Betyg 3 av 5 WD Black P50 Game Drive: Omdöme WD är här först ut med en ny teknik, och levererar imponerande prestanda under exakt rätt förutsättningar. Men det är mycket pengar att satsa på idag för något som du kanske får glädje av om ett eller ett par år. Positivt Senaste och snabbaste usb-standarden

Höga prestanda Negativt Stor, kantig och tung

Onödig för konsoler

Högt pris Bästa externa ssd: Smarta diskar för snabb lagring

Externa ssd:er på usb är inte längre inkapslade 2,5-tums sata-diskar, utan för det mesta kompakta små enheter i m.2-format med intern pcie-kontroller. Flera är så små att de kan hängas i en nyckelring och enstaka så tunna att de kan stoppas i en plånbok. Så är inte fallet med WD Black P50, den är tjock, kantig och tung med sin industriella design, stadiga skruvar i hörnen och massiva metallchassi.

Det är inte för att den är extremt stryktålig. Ingenting i dess specifikationer tyder på att den ska vara extra stöttålig, att den tål vatten eller extra höga och låga temperaturer. Den ska nog ses som varken mer eller mindre tålig än andra vanliga externa ssd-enheter. Det extra maffiga chassit har istället ett jobb – värmeavledning.

Minneskretsarna i lack Black P50 kan nämligen bli rejält heta. Vi kan ibland se hur m.2-ssd:er som du monterar i datorn kommer med kylfläns påmonterad. Det är ett tecken på att det är en av de snabbare modellerna – de med läshastigheter ofta över en gigabyte per sekund. Så är även fallet med denna disk. Här kan det gå rejält undan.

En ny nivå på usb

Det här är nämligen första lagringsenheten på marknaden med stöd för usb 3.2 gen 2x2. De som bestämmer namn på usb-standarder gillar verkligen att krångla till det, men vad detta innebär är att den har upp till 20 gigabit per sekund i överföringshastighet, om din dator också har en så snabb usb-port.

Flashlagringen och interna gränssnittet i Black P50 ska enligt tillverkaren också kunna matcha det. Nästan. 20 gigabit/s innebär 2 500 MB/s, men en del av det faller bort i överföringshanteringen, och enhetens läshastighet är uppgiven till ”upp till 2 000 MB/s”. Det är snabbare än nästan alla interna ssd:er vi sett i moderna och påkostade datorer.

WD Black P50 är inte enorm, men klart större än de flesta ssd:er vi sett på senare tid.

Så, klarar den av att leverera det? I dagsläget är svaret för det mesta nej, eftersom det finns extremt få datorer som stödjer den nya standarden. Det finns enstaka moderkort, till exempel ROG Zenith II Extreme från Asus, med kontroll för det implementerat, men det lär dröja ett tag innan det finns i annat än extrema och dyra moderkort.

Svårt att bedöma hur snabbt det kan gå

Vi lyckades få tag på ett pci-instickskort med det tydliga namnet Gigabyte USB 3.2 Gen 2x2 som ger oss en 20 gigabits usb-c-port baktill på datorn. Tyvärr kan vi dock inte se att det kortet säljs i Sverige ännu. Men tids nog kan det, eller någon annan tillverkares motsvarande, säkert gå att få tag på.

Med ssd:n inpluggad där får vi en nivå på hastighet vi inte kommit i närheten av med tidigare enheter vi testat. Vi landar som bäst på nästan precis 1 850 MB/s. Inte riktigt de två gigabyte som utlovats, men nära nog. Det finns flera faktorer som kan påverka usb-prestanda, till exempel värddatorns minneshantering och upptagna systemresurser.

Sök- eller adresseringstiderna är också låga, i klass med en intern ssd. Att skriva till enheten går inte lika snabbt, vi landar på ca 1 450 MB/s vid kopiering av stora filmfiler från en ramdisk på datorn till usb-enheten. Men det finns återigen för stora osäkerhetsfaktorer för att kunna säga säkert att det är diskens prestandatak.

Blixtrande snabbt går det i alla fall, och usb 3.2 gen 2x2 kan definitivt mäta sig med en extern pci expressdisk via thunderbolt 3. Fast tiden är kanske inte riktigt mogen för att skaffa externa tillbehör baserade på det, om du inte vet att du kommer uppgradera till en brutal-pc framåt hösten eller så.

En kabel för usb-c till usb-c och en för usb-c till usb-a ingår.

Tveksam fördel för konsoler

WD Black P50 är inte enhetens fullständiga namn. Den heter i själva verket WD Black A50 Game Drive, och tillverkaren gör stor sak av att den passar att koppla in som expanderad lagring till Playstation 4 och Xbox One. Där känns den dock lite onödig, då usb-portarna på konsolerna är av usb 3.0 gen 1-typ och klarar max fem gigabit per sekund.

En disk på en sådan usb-port kommer knappast upp i högre hastighet än någonstans mellan 300 och 500 MB/s. Vi testade Black P50 i en sådan port på får testdator och landar på lite drygt 350 MB/s. Korta svarstider på 0.1 millisekunder kvarstår dock, vilket kan ge mycket för snabb laddning av spel. Men det finns bra ssd:er på 5 gigabitsport till mycket bättre pris till din konsol.

Nej, det är just i en riktigt modern dator, som WD Black P50 kommer till sin rätt. Och då pratar vi spjutspets-modern. Det lär dröja ett bra tag innan 20 gigabits usb blir vardag, och innan dess är det här bara mest en ovanligt stor, tung och dyr enhet. Framtidssäker, men inte värd pengarna för de allra flesta användare idag. Vi hade också hoppats på något litet mervärde för en extern ssd i denna prisklass. Som medföljande krypteringsverktyg eller backupprogram, men det vi får är en helt ren disk och inget annat.

Specifikationer

Produktnamn: WD Black P50 Game Drive

Testad: April 2020

Tillverkare: Western Digital

Gränssnitt: Usb 3.2 gen 2x2 (20 mbps)

Lagringstyp: Nvme ssd

Lagringsvolym: 500 GB / 1 TB

Systemkrav: Windows 8.1, MacOS 10.11 eller nyare, PS4/Pro, Xbox One/One X

Storlek: 11,5 x 5,9 x 1,1 cm

Vikt: 114 gram

Rek. pris: Ingen uppgift

Pris: 2 290 kr på Proshop.

Prestanda

Läshastighet, sekvensiell: 1 850,1 MB/s

Skrivning, sekvensiell: 1 448,3 MB/s

Sökning: 0,1 ms

Mätt över usb 3.2 gen 2x2.