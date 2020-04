Fysisk karantän behöver verkligen inte betyda social isolering. Det lanseras löpande nya tjänster och chattverktyg för videosamtal på nätet och de har i de allra flesta fall en viss inriktning och en tänkt målgrupp. Några är enkla i sitt utförande för att passa så väl gammal som ung, medan andra har mer avancerade funktioner för sammanhang som kräver det. I vår lista hittar du förhoppningsvis den lösning som passar just ditt syfte.

Det här behöver du

För att kunna använda en social videosamtalstjänst måste du ha någon av följande apparater och tjänster.

• En e-postadress.

• Dator med inbyggd eller extern kamera, alternativt en mobil eller surfplatta med kamera.

• Uppkoppling mot internet med minst 1Mbit/sekunden i hastighet.

Zoom

Vinterns vinnare bland videosamtalstjänsterna som dubblat sitt börsvärde på ett kvartal trots en extremt skakig marknad. Du kan ha ett massmöte med upp till 100 deltagare, en-till-en-samtal är obegränsad i tid, medan samtal med tre eller fler har en tidsbegränsning. Gränssnittet är rent och snyggt och det är ingen förvåning att Zoom blivit så populär. I vår användning är stabiliteten och kvaliteten på videosamtalen godkända. Har en och annan extrafiness, där vissa är roliga och andra bara användbara.

Guide till Zoom – 7 vassa knep som gör dig till expert

Hemsida: zoom.us

Plattform: Webb, Windows, OS X, Android och IOS

Pris: Gratis.

Enkelt att använda.

Snabbt att komma igång.

Tidsbegränsning på 40 minuters gruppsamtal.

Marco Polo

Har på väldigt kort tid fått över en miljon användare, med lite oväntad draghjälp av Ice-T, en av gangsterrappens åldermän. App och program är modernt och avskalat. En fin-fin funktion är du kan skicka videohälsningar till någon eller några även om hen inte är aktiv. Lite som Snapchat för myndiga. Det går även att spara meddelanden, om avsändaren medger det. Har inbyggda filter om du känner dig glåmig.

Hemsida: marcopolo.me

Plattform: Webb, Windows, OS X, Android och IOS.

Pris: Gratis

Enkelt att skapa samtal.

Hyggligt stabil.

Fungerar bara på Windows med Chrome-tillägg.

Whereby

Ett norskt företag ligger bakom den här tjänsten som fått vind i seglen i och med covid-19. Lite snålt att det endast är gratis upp till fyra deltagare. Vill du prata med fler så behöver du ett betalabonnemang. Förutom i mobilen fungerar Whereby direkt i webbläsare, vilket kan vara smidigt i vissa sammanhang då installation av program kan vara bökigt för en ovan användare.

Tjänsten fungerar som avsett, med det sagt att det märks att den är skapad för möten i första hand och sociala sammankomster i andra hand.

Hemsida: whereby.com

Plattform: Webb, Android och IOS.

Pris: Gratis

Bra funktioner, exempelvis inspelning.

Enkelt att komma igång.

Viss inrikning på jobbmöten.

Discord

Alla gamers standardlösning för kommunikation är bra på det mesta. En fördel är ju att dina ungar säkerligen redan är registrerade. Discord har många bra finesser och möjligheter vilket kan göra tjänsten lite tricksig för den som är ny på den här med sociala videosamtal. Å andra sidan lär de yngre förmågorna kunna räta ut frågetecken för de äldre användarna. Kvaliteten kan vara lite skakig stundtals, i synnerhet på kvällarna då det gejmas hejvilt i slott och koja.

Hemsida: discordapp.com

Plattform: Webb, Windows, OS X, Android och IOS.

Pris: Gratis

Bra information på svenska på webben.

Beprövad lösning.

Lite väl avancerad för nybörjarna.

Jami

Ett öppet källkodsprojekt med allt vad det innebär. Det finns med andra ord en enorm mängd dokumentation att läsa för den som orkar. Ett plus bland flera är att kommunikationen i Jami är krypterad, för den som bryr sig. Stöd för många plattformar är givetvis en fördel, men i våra tester har det fungerat halvbra. Speciellt samtal med fler än två deltagare har fått Jami att krascha. Det beror med andra ord på vilken plattform och apparat du har, men det är en gratisprodukt så det är bara testa sig fram.

Hemsida: jami.net

Plattform: Windows, OS X, Linux, Android, Android TV och IOS.

Pris: Gratis

Oslagbart pris.

Krypterad kommunikation.

Opålitligt uppförande.

Hangouts

Googles videotjänst för privatpersoner har utökat antal deltagare från tio till 25, vilket är tacknämligt. Givetvis är Hangouts supersmidigt för den eller de som redan har ett Google-konto. Numera går Hangouts också att använda direkt i Gmail, vilket gör handhavandet ännu enklare. I och med att Google är Google finns det en mängd extragodis att nörda med för den som är hugad, som automatisk översättning, filter som tillägg och liknanden. Stabil drift och hygglig kvalitet.

Hemsida: hangouts.google.com

Plattform: Webb, Android och IOS

Pris: Gratis

Supersmidigt om du har Google-konto.

Har alla viktiga funktioner.

Kräver Google-konto för den som ordnar samtalet.

Jitsi

Ännu ett öppet källkodsprojekt, men som är ett par snäpp stadigare än Jami. Tjänsten är mäkta populär hos de som tycker att it-jättarna spårar (och säljer) för mycket av användarnas data och aktivitet på nätet. Bäst fungerar Jitsi om någon sätter upp en egen server och bjuder in, vilket solklart är för svårt för den genomsnittlige snacksugne användaren. Men även om Jitsi inte är ett under av designskönhet så gör det jobbet och det kan vara gott nog i många sammanhang.

Hemsida: jitsi.org/jitsi-meet/

Plattform: Webb, Android och IOS.

Pris: Gratis.

Oslagbart pris.

Öppen källkod.

Rätt fult.

Messenger

Facebooks fristående kommunikationsapplikation finns numera till de mest använda operativsystemen. Mac-versionen är precis lanserad. Det som gör Messenger till en väldigt bra videosamtalstjänst är att det går sömlöst att hoppa mellan webbläsare, mobil och surfplatta. Konversationerna hänger med och uppdateras på alla plattformar. Kvalitet på bild och ljud kan vara lite skiftande, men i våra tester så övervinner fördelarna nackdelarna.

Hemsida: facebook.com

Plattform: Windows, OS X, Android och IOS

Pris: Gratis.

Används av många.

Enkel att använda.

Fungerar bäst om du har Facebook-konto.

Skype

I väntan på Teams for Home, som är på gång, är det Skype som gäller för de som rutinmässigt använder Microsofts mjukvaror och tjänster. Finns med utökade möjligheter under namnet Skype for Business. Kvaliteten på Skype-samtal går som bekant upp och ned. Det finns också en del som talar för att Skype kommer att överges av Microsoft när den helt nya lösningen för privatpersoner lanseras inom kort.

Hemsida: skype.com/sv/get-skype

Plattform: Windows, OS X, Linux, Android, iOS, Xbox och Alexa.

Pris: Gratis.

Beprövad med många användare.

Finns för många plattformar.

Stundtals skakig teknik.

Houseparty

Som namnet antyder så började den här appen sin bana som en slags social medietjänst, fast för video. Med tiden har användningsområdet breddats och Houseparty nyttjas även till mer stillsamma samtal, än att endast fungera som mötesplats för unga människor som vill partaja. Framtoningen är dock alltjämt uppsluppen, vilket i dessa tider kan sägas vara något av en fördel. Tekniskt sett har vi inget allvarligt att anmärka på Houseparty, se bara till att göra ditt samtal privat. Har sociala lekar och föräldrakontroll som köp-inuti-app.

Hemsida: houseparty.com

Plattform: Webb, OS X, Android och IOS

Pris: Gratis.

Lekfullt och enkelt.

Lätt att använda.

Tonvikt på uppsluppet umgänge tilltalar inte alla.