Betyg 2 av 5 Omdöme Står du ut med extra oväsen är det här en bra dator för pengarna. Gör du inte det är det tyvärr en dealbreaker. De få saker du kan bygga ut går i alla fall lätt. Den är dock så begränsande att vi inte kan rekommendera den, trots pressat pris. Positivt Smidigt att lägga till lagring.

Bra pris. Negativt Långsam ssd.

Extra högljudd kylning.

Begränsade möjligheter till utbyggnad. Stort test: Kraftfulla stationära pc-datorer

Lenovo Legion T530 har en stor låda i klassiskt miditowerformat, med heltäckande sidor utan fönster och en frontpanel med fläktgaller som det glöder rött om när vi slår på datorn, samt en stor vitt lysande Legion-logotype framtill. På-knapp, ett par usb 3-portar, samt hörlurs- och mikrofonuttag sitter på burkens ovansida. Där sitter också ett rejält bärhandtag upptill. Det är inte varje dag vi kånkar omkring på en pc, men när det väl blir av så är det en trevlig liten detalj.

Datorn öppnas problemfritt med skruvar som inte kräver mejsel, om än lite starka nypor. Lådan går att öppna på bägge sidorna. Inuti är det väldigt rymligt, på gränsen till öde. Trots det stora chassit sitter här ett extra kompakt moderkort. Det har bara en ledig dimm-plats för ram-minne och inga extra platser för expansionskort. Vill du däremot uppgradera grafikkortet så finns det hur mycket utrymme som helst för det.

I alla fall fysiskt – kraftenhetens kapacitet ligger på 500 watt, vilket kan räcka för en viss uppgradering, men det finns inte någon dubbel pcie-anslutning för ström vilket många kraftfullare kort kräver. Så vill du byta grafikkort bör du tänka på det. Här sitter ett extra kompakt Geforce GTX 1660ti-kort som tack vare sin enda fläkt är riktigt högljutt emellanåt, så det kan vara lockande att byta ut i framtiden.

Positivt är att det är helt förberett för att du ska kunna stoppa in extra lagring. Datorn har en 512 gigabyte m.2-ssd monterad på moderkortet, samt tre lediga sata-kontakter för extra diskar. I två av dem sitter det sata-kablar redan, framdragna till en plats där två hårddiskar på 3,5 tum lätt kan monteras in på slädar som inte kräver verktyg. Har du 2,5-tumsdiskar, till exempel en extra ssd, så får du skaffa extra monteringssats för det.

Godkänd prestanda för sitt pris

Datorn har för övrigt en förväntad grunduppsättning hårdvara för sitt pris på precis under 11 000 kronor. Sexkärnig Intel Core i5 och 16 gigabyte ram-minne. Ssd-enheten är inte av allra snabbaste typ dock, och grafikkortet är inte det vassaste just nu. Men med tanke på priset, i skrivande stund precis under 10 000 kronor i svensk butik, kan vi inte klaga på det.

Datorn har konstant surrande fläktar och chassifläktarna verkar inte särskilt dämpade. Så trots avsaknaden av mekanisk disk är ljudnivån påtaglig även när vi inte spelar spel. Processorfläkten kan också till och från spinna på rejält, och det verkar nästan som om den relativt tomma plåtlådan förstärker ljudet. Grafikkortet är lugnare i tonen, men bidrar också det till en total ljudbild som kan vara väldigt störande.

Det sitter två usb 3-portar på framsidan och en handfull usb 3 och usb 2-portar samlade baktill. Den har inga vanliga analoga audioutgångar, utan bara hörlursuttag. Det inbyggda ljudkortet är dock inget vidare, så usb-ljud är att rekommendera.

Datorn kommer med ett par extra program som ger lite mervärde. Framför allt Dolby Atmos for Gaming som ger fin ljudkontroll, och Lenovo Vantage där vi kan styra belysningen, få supportinformation, ställa in nätverksprioritering till vissa program, och en handfull andra saker. 30 dagars prova på-installation av McAfee Livesafe är det enda vi omedelbart vill avinstallera.

Specifikationer

Produktnamn: Lenovo Legion T530

Testad: April 2020

Kontakt: www.lenoco.com/se

Modellnummer: T530-28 90L300BYMW

Processor: Intel Core i5-9400F, 2,9 GHz hexa core

Grafik: Geforce GTX 1660ti, 6 GB

Minne: 16 GB ddr4, 2 666 MHz

Lagring: 512 GB ssd

Anslutningar: 2st 10 gigabit usb 3.2 typ a, 4st usb 3.0, 2st usb 2.0, displayport, hdmi, dvi, 2.0 audio ut, hörlur, mikrofon

Trådlöst: Wifi 5, bluetooth 4.1

Expansionsplatser: 1st dimm, 3st sata

Operativsystem: Windows 10 Home

Ljudnivå: 36-50 dBa

Storlek: 18,5 x 44 x 45,6 cm

Rek. pris: 10 990 kr

Pris: 9 490 kr på Webhallen.com

Prestanda

Cinebench R20, cpu: 2 181 poäng

Geekbench 5, cpu: 4 646 poäng

Geekbench 5, gpu: 68 490 poäng

3dmark Fire Strike (DirectX 11): 12 929 poäng

3dmark Time Spy (DirectX 12): 5 867 poäng

Disk, läsning: 507,9 MB/s

Disk, sökning: < 0,1 ms