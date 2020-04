Betyg 5 av 5 Omdöme Trots många funktioner är Ivacy VPN enkelt att använda, även om det tyvärr inte går att få på svenska. Ivacy VPN är lokaliserat i Singapore och lyder under deras lagar och förordningar. Positivt Billig

Snabb

Många länder och servrar

Många betalalternativ

Många abonnemangsalternativ

Funktionsrik Negativt Ingen gratis testperiod

Ingen svensk sajt eller programvara Läs vårt stora test av VPN-tjänster

Att Ivacy VPN vill vara med oss slåss i toppen om utmärkelsen bästa vpn-tjänst märks direkt på prissättningen. Inte nog med att det kostar låga 35 kronor (3,5 dollar) i månaden vid ett årsabonnemang, det går att få ned priset ytterligare till 12 kronor (1,2 dollar) i månaden om man binder upp sig med ett femårsabonnemang.

Även vid månadsabonnemang är priset helt okej med 100 kronor (10 dollar). Det finns även ett halvårsabonnemang som kostar 50 kronor (5 dollar per månad).

Även när det gäller betalningsalternativen imponerar Ivacy VPN, Här går att betala med allt från kreditkort till krypovalutor som bitcoin. Det enda som saknas är egentligen kontant betalning.

En liten svaghet för Ivacy VPN är att det inte går att testa gratis och att det inte finns någon gratisversion. Däremot lämnar man precis som de flesta av konkurrenterna en 30-dagars pengarna tillbaka-garanti för den som inte är nöjd med tjänsten.

Många länder och servrar

Antalet länder (53 stycken) och servrar (1000+) är bra för Ivacy vpn i jämförelse med de flesta andra vpn-tjänsterna vi testat. Och det går med Ivacy VPN bra att komma åt såväl SVT Play som amerikanska Netflix och brittiska BBC Iplayer utan problem.

Och när man gör det går det undan! Ivacy VPN är väldigt snabbt och placerar sig hastighetsmässigt högt i vårt test, mellan Cyberghost och Nord VPN. Mot svenska servrar kommer vi upp i 146 Mbit/s. Mot brittiska i 108 Mbit/s och mot amerikanska i 122 Mbit/s. Detta på en 250 Mbit/s-uppkoppling, vilket gör att Ivacy VPN kommer upp i 58 procent för svenska servrar, 43 procent för brittiska och 49 procent för amerikanska.

Med en 22 Mbit/s-uppkoppling blir siffrorna 20,2 Mbit/s (92 procent) för svenska servrar, 18,5 Mbit/s (84 procent) för brittiska och 17,8 (81 procent) för amerikanska.

Specifikationer

Tjänst: Ivacy vpn.

Testad: April 2020.

Kontakt: ivacy.com.

Antal servrar: 1 000+ i 53 länder.

Sajt på svenska: Nej.

Program på svenska: Nej.

Program till pc: Ja.

Program till mac: Ja.

Kill switch: Ja.

Antal samtidiga enheter: 5.

Snitthastighet svensk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 146 Mbit/s (58%).

Snitthastighet brittisk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 108 Mbit/s (43%).

Snitthastighet amerikansk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 122 Mbit/s (49%).

Snitthastighet svensk server med 22 Mbit/s-uppkoppling: 20,2 Mbit/s (92%).

Snitthastighet brittisk server med 22 Mbit/s-uppkoppling: 18,5 Mbit/s (84%).

Snitthastighet amerikansk server med 22 Mbit/s-uppkoppling: 17,8 Mbit/s (81%).

Åtkomst till SVT play: Ja.

Åtkomst till BBC Iplayer: Ja.

Åtkomst till amerikanska Netflix: Ja.

Pris vid månadsbetalning: 100 kronor.

Pris vid helårsabonnemang: 35 kronor per månad.

Övriga prisalternativ: 50 kronor per månad vid halvårsabonnemang, 12 kronor per månad vid femårsabonnemang.