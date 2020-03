Betyg 4 av 5 Omdöme Vill du satsa en slant på seriös spelgrafik är detta Asus-kort ett riktigt bra val. Det har flera smarta tricks för att hålla fläktoväsendet nere och det utan att tumma nämnvärt på prestandan. I alla fall så länge du har en datorlåda som rymmer det, och tillräckligt med kraft i datorn för att driva det. Positivt Övertygande prestanda

Tyst drift inklusive passivt läge

Smarta fysiska kontroller

Lättanvända program Negativt Relativt dyrt för ett 2070 Super

Kan vara för stort för en del chassin Läs vårt test av grafikkort i olika prisklasser



Asus Geforce RTX 2070 Super ROG Strix Gaming OC

Nividias senaste giv av grafikprocessorer har samma modellnummer som förra två årens RTX 20 och 16-serier, men är en trimmad version som har fått tillägget Super. Vi har kollat in ett av de billigare Super-korten tidigare, men nu har turen kommit till ett mer kraftfullt, Geforce RTX 2070 Super.

Vårt kort kommer från Asus och heter Geforce RTX 2070 Super ROG Strix Gaming OC Edition, där OC just står för överklockning. Så kortet har aningen högre klockfrekvens på gpu än vad som är standard, och därmed snäppet vassare resultat när vi pressar det till max i grafiktunga spel.

Kortet kostar runt 7 300 kronor i flera stora svenska butiker. Det gör det dyrt för ett kort med den grafikprocessorn, det finns alternativ både från Asus och andra som går att få för ungefär 1 000 kronor mindre. Men just detta kort kombinerar en del egenskaper som kan vara värd den extra slanten.

Många olika varianter på gpu

Exakt vad ”Super” innebär rent tekniskt är inte helt solklart, rent allmänt handlar det om kort som prestandamässigt lägger sig mitt emellan tidigare befintliga Nvidia-procressorer. Det vill säga, RTX 2070 Super som vi testar här är inte lika kraftfullt som ett RTX 2080-kort, men slår ett RTX 2070-kort. I alla fall på pappret. Det finns en hel del annat som kan påverka prestanda, såsom konfiguration av överklockning och kylning.

Asus GeForce RTX 2070 Super ROG Strix Gaming OC

Det är lite förvirrande med Nvidias grafikkort, då det redan finns en upptrimmad version av flera av deras kort med tillägget ”ti” på namnet. Men något RTX 2070ti finns inte, vilket gör det hela enklare att hålla reda på. Det här är valet för dig som vill ha riktigt vassa prestanda men som inte vill punga ut för ett maxat RTX 2080-kort. Ett 2070 Super är i grunden mer lik en 2080 än en 2070. Det märks inte minst med detta kort som levereras med färdigkonfigurerad överklockning.

Vi kan köra många nyare spel i 4k-upplösning och träffar ändå stabilt 60 bilder per sekund eller bättre. Det finns givetvis undantag, extra krävande titlar som Shadow of the Tomb Raider och Monster Hunter World som inte når 60-bildersgränsen, men då kämpar även ett dyrare RTX 1080-kort med att hänga med. Kör vi på lägre upplösningar får allt övertygande snabbt, och med strålspårningseffekter i många nyare spel höjs den visuella upplevelsen ett snäpp.

Mät innan du köper

Asus kort har relativt stora mått på längden med tre rejäla fläktar som sitter på rad. Det mäter nästan exakt tre decimeter, vilket kan göra det otympligt i en och annan dator. I vår miditowerlåda är det precis att det går in. Men det har inte överdrivet hög profil på höjden, så sådant som sladdar för ström på ovansidan riskerar inte att komma ivägen annat än i väldigt smala datorlådor.

Kortet har en delvis skyddande metallplåt i botten, och kylelement och fläktar som tar upp en och en halv extra kortplats, så du kan behöva tänka efter var du placerar andra pci-kort i datorn för att allt ska få plats.

Kortet har en handfull rödglödande loggor på olika ställen runtom kortet, de flesta placerade i bakkant, som i standardläge sakta pulserar. Bryr du dig inte om denna typ av ljusshow finns det en knapp på kortet som stänger av allt ljus. Det är praktiskt och innebär att du inte behöver installera specialprogram på datorn för det, som du måste med de flesta grafikkort.

Ljusshow inte bara för skojs skull

Det är dock full RGB-omfång på dioderna, och vill du ha en annan färgton så går det att ladda hem Asus ROG Aura-program som ger dig enkel kontroll över det. En intressant funktion här är att du kan ställa färgen till att matcha grafikprocessorns temperatur. På så sätt kan du få en visuell varning om den av någon anledning skulle bli för varm.

Vi ser dock inte att det är någon större risk för det. Med tre effektiva fläktar och väl riktat luftflöde inne i kortat verkar kylningen effektiv utan att bli överdrivet högljudd. Kör vi lättare spel eller jobbar med skrivbordsjobb eller media så är kortet passivt kylt och helt tyst.

Vi testar kortet i dess standardläge, men det går också att instruera kortat att dämpa kylningen på bekostas av prestanda i ett ”Quiet mode” och att toppa prestanda i ett ”OC mode”, med hjälp av ett andra program du kan ladda ner, Asus GPU Tweak II. Vi märker dock inte av några avsevärda fördelar med OC-läget. Eventuella förbättringar faller inom felmarginalen.

Manuell kontroll på kortet

Det går också att växla mellan prestanda och tyst drift utan extra program, på kortet sitter en liten switch för det som låter dig byta mellan en bios för normaldrift och en för tyst drift. Det ser ut att behövas en omstart för att förändringen ska träda i effekt. Men då får du inte samma detaljkontroll som i programmet, där du även har ett mer avancerat manuellt läge för överklockning.

Allt som allt är det här ett kraftfullt kort med en smart knippe funktioner som kan höja livskvaliteten inte bara under intensivt spelande, utan mellan spelsessionerna. Det hotar även kraftfullare grafikprocesser tack vare effektiv överklockning och smart prissättning. Det är dyrt för att vara 2070 Super-kort men en prisvärd konkurrent till RTX 2080.

Specifikationer

Produktnamn: Asus Geforce RTX 2070 Super ROG Strix Gaming OC

Testat: Mars 2020

Produkttyp: Grafikkort

Tillverkare: Asus

Grafikprocessor: Nvidia Geforce GTX 2070 Super

Gränssnitt: Pcie 3.0 x16

Anslutningar: 2st displayport 1.4, 2st hdmi 2.0b, VirtualLink

Minne: 8 GB

Angiven datorkraft: 8 220 Gflops

Extra programvara: Asus Gpu Tweak II, Asus Aura RGB

Längd: 300 mm

Rek. pris: Inget angivet

Pris: 7 290 kr hos Netonnet.

Prestanda (I dator med i5-9400F/16 GB ram)

3dmark Time Spy (DirectX 12): 10 288 poäng

3dmark Fire Strike (DirectX 11): 26 386 poäng

Geekbench 5 (CUDA): 112 534 poäng

VR Mark: 8 923 poäng