Betyg 2 av 5 Ubiquiti Amplifi Gamer's Edition: Omdöme Priset på Amplifi Gamer’s Edition varierar påtagligt ute i butiker, men standardpriset ligger på runt 4 300 kronor. Det tycker vi knappast att det är värt, då det varken matchas i prestanda eller funktioner, och det som ska göra Gamer’s Edition speciellt verkar andra routrar kunna leverera med fullgott resultat. Systemet är snyggt, och har en annorlunda lösning för design och gränssnitt. Men det kommer också med lite för många små irritationsmoment och rena buggar. Positivt Snygg, kompakt centralenhet

Smidig gästnätverksfunktion

Spelanpassad QoS Negativt Opraktiska satellit-noder

Begränsad topp-prestanda och wifi-kapacitet

Få extra funktioner

En del förvirring i gränssnittet Bästa mesh-router: Stort jämförande test

Ubiquiti har ännu inget meshsystem med wifi 6 släppt i Sverige, så tills vidare är deras mest avancerade paket Amplifi Gamer's Edition med wifi 5-teknik. Namnet gör det uppenbart vad tillverkaren anser att du ska ha routern till, och som om det inte vore nog är det också en av de routrar som Nvidia rekommenderar om du vill ha bästa och mest problemfria upplevelsen med deras spelströmningstjänst Geforce Now

Det som skiljer den från Ubiquitis vanliga mesh-routrar är ett speciellt QoS-läge som optimerar trafiken för extra korta svarstider. I det läget får man inte maxhastighet men i gengäld extra jämna och oavbrutna strömmar. Vi testade just Geforce Now med routern och jodå, det kan hyvla av millisekunder i responstid om vi kommunicerar via en av de mesh-noder som inte är huvudrouter. Ansluter vi till routern direkt är skillnaden mindre, då är svarstiden bra även i läget som prioriterar datahastighet.

För övrigt är det här samma system som Ubiquiti Amplifi HD som vi testat tidigare, i alla fall när det gäller grundförutsättningarna. Systemet består av en kompakt central router, en decimeter stor och kubformad, med fyra lan- och en wan-port baktill. Här finns också en usb-port, men den har i dagsläget ingen funktion. Det kan eventuellt komma med framtida firmwareuppdateringar, men vi är tveksamma till det, då Amplifi HD haft samma port i ett par år utan att något hänt.

Behändig skärm på routern

Nederkanten av kuben är en starkt lysande diodrand, och mitt fram på den sitter det något så ovanligt som en liten display. Den visar klocka och datum, men också detaljerad information om till exempel uppkopplingsstatus ändras eller om firmware behöver uppdateras. Skärmen har pekfunktion och vi kan även få fram skärm som visar uppkopplingshastighet, dataräknare och ip-adress.

De två extra mesh-noderna är avlånga enheter som pluggas direkt in i vägguttag, som om de vore homeplug-dosor. Det är verkligen inte en lösning som gör placeringen av dem särskilt flexibel, och det vill till att du har så pass fritt runt väggpluggarna att de verkligen får plats. I teorin kan du givetvis ansluta till en förgreningsdosa, men pluggen är designad för vertikala vägguttag, det är då antennerna riktas rätt.

Installation av systemet går i teorin enkelt, men vi får kämpa med att manuellt ansluta till routern flera gånger under processen, och i allra sista steget hängde appen upp sig, så att vi fick gå ur den och starta om. Därefter var dock allt klart och vi var inne i systemet. Därefter pluggas de extra två enheterna in där vi vill ha dem, och är signalen godkänt stark så parkopplar de sig själva på ett par minuter.

Vid ett tillfälle under installation får vi valet att optimera routern för hög hastighet eller korta svarstider. Det kan sedan givetvis bytas fritt i efterhand. Vi väljer hög hastighet till en början, och får respektabel men inte fantastisk wifi 5-prestanda, lite under 400 Mbit/s under goda förhållanden.

Täckning som räcker för halvstora hem

Räckvidden för routern är godkänd men inte så mycket mer. Ett rum bort och cirka tolv meters avstånd räcker för att hastigheten ska sjunka till runt 150 Mbit/sek, så där blir det lämpligt att placera nästa nod. Dessa verkar dock ha klart bättre räckvidd, i alla fall om du har tur med placeringen av dina vägguttag, så med dem inpluggade täcker vi utan problem wifi-behoven i en liten till medelstor villa.

Amplifi Gamer's Edition styrs nästan helt från mobilappen. Det finns ett webbgränssnitt som enbart innehåller en handfull mer avancerade inställningar, men det mesta väntas du göra via appen. Och såvitt vi kan se finns det inget i webbgränssnittet som du inte kommer åt via appen.

Du får ingen direkt detaljerad kontroll over wifi- och routerinställningar, men kan göra en del intressanta saker som att öppna ett separat permanent ssid manuellt. I en separat gästnätverksfunktion kan du sätta upp ett tillfälligt nät som du kan begränsa antalet gäster i. Här finns också en enkel föräldrakontroll, men allt den gör är ger dig möjlighet att tilldela surfschema.

Specifikationer

Produktnamn: Ubiquiti Amplifi Gamer's Edition

Testad: Mars 2020

Tillverkare: Ubiquiti

Trådlösa protokoll: Wifi 5

Frekvensband: 2,4 + 5 GHz

Wifi-kapacitet: 450 + 1300 Mbit/s

Antal noder: 3

Antenner: 6 st interna i router, 2st i extender

Anslutningar: 1st gigabit wan, 4st gigabit lan

Ethernet backhaul: Nej

Trådlös säkerhet: Wpa, wpa2, wps

Användargränssnitt: App

Fjärradministration: Via app

Övrigt: Gästnätverk, föräldrakontroll, QoS för spel

Prestanda, första enhet*: 349 Mbit/s

Räckvidd per enhet**: 10 meter (1 innervägg)

Storlek, huvudenhet: 10 x 10 x 10 cm

Rek. pris: 4 290 kr

Pris: 3 896 kronor hos CDON.se

* Mätt på tre meters avstånd i samma rum.

** Längsta avstånd där det behövs en ny extender.