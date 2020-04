Betyg 5 av 5 Dell XPS 13: Omdöme Dell har tagit en av de bästa bärbara 13-tummarna och gjort en mängd små förbättringar, från skärm till tangentbord, och givetvis försett den med modern processor, wifi och portar. Det här är kort och gott fortsatt en av de bästa datorerna i sin klass, utan att för den delen sticka ut med något enskilt och unikt. Positivt Goda prestanda.

Utmärkt byggkvalitet.

Snygg och ljusstark skärm.

Relativt tyst drift. Negativt Högtalarna inte lika bra som resten.

Inte direkt billig. Stort test: 13 bärbara datorer i den lägsta viktklassen

2019 års upplaga av Dell XPS 13 var en av det årets bästa ultratunna bärbara, och det utan att egentligen göra något speciellt. Den var bara välbyggd och bekväm och hade hög kvalitet på alla delar. Vilket ju är vad vi mest av allt är ute efter i ett arbetsverktyg som en dator.

Nu har årets modell, som först visades upp på CES i januari, blivit tillgänglig i Sverige. Klarar nykomlingen att matcha vara högt ställda förväntningar?

Att det är en ny dator blir uppenbart direkt, då Dell här har gett XPS 13 ett nytt chassi med en del designförändringar. Dell verkar ha tagit till sig av den enda kritik vi och en del andra hade mot tidigare utförandet: att kanterna på vissa ställen var obekvämt vassa. Så bottendelen är nu en mer massiv aluminiumbit som går upp på sidorna av datorn, och har fått mer avmattade kanter och hörn.

Fäller vi upp skärmlocket möts vi dock fortfarande av den välbekant mattsvarta kolfiberytan som har blivit XPS-datorernas signum, en yta som är utmärkt att via handlederna på. Det finns också som tidigare en ljus modell med vit glasfiberbaserad insida också.

I årets XPS 13 har Dell gjort sig av med de vassaste kanter som präglade tidigare modeller, speciellt i bakkant av datorn.

Maximalt utnyttjad yta

Vi möts också av mer skärmyta. Bildskärmen har några extra pixlar på höjden, 1 200 istället för 1 080, och 16:10-bildformat. Den sträcker sig ända ner i nederkant där det tidigare var en dryg centimeter marginal och en Dell-logga. Även upptill har kanten blivit tunnare, trots att det fortfarande sitter en webbkamera där. Dessutom dubbla då XPS 13 nu har ir-kamera för biometrisk inloggning. Trots att kameran är minimal i måtten så levererar den klart godkänd bild i 720p-upplösning.

Skärmen har matt yta, i alla fall vår testade modell. Datorn går att få med och utan pekskärm, och den vi fått in för test har inte pekfunktionen. Enligt uppgifter på Dells webb så talas det om Gorilla Glass 6 på glansiga skärmar, så vi antar att detta gäller pekskärmsmodellerna. De uppges också vara aningen tyngre än vår dator som väger 1,2 kilo.

Sedan går datorn också att få med 1920x1200 bildpunkters panel eller full 4k-upplösning. Den mindre högupplösta skärmen har dock en fördel: den har riktigt vass ljusstyrka på upp till hela 500 cd/m2. Med den kan vi sitta i direkt solsken och så länge vi inte får en direkt solkatt i skärmutan så är den faktiskt fullt användbar att jobba på.

Utmärkt mediaupplevelse

Skärmen har livfulla färger med vad som verkar vara ett färgomfång en bra bit större än srgb, och uppges nå 90 procent av dci-p3-paletten. Vi får bra dynamik med Dolby Vision hdr-stöd och en trevligt skarp kontrast för att vara en ips-skärm. Det vi inte har uppgifter om och inte haft tillfälle att mäta själva är om färgkorrekthet i skärmen är i proffsklass eller mer lämpad för media och kontorsjobb. Vi tycker dock att de foton vi testat att visa på skärmen representerar en trogen färgåtergivning.

Datorns högtalare är monterade på undersidan, vilket gör att de kan få rätt så olika klang beroende på vilken bordsyta den står på, men överlag är det bra tryck i volymen och godkänt ren ljudåtergivning, även om en del detaljer och finess saknas i diskant och mellanregister. Med Waves Maxx Audio Pro som ljudförbättringsmjukvara får du bra verktyg att ställa in en ljudbild som passar dig.

Tangenter har inte särskilt hög slaghöjd men är ändå bekväma att jobba på tack vare fin klickmekanik.

Datorn har ett väldisponerat tangentbord som utnyttjar hela den kompakta designens bredd. Den har knappar med något låg slaghöjd men utmärkt kvalitetskänsla och distinkt klick i knapparna. Det har bakbelysning i två steg, men vi tycker nog att steg två gärna hade kunnat vara snäppet ljusare.

Största klagomålet här är att datorns på-knapp, som för övrigt också är fingeravtrycksläsare, sitter ovanför backsteg som en tangent bland alla andra. Men den har i alla fall en egen design och mer tryckmotstånd än en vanlig knapp, så risken att råka försätta datorn i vänteläge av misstag är inte så stort som på en del andra datorer vi sett.

Vassa ultrabook-prestanda

Prestandamässigt levererar XPS 13 stabilt och bra, med en fyrkärnig Core i7-processor och Iris Plus-grafik. Den har 16 gigabyte trevligt snabba ddr4-minnen och en ssd av snabb m.2-typ med läshastighet på över en gigabyte per sekund. Tack vare Dells genomtänkta kylningsdesign så kan den hålla högt tryck på processorn länge utan att bli överhettad eller obekväm att använda, och fläktbrus blir aldrig extremt högljutt.

Batteriet laddas med en relativt kompakt usb-c-laddare på 45 watt i valfri av datorns två thunderbolt 3-portar. Det är de enda två externa anslutningar du får, förutom ett 3,5 millimeters headsetuttag. Du får dock en adapter från usb-a till usb-c om du behöver ansluta en äldre usb-enhet. På sidan sitter också en mikro sd-kortläsare.

Batteriet är specificerat till 52 wattimmar och Dell gör för det mesta ett godkänt jobb med batteritiden. Det finns bättre 13-tummare på den fronten, men drygt 16 timmars skonsamt jobb på dämpad ljusstyrka är väl godkänt. Pressar vi processorn och vill jobba med ljus skärm utomhus går strömförbrukningen dock upp snabbt. Det går att tömma batteriet på ett par timmar. En åtta timmars arbetsdag av blandat surfande, media-tittande och Office bör dock vara rimligt. Men du bör ha med dig laddare. Den är lyckligtvis hyfsat kompakt.

Den minimala kamerapanelen i ovankant rymmer både vanlig webbkamera av väl godkänd kvalitet och ir-kamera för ansiktsigenkänning.

Relativt rent Windows

Datorn säljs för både privatpersoner med Windows 10 Home och för företag med Pro-version. Vi vet inte om det skiljer något markant mellan dem i mjukvara, men i konsumentmodellen är det inte allt för mycket bloatware. Här hittar vi Dells supportprogram och energiprofilshanterare, ett program som kan koppla samman mobilen med datorn trådlöst för en del funktioner, samt de appar som tillhör olika hårdvara, som ljud, nätverk och skärm.

Utöver det får du ett år med McAfee Livesafe och 20 GB Dropbox på köpet. Det får räknas som mervärden. Det enda som har bloatware-vibbar är att Netflix-app är förinstallerad. Det kan vi leva med.

Dell XPS 13 har alltid varit ”bara en allrounddator” för kontorsjobb och media och inte riktat till för mobila mediaproffs, men ungefär så bra som en sådan kan byggas. Och nya modellen är inget undantag. Allt är i toppklass och det är svårt att klaga på något specifikt.

Kunde batteritiden varit några timmar längre? Kanske. Hade det varit ett plus med en vikt lite närmre ett kilo? Ja. Hade en extra usb-port varit trevligt? Definitivt. Är något av detta saker som är en avgörande nackdel? Nej, det vore det lögn att påstå. XPS 13 fortsätter vara en av världens bästa datorer i formatet.

Specifikationer

Produktnamn: Dell XPS 13 9300 (cnx93002)

Testad: April 2020

Tillverkare: Dell

Processor: Intel Core i7-1065G7, 1,3-3,9 GHz quad core

Grafik: Intel Iris Plus

Minne: 16 GB ddr4

Lagring: 512 GB ssd, plats för mikro sd

Bildskärm: 13,4 tum matt ips, 1920x1200 bildpunkter

Webbkamera: 720p, ir för Windows Hello

Anslutningar: 2st thunderbolt 3, headset

Trådlöst: Wifi 6, bluetooth 5

Operativsystem: Windows 10 Home

Övrigt: Fingeravtrycksläsare, adapter usb c till usb a, 1 år McAfee Livesafe, 1 år Drobox 20 GB

Batteritid: 2h 10min (hög belastning), 16h 50min (låg belastning)

Ljudnivå: 0-38 dBa

Storlek: 29,6 x 19,9 x 1,5 cm

Vikt: 1,2 kg

Rek. pris: 20 790 kr

Pris: 20 490 på Dell.se

Prestanda

Cinebench R20: 1 569 poäng

Geekbench 5, cpu: 4 663 poäng

Geekbench 5, gpu (OpenCL): 4 537 poäng

Disk, läsning: 1 155,9 MB/s

Disk, sökning: < 0,1 ms