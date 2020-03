Microsofts sökmotor Bing har släppt en egen liveuppdaterad coronakarta som kan användas för att övervaka hur spridningen av viruset ser ut runt om i världen. Något som först uppmärksammades av TNW.

Kartan baseras på data från källor som World Health Organization (WHO), US Centers for Disease Control and prevention (CDC) och European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).

Det går även att klicka på kartans olika områden för att få lokal information, samt förslag på nyhetsartiklar. Kartan är också anpassad för att fungera med mobil.

