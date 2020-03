Det är sajten Fossbytes som analyserat en rapport från TheBestVPN som fastslår att Android var det mest sårbara operativsystemet under 2019. Rapporten använde data från National Vulnerability Database of National Institute of Standards and Technology. Android toppade databasen med 414 upptäckta sårbarheter under 2019.

Debian Linux var det näst mest sårbara operativsystemet med 360 upptäckta sårbarheter förra året, följt av Windows Server 2016 och Windows 10.

Men det är inte så illa som man kan tro. I rapporten konstateras det också att antalet säkerhetshål i Android faktiskt har minskat under åren. Mer intressant är att forskarna i rapporten menar att förinstallerade tredjepartsapplikationer, så kallad bloatware, i Android kan vara en stor anledning till säkerhetsluckor. I januari skrev över 50 grupper som värnar om användarnas integritet ett öppet brev till Google om farorna med förinstallerade applikationer.

I slutändan är det också en fråga om huruvida smarttelefonen regelbundet får säkerhetsuppdateringar. Idag är över en miljard Android-enheter i riskzonen eftersom de använder operativsystem som inte längre får säkerhetsuppdateringar.