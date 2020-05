Sedan Windows 10 lanserades för fem år sedan har vi vant oss vid att det kommer ett par lite större uppdateringar per år. Som regel släpper Microsoft en på våren och en på hösten.

De senaste månadernas corona-kris fick många att tro att det inte skulle bli någon våruppdatering i år, men det visade sig vara fel. Inom kort börjar företaget rulla ut Windows 10 May 2020 Update, även kallat version 2004.

Kommer automatiskt

Precis som tidigare uppdateringar rullas den här uppdateringen ut automatiskt när systemet bedömer att din dator är mogen för att ta emot den.

När det här sker kan bero på vad datorn har för hårdvara och vilka tillbehör du använder. Tanken är med andra ord att det ska ske först när det är riskfritt.

LÄS MER: Så tvingar du fram en Windows-uppdatering

Kör du Windows 10 Home finns det inte heller någon möjlighet att stoppa uppdateringen. Den kommer, oavsett om du vill eller inte. Det enda du kan göra är att skjuta lite på den. Det gör du genom att välja Inställningar, Uppdatering och säkerhet, Windows Update. Under Avancerade alternativ, Pausa uppdateringen kan du skjuta upp den en dryg månad, vilket kan vara bra om du exempelvis är bortrest.

Du kan också välja Ändra aktiva timmar för att se till att uppdateringen inte sker när du jobbar eller ägnar dig åt något annat viktigt.

May 2020 Update bjuder inte på några stora förändringar utan Microsoft har valt att putsa på detaljerna. Framför allt har man fokuserat på att göra inställningsmenyerna bättre.

Här är 20 nyheter i uppdateringen. Observera att guiden är skriven utifrån något som kallas för Release preview i testprogrammet Windows Insider. Vissa detaljer kan därför se lite annorlunda ut i den skarpa versionen.

Ny inställningsruta

Huvudsidan för Inställningar har fått en ny toppmeny där du kommer åt ditt konto, molntjänsten Onedrive och Windows Update. Du behöver med andra ord inte gå in i några undermenyer för att nå dem.

HUR? Öppna Inställningar och gå till dina genvägar via ikonerna högst upp.

Skippa lösenordet

Windows Hello är namnet på Microsofts säkra inloggningsteknik. Den innefattar bland annat fingeravtryck och ansiktsigenkänning, och är alltså ett alternativ till lösenorden. Om du vill kan du kräva att Windows Hello används på din dator, vilket alltså betyder att du tar bort möjligheten att logga in på traditionellt sätt.

HUR? Tryck på Inställningar, Konton, Inloggningsalternativ. Under rubriken Kräv Windows Hello-inloggning för Microsoft-konton slår du på funktionen med reglaget.

Återställ från molnet

Du har länge kunnat återställa Windows 10 till fabriksversionen, vilket kan lösa problem när datorn krånglar. Återställningen har gjorts från en lokal kopia, men numera går det även att göra detta från molnet. Du får då en nyare och renare version.

HUR? Tryck på Inställningar, Uppdatering och säkerhet, Återställning. Under Återställ den här datorn väljer du Kom igång och avgör om du vill behålla dina filer eller ta bort allt. När du har gjort det kan du välja mellan Molnnedladdning och Lokal ominstallation.

Smidigare uppdateringar

Windows Update visar numera tydligt vilka uppdateringar som är frivilliga, och en annan nyhet är att du kan ställa in hur mycket bandbredd uppdateringarna ska få ta. Tidigare gick detta bara att ange i procent, men nu kan du även skriva in en exakt bandbredd (exempelvis 5 megabit per sekund).

HUR? Öppna Inställningar, Uppdatering och säkerhet, Leveransoptimering. Bläddra ned till Avancerade alternativ så kan du växla mellan det nya alternativet Absolut bandbredd och det gamla som anges i procent.

Mer kraft i Aktivitetshanteraren

Aktivitetshanteraren har fått lite mer information. Du kan exempelvis se vilken sorts hårddisk du har installerad, alltså om det är en vanlig hårddisk eller en ssd och du kan får veta mer om dig grafikkort.

HUR? Högerklicka på Start-knappen och välj Aktivitetshanteraren. Under Prestanda visas nu mer detaljer om din hårddisk eller grafikkort.

Snabbare bluetooth

Det blir nu lättare att koppla in vissa kompatibla datortillbehör, exempelvis hörlurar. Windows 10 upptäcker dem automatiskt och skickar ut en uppmaning att koppla ihop dem med datorn. Även vid manuell koppling går det numera lite snabbare att koppla ihop bluetooth-enheter tack var en förbättrad teknik.

HUR? För att koppla in en bluetooth-pryl på traditionellt sätt öppnar du Inställningar och väljer Enheter, Bluetooth och andra enheter. Här klickar du på Lägg till en Bluetooth-enhet eller annan enhet.

Döp dina virtuella skrivbord

Sedan några år har Windows stöd för virtuella skrivbord. Du kan med andra ord skapa ett som är jobbrelaterat och ett som du använder på fritiden. Tidigare har de automatiskt fått namnen Skrivbord 1, Skrivbord 2 och så vidare, men nu kan du ge dem egna namn.

HUR? Tryck på Windows-tangenten och Tab samtidigt så dyker dina virtuella skrivbord upp i toppen av skärmen. Klicka på exempelvis Skrivbord 1 för att ge den ett nytt namn.

Smidigare språkhantering

Använder du flera språk på din dator? I så fall kan du ha nytta av en enklare språkmeny. Alla inställningar samlas nu på ett och samma ställe, alltså även sådana som rör tangentbord och tal.

HUR? Öppna Inställningar och tryck på Tid och språk, Språk.

Autocorrect på svenska

Du som kör Windows 10 på en enhet med pekskärm kan använda det inbyggda virtuella tangentbordet Swiftkey. På de stora språken erbjuds autokorrigering, precis som i våra mobiler. Nu får den även stöd för 38 lite mindre språk, inklusive svenska.

HUR? Sätt datorn i pekskärmsläge och gå till ett program för att skriva text. Om inte tangentbordet visas tar du fram det med ikonen till vänster om klockan i Aktivitetsfältet. När du börjar skriva ett ord ser du att du får fram ordförslag ovanför tangenterna. Klicka på det du vill använda.





Fler kaomojis

Emoji-symboler och andra bilder blir allt viktigare när vi skriver, och Windows 10 har fått ett antal nya så kallade kaomojis.

HUR? Tryck på Windows-tangenten tillsammans med . (punkt-tangenten) och välj ;-) för att byta till Kaomoji-menyn. Peka för att infoga när du är i ett skrivprogram.

Tydligare textmarkör

I May 2020 Update har Microsoft förbättrat hjälpmedlen för användare med funktionsnedsättningar. Det går exempelvis lättare att skräddarsy hur textmarkören ska se ut, vilket kan vara till hjälp för den som har problem med synen.

HUR? Öppna Inställningar, Hjälpmedel så hittar du det nya alternativet Textmarkör. Här kan du styra dess färg och storlek.

Styr musens markör

Även musens markör har förbättrats. Nu kan du ändra hastigheten om du tycker att den går för snabbt eller långsamt?

HUR. Öppna Inställningar, Enheter, Mus. Under Markörhastighet finns ett reglage som du kan använda.

Prat i förstoringsglas

Den som ser dåligt kan ha nytta av Förstoringsglaset, som gör att den det går att förstora delar av skärmen. Ett annat hjälpmedel är Skärmläsaren, som läser upp det som står på skärmen med en digital röst. Nu finns båda verktygen på ett och samma ställe.

HUR? Tryck på Start-knappen och gå till Hjälpmedel, Förstoringsglaset. Du ser nu att det finns nya knappar för att läsa upp text, pausa och spola framåt/bakåt.

Dölj Cortana

Microsofts rösttjänst Cortana har fått ett antal nya funktioner, vilket gett mycket uppmärksamhet i andra delar av världen. Funktionen är dock fortfarande inte tillgänglig i Norden, vilket gör Cortona överflödig för oss. Om du trots detta ser Cortana-knappen (den ser ut som en cirkel) i Aktivitetsfältet går den förstås att dölja.

HUR? Högerklicka i Aktivitetsfältet och tryck på Visa Cortana-knappen för att ta fram eller bort den.

Styr valfria funktioner

Valfria funktioner är sådana som finns inbyggda i Windows men som du utan problem kan ta bort. Menyn för att styra detta har fått en ansiktslyftning. Du kan bland annat söka efter en funktion och det går att ändra hur funktionerna ska sorteras. Du kan även ta bort funktioner, exempelvis Paint och Wordpad.

HUR? Öppna Inställningar och tryck på Appar, Appar och funktioner, Valfria funktioner. Här kan du leta upp en funktion, exempelvis Microsoft Paint, klicka på den och välja Avinstallera.

Starta om appar

Om du gör en omstart av datorn kan du numera bestämma om även program och appar ska startas om automatiskt.

HUR? Tryck på Inställningar, Konton, Inloggningsalternativ. Bläddra dig ned till Starta om appar och slå på eller av funktionen.

Sök i molnet

Windows 10 har sedan tidigare fått en funktion för som kallas för Molnsökning och som gör att du inte bara söker på din egen hårddisk utan även på Onedrive. Du har nu fått större möjligheter att skräddarsy hur den ska fungera.

HUR? Öppna Inställningar och välj Sök, Behörigheter och historik. Under rubriken Sökning i molninnehåll kan du slå på och av funktionen. Du kan också bläddra ned till Historik för att bestämma om du vill spara sin sökhistorik för att förbättra sökförslagen.

Snålare sökningar

Microsoft har tweakat sin sökmotor så att den ska förbruka mindre batteri, men du kan även själv påverka detta.

HUR? Öppna Inställningar och välj Sök, Söka i Windows. Under rubriken Prestanda för indexeraren kan du välja att minska energiförbrukningen i energisparläge. Du kan också gå till Hitta mina filer och byta från Utökad till Klassisk, vilket förbättrar batteritiden.

Koll på dataförbrukningen

Hur mycket data förbrukar du när du surfar trådlöst? Det här är intressant om du använder mobilt internet med ett maxtak för dataförbrukning – och numera ser du det direkt på nätverkets inställningssida.

HUR? Öppna Inställningar och välj Nätverk och Internet. Under rubriken Du är ansluten till Internet får du fram informationen. Du kan även klicka på Dataanvändning för att se vilka appar som förbrukar mest.

Tydligare wifi

Listan över tillgängliga wifi-nät har blivit tydligare. Nu markeras säkra nätverk med hänglås och öppna nätverk utan någon symbol. Tidigare de öppna nätverken en varningsskult.

HUR? Tryck på nätverksikonen till vänster om klockan, nere till höger på skärmen