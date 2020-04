Microsoft gör som Zoom och lägger nu till möjligheten att byta ut din verkliga bakgrund under videosamtalet mot en virtuell, lämpligt om du vill dölja ett diskberg på köksbänken under hemmajobbandet. Microsoft rullade ut uppdateringen till Teams under veckan, något företaget berättar om i ett långt blogginlägg om vad det innebär att jobba hemifrån idag.

Möjligheten att ladda upp egna bilder som bakgrund saknas dock fortfarande. Användaren får istället välja mellan en rad bilder som Microsoft valt ut, men funktionen ska läggas till senare.

Läs också! Detta är nya Microsoft Teams för familjen

Microsoft har också lagt till möjligheten att räcka upp en hand under ett möte, något som också finns i Zoom. Vidare finns nu också en ny funktion som låter mötets initiativtagare avsluta mötet för alla deltagare.