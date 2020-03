Betyg 3 av 5 Zyxel Multy X mesh-router: Omdöme Bland wifi 5-paketen är Zyxel Multy X ett bra köp som fortfarande håller god klass. De har blivit bättre med åren med nya tjänster påkopplade, och är lätta att sköta och installera. Ett tre-pack av dessa ger dig god wifi-täckning i de allra flesta hem, men det är relativt dyrt. Det blir svårt att rekommendera dem när Asus och TP-link erbjuder wifi 6-paket med fler funktioner på köpet i samma prisklass, och Linksys Wifi 5-mesh är nästan lika bra och kostar klart mindre. Positivt Snabbast på wifi 5

Gott om nätverksportar

God användarvänlighet

Bra tilläggstjänster Negativt Begränsat med inställningsmöjligheter

Stora och otympliga enheter

Zyxel var en av de sista routertillverkarna som satsade på mesh-system, men deras Multy-serie som växt i variation under senaste åren har varit övertygande bra. Det första vi testade var deras topp-produkt Multy X som kom precis i slutet av 2017. Det är fortfarande tillverkarens bästa meshrouter, och någon wifi 6-produkt har de inte ännu.

Därför tar vi här in Multy X igen och ser om den fortfarande håller måttet. Denna gång har vi fått in ett tre-pack, vilket inte routern såldes som första gången vi testade den. Egentligen handlar det inte om ett ”riktigt” tre-pack, utan om samma två-pack som tidigare, plus en extra enhet separat. Men den listas som ett paket i butikerna och därför testar vi den som ett.

Multy X-enheterna är stora, breda och ligger platta på ett bord eller i en hylla. Det gör att de kan ta upp rätt mycket plats, men är annars rätt så diskret utformade i vit plast med en liten statusdiod mitt ovanpå. De tre enheterna är identiska, men du bör plugga in och installera en i det ursprungliga två-packet, när vi först försöker börja med router tre kan vi sedan inte installera de anda två som noder.

Snabbt, för några i taget

Börjar vi i rätt ände går det enklare och det mesta i installationen går automatiskt. Vi behöver välja namn och lösenord på nätverket, och uppmanas att logga in på eller skapa ett konto hos Zyxel. Det är inte ett krav, men ger extra funktionalitet som fjärradministration. Tredje enheten får vi lägga till manuellt via appen när systemet är igång och körklart.

Multy X är ett trippelbands-system, men inte ett extremt kraftfullt sådant. Ett band på 5 GHz är reserverat för kommunikationen mellan enheterna och tar upp 1,7 gigabit av bandbredden. Det gör att det är knappt en gigabit på 5 GHz-bandet du kan använda, plus 400 megabit på 2,4 GHz. Men är ni inte för många som delar på bandbredden så kan det gå undan.

Vi får nästan 650 megabit i hastighet till en enskild mottagare i samma rum som huvudroutern, och är vi anslutna till en satellit som är optimalt placerad kan det gå nästan lika fort. I Zyxels app finns ett smart verktyg som analyserar backhaul-prestanda och rekommenderar om en nod ska placeras närmare… eller längre bort. För nära kan signalerna från dem tydligen störa ut varandra, vilket resulterar i lägre prestanda.

När vi testade Multy X förra gången var funktionsutbudet skralt, och det är fortfarande ingen stor mängd saker du kan göra med den. Usb-porten på baksidan är till för service och går inte att ansluta till exempel en skrivare eller disk till. Vi kan sätta upp gästnätverk och det finns en enkel föräldrakontroll som kontrollerar surftid med schema eller tidskvoter.

Helt beroende av app

Vi kan kontrollera vissa enklare routerfunktioner som portvidarebefodring och vi kan välja mellan delat och samlat ssid för wifi. Men inte så mycket mer. Vi väljer till exempel inte säkerhetsprotokoll själva utan det väljs åt oss – det säkraste som varje enskild klient stödjer. I alla fall upp till wpa2, vi ser inte att routern har wpa3-stöd. Värt att notera är också att det inte finns något som helst webbgränssnitt. Ska du sköta routern är det via mobilen som gäller.

En nyhet i routern är stöd för en ny säkerhetstjänst kallad AI Shield, vilket kom med en firmwareuppdatering som släpptes under hösten 2019. Detta är en betaltjänst som kostar 619 kronor per år.

AI Shield sköts från en egen app och innehåller en handfull extra funktioner. Till exempel tar den över föräldraskyddet från Multy-appen och lägger till innehållsfilter och möjlighet att blockera användning av vissa appar och tjänster. Kör du AI Shield blir föräldrakontrokontrollen i Multy-appen gråmarkerad.

Den viktigaste funktionen i AI Shield är samma typ av extra intrångsskydd och antivirus som flera andra tillverkare numera har i utvalda routrar, till exempel systemen vi testat här från Asus och (inom kort) TP-link. Det ger extra skydd för datorer och framför allt skydd för annars oskyddade enheter som smart-tv:n, spelkonsolen och uppkopplade smarta hemmet-prylar. De flesta routertillverkare med antivirustjänst kör den i samarbete med en känd antivirusleverantör som Bitdefender, Trend Micro eller McAfee, men Zyxel nämner inget liknande.

Specifikationer

Produktnamn: Zyxel Multy X WSQ50

Testad: Mars 2020

Tillverkare: Zyxel

Trådlösa protokoll: Wifi 5, bluetooth för konfiguration

Frekvensband: 2,4 + 5 GHz + 5 GHz

Wifi-kapacitet: 400 x 866 x 1733 Mbps

Antal noder: 3

Antenner: 9 st interna

Anslutningar: 3 st gigabit lan, 1 st gigabit wan, usb 2.0

Ethernet backhaul: Nej

Trådlös säkerhet: Wpa, wpa2, wps

Användargränssnitt: App

Fjärradministration: Ja

Övrigt: Föräldrakontroll, gästnätverk, stöd för Amazon Alexa. Extra säkerhet inkl. antivirus som tillval.

Prestanda, första enhet*: 549 Mbit/s

Räckvidd per enhet**: 12 meter (1 innervägg)

Storlek, huvudenhet: 23,6 x 17,8 x 5,2 cm

Rek. pris: 4 999 kr

Pris: 4 999 kronor hos Dustinhome

* Mätt på tre meters avstånd i samma rum.

** Längsta avstånd där det behövs en ny extender.