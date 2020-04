Microsoft har skapat en ny rullande nyhetslista till Windows 10, rapporterar The Verge.

Nyhetslistan rullar ovanpå aktivitetsfältet i Windows 10 och kan visa rubriker från över 4 500 olika nyhetskällor samt data från världens aktiemarknader.

Du kan själv skräddarsy om nyhetslistan ska vara enbart text eller också ha bilder, samt hur listan ska positioneras på skärmen. Listan går även att minimera vid behov. Av någon anledning går det för stunden inte att välja nyhetskällor själv, utan istället visas regionala nyheter baserat på din position

Betaversionen av News Bar finns redan nu tillgänglig att ladda ned i vissa regioner. Dock ej i Sverige än så länge. Nedan kan du se ett exempel på hur den kan se ut:

Here's what Microsoft's News Bar (beta) looks like. Yes, it's a periodically scrolling appbar sitting on top of the Windows Taskbar. pic.twitter.com/IwHNACI2l5