, och HP har därför försett den med en extra hdmi-in-port baktill. Där kan du plugga in till exempel en Chromecast eller spelkonsol. Till skillnad från de flesta allt-i-ett-datorer har Envy 32 full kontroll på skärminställningar med egen meny som nås och navigeras med ett styrkors i nederkant av skärmen.

Den lätt uppåtvinklade soundbaren signerad Bang & Olufsen levererar kraftfullare ljud än vi förväntar oss när vi ser på den.

Kraftfulla högtalare inte bara för datorn

Förutom denna hdmi-ingång har datorn även hdmi-utgång och displayport via en thunderbolt 3-port. Därtill hittar ni på baksidan en usb c-port till, två extra usb-portar av typ a, samt en tredje på ena sidan intill datorns strömbrytare. På andra sidan sitter en sd-kortläsare och ett hörlursuttag.

Det är överlag hög kvalitet på ljudet, speciellt med massor av tryck i basen och mellanregistret. Det saknas dock en viss stuns och klarhet i diskanten. Vi kan lyfta fram den med Bang & Olufsens app som har en manuell equalizer att meka med, men inga av de förinställda profilerna låter helt rätt.

Det är inte bara skärmen som kan ta emot extern information. Soundbaren dubbeljobbar som bluetooth-högtalare, och är datorn avstängd samt skärmen inte inställd på strömsparläge så går den att parkoppla till och strömma ljud till även då. Då får du en flat ljudkurva som låter hyfsat, men vi hade som sagt önskat oss mer framlyft diskant.

HP har snöat in på trädesign på senare tid i en del av sina Envy-datorer. Vi tycker inte det är helt fel.

Åtta kärnor och RTX-grafik

Ovanpå skärmen sitter en webbkamerapanel som fälls upp med ett klick. Den innehåller en webbkamera på hela 1440p, en ir-kamera för biometrisk inloggning, och mikrofon. Webbkameran har bra ljushantering men lite för brusig bild för att vi ska bli helt nöjda.

Det här är en dator med ordentligt med kraft, tack vare en åttakärnig Intel Core i7-processor av desktoptyp i nionde generationen, Nvidia Geforce GTX 2060-kort och 32 GB ddr4-minne. För lagring får vi en 1 TB ssd av m.2-typ, men inte en så extremsnabb sådan som vi ser i en del datorer nu för tiden.

Envy 32 passar för både tunga arbetspass, och full njutning av högupplöst strömmad film och spelsessioner. Men för spel får du nog gå ner till vanlig 1080p-upplösning för att bildfrekvensen ska hållas hög. RTX 2060 är ett bra grafikkort, men riktigt i 4k-klass är det inte.

HP Envy 32 har externa portar i Imac-stil på en rad. Men det sitter också en extra usb-port på sidan.

Inga stora störningsmoment

Med tunga prestanda i en kompakt allt-i-ett blir kylningen en fråga som kan vara orsak till oro. Du behöver inte bekymra dig här, i de flesta situationer håller sig datorn sval eller ljummen, och med enbart ett svagt fläktsus. Grafikkortet är också överraskande skonsamt när det gäller värmeutvecklingen. Det är vid stresstest av processorn som maxad kylning går igång, och den har mer påtaglig ljudvolym, men aldrig en särskilt påträngande ton.

Datorn kör Windows 10 Home, och kommer med en aning extra bloatware, men inte så mycket som vi befarat. Vi hittar McAfee Livesafe och Netflix i prova på-version. Annars finns här bara bara HP:s egna support och systeminställningsappar, Nvidias och Bang & Olufsens program för ljudkort och grafik, samt ett erbjudande att få 25 GB Dropbox i ett år.

Till datorn medföljer trådlös mus och tangentbord som håller hög byggkvalitet och känns lyxiga att använda. Speciellt tangentbordet som är ett gediget bygge i metall. De är parkopplade med datorn som standard, du behövert inte plugga in någon usb-mottagare.

Tangentbordet har switch-funktion, så att du även kan parkoppla det till två olika bluetooth-kompatibla enheter, till exempel en surfplatta och en annan dator, och växla mellan dem med ett snabbt snabbtryck. Framtill har den en skåra där du kan ställa ner just en surfplatta eller telefon.

Omdöme

Det här är ett kvalitetsbygge med egen stil och tilltalande design, hög klass på prestanda, skärm och ljud, och smarta extra funktioner som trådlös laddare, smarta tangentbordet, bluetooth-mottagning för soundbaren och extern skärmingång.

Är det något vi önskade lite mer av så är det hastigheten på lagringen. Och kanske ett humanare pris. Det finns en enklare modell med 512 GB ssd och Geforce GTX 1650-kort istället. Men den är fortfarande rätt så dyr, runt 25 000 kronor istället för runt 30 000.

Specifikationer

Produktnamn: HP Envy 32-a0024no

Testad: Mars 2020

Tillverkare: HP

Processor: Intel Core i7-9700, 3 GHz octa core

Grafik: Nvidia Geforce RTX 2060, 6 GB

Minne: 32 GB ddr4

Lagring: 1 GB ssd, plats för sd-kort

Bildskärm: 32 tum blank ips, 3840 x 2160 bildpunkter

Webbkamera: 1440p, ir för Windows Hello

Anslutningar: Thunderbolt 3, usb 3.1 typ c, 3 st usb 3.0, lan, hdmi in, hdmi ut, displayport, headset

Trådlöst: Wifi 5 (2x2), bluetooth 5.0

Operativsystem: Windows 10 Home

Övrigt: Bluetooth-högtalare, inbyggd trådlös laddare, trådlös mus och tangentbord med bluetooth-switch

Ljudnivå: 31 – 38 dBa

Storlek: 72 x 55,6 x 21,5 cm

Rek. pris: 29 990 kr

Prestanda

Cinebench R20, cpu: 2 999 poäng

Geekbench 5, cpu: 7 311 poäng

Geekbench 5, gpu (CUDA): 77 318 poäng

3dmark Fire Strike (Directx11): 13 826 poäng

3dmark Time Spy (Directx12): 5 995 poäng

3dmark Port Royal (RTX): 3 248 poäng

Disk, läsning: 435 MB/s

Disk, sökning: < 0,1 ms

Cool design

Övertygande prestanda

Bra ljud och bild

Många smarta extra funktioner

Överlag tyst drift

Ganska långsam ssd

Risk för reflexer i skärm

Högt pris