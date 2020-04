Betyg 4 av 5 Linksys Velop MX5300: Omdöme Netgear levererar vassa wifi-prestanda i en snyggt paket, med en liten uppsättning väl fungerande funktioner i ett behändigt gränssnitt. Det är dock betoning på liten uppsättning. Vi hade hoppats på ett rikare utbud. Positivt Höga prestanda

God räckvidd

Lätt att installera och sköta

Många fasta nätverksportar Negativt Stor i måtten

Begränsat med extrafunktioner

Ingen möjlighet till extra snabb ethernet

Högt pris Maxa täckningen hemma – stort test av mesh-routrar

: ca 5 000 kr

Tre tillverkare har spottat ur sig wifi 6-routrar i ett år nu, men nu börjar de andra stora tillverkarna också satsa på den nya standarden. Linksys gör det med Velop MX5300, en ny kraftfull router med mesh-funktion. Den säljs dock inte som mesh-paket, i alla fall inte ännu, utan som en individuell fristående router. Därför testar vi den även som det.

Även en enskild router installeras på samma enkla sätt som Velop-mesh-paket. Du startar Netgears app i din mobil och följer därefter enkla steg-för-steg-instruktioner. Förutom att vi ombeds välja ett eget nätverksnamn och lösenord, och därefter manuellt logga in på det, går allt på automatik.

Vill du ha mesh är det bara att köpa två eller flera MX5300 och installera dem en och en som nya noder i nätverket. Efter lite förvirring i Netgears wifi-app hittar vi funktionen för det, och sedan går det precis lika smidigt. Men långsamt, det kan ta upp till sex minuter för systemet att konfigurera och optimera kommunikationen mellan dem.

Velop MX5300 är påtagligt större än tidigare Velop-enheter.

Dyrt men snabbt

Att skaffa Velop MX5300 som meshpaket blir dock en dyr historia, för bara en enhet kostar mellan 4 000 och 5 000 kronor ute i butikerna. I en liten till medelstor lägenhet behöver du absolut inte det, då routern har bra räckvidd för både wifi 5 och wifi 6. Har du gått över till bara wifi 6-klienter så kan det räcka med en MX5300 även i en stor lägenhet eller mindre villa. Men det är det nog få som gjort.

Routern har fyra gigabit ethernet-portar för fast nätverk och en separat gigabit-port för internetuppkoppling. Det hade varit kul med antingen länkaggregering eller en 2,5 gigabits-port som konkurrerande enheter från Asus och Netgear erbjuder, men här får vi nöja oss med ett maxtak på en gigabit.

Internt kan det dock gå undan, och kör du bara tung trafik till en klient i taget kan den nästan använda en gigabituppkoppling själv. Vi får som bäst 873 Mbit/sek mellan en wifi 6-laptop och vår gigabit fikberuppkoppling. Det är i klass med det bästa vi hittills testat. Även över wifi 5 till en stationär dator med 3x3-mimo-antenn går det övertygande snabbt. I alla fall på nära håll..

Bitvis manuell kontroll

Köra du flera enheter som mesh går de att koppla ihop med fast kabel och köra internkommunikationen, så kallad backhaul, den vägen. Då får du extra bandbredd trådlöst för klienter. Velop MX5300 kör tre frekvensband, med 2,4 gigabit på ena och 1,7 gigabit på andra 5 GHz-bandet. Det är dynamisk allokering av backhaul-kanal, vilket innebär att om du kör bara en router, eller har låg trafik till extra noden, så blir det mer utrymme kvar för klienter.

Fyra lan, en wan och en usb-port.

Som användare ser du dock inte tre frekvensband. I standardläge är alla sammanslagna till ett och routern väljer dynamiskt frekvens åt dig. Men du kan välja att ge 2,4 GHz-bandet ett eget namn och ansluta till det separat. Det kan vara bra för prylar som inte kräver mycket bandbredd, som wifi-styrda lampor eller enklare mobiler och plattor.

Baktill hittar vi en usb 3-port som kan användas för att koppla in extern lagring. Den fungerar både på huvudroutern och om du har en extra nod, vilket inte är helt vanligt. Det ser ut att bara gå att göra en sak med ansluten lagring – sätta upp filserver med smb-protokoll. Om det går att köra upnp och strömma media från den är det ingenting som vi hittar instruktioner om och får att fungera.

Inte så diskret

Velop MX5300 har samma design som tidigare Velop-routrar, ett vitt fyrkantigt torn med platt topp där vi finner ett galler för värmeavledning och en statusdiod. Men den är betydligt större i måtten än sina föregångare med wifi 5. Elva och en halv centimeter i basen, och över 24 centimeter hög. Den tar inte upp mycket bordsyta, men tar definitivt uppmärksamhet.

Funktionsmässigt är det inte direkt ett överflöd med möjligheter i routern. Förutom redan nämnda filservern som är behändig finns här även begränsad samt enkel gästnätverksfunktion, och ett bra gränssnitt för trafikprioritering för olika enheter, så kallad QoS.

Routern har en enkel föräldrakontrollfunktion med surfschema och manuell url-blockering per enhet. Den som vill ha mer kraftfulla verktyg för det kan abonnera på en betaltjänst, Linksys Shield, som utökar föräldrakontrollfunktionliteten med innehållsblockering per kategori och en handfull andra funktioner. Men vi är tveksamma till att den är värd de 569 kronor per år som Linksys vill ha.

I mobilappen Linksys Wifi gör du lätt installationen och kan sedan styra det mesta. Både den och webbgränssnittet går att komma åt på distans.

Smart extrafunktion

En mer intressant funktion är Linksys Aware, som förvandlar ditt mesh-nätverk till ett hemlarmsystem. Genom att detektera förändringar i signalstyrkan mellan två eller flera mesh-enheter kan den identifiera rörelse i hemmet utan kameror och extra sensorer. Det fungerar faktiskt överraskande bra. Men som sagt bara om du har investerat i minst två enheter, och även det är ett tillval du betalar för, ca 230 kronor per år.

Routern ska slutligen även ha stöd för Zigbee, så att det i framtiden ska gå att använda den som smart-hem-kontroll, men funktionen för att utnyttja det är inte aktiverad.

När det gäller prestanda, stabilitet och räckvidd placerar sig Velop MX5300 högt upp bland de wifi 6-routrar vi testat, och resultaten är även mycket övertygande för wifi 5-uppkoppling. Den ger wifi i toppklass för ett litet till medelstort hem. Men det är en klart dyr lösning om du verkligen vill ha mesh, och vill du utnyttja hela routerns funktionalitet får du dessutom betala extra. Även då är det enskilda funktioner som vi känner att vi saknar.

Specifikationer

Produktnamn: Linksys Velop MX5300-EU

Testad: April 2020

Tillverkare: Linksys

Trådlösa protokoll: Wifi 6, bluetooth för konfiguration

Frekvensband: 2,4 GHz + 5 GHz + 5 GHz

Wifi-kapacitet: 1 147 + 2 402 + 1 733 Mbit/s

Antal noder: 1

Antenner: 13 st interna

Anslutningar: 1st gigabit wan, 4st gigabit lan, usb 3

Ethernet backhaul: Ja

Trådlös säkerhet: Wpa2, wpa3, wps

Användargränssnitt: App, webb

Fjärradministration: Ja

Övrigt: Gästnätverk, föräldrakontroll, QoS, filserver. Linksys Aware och Linksys Shield som tillval

Prestanda, första enhet*: 873 Mbit/s (502 Mbit/s på wifi 5)

Räckvidd per enhet**: 18 meter (2 innerväggar)

Storlek: 11,3 x 11,3 x 24,2 cm

Rek. pris: ca 5 000 kr (1 enhet)

Pris: 3 990 kronor hos Komplett

* Mätt på tre meters avstånd i samma rum.

** Längsta avstånd där det behövs en ny extender.