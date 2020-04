Betyg 3 av 5 Omdöme MSI:s kompakta bordsdator ger oss väl hög grundljudnivå, men överraskande bra möjligheter trots det kompakta formatet. Den har smarta lösningar som gör uppgradering enklare. Och matchar konkurrenternas prestanda. Allt detta i en större och rymligare låda med större fläktar hade varit helt rätt. Positivt Fullgoda prestanda trots lilla formatet.

Mycket lagringsplats.

Enklare än väntat att uppgradera. Negativt Långsam ssd.

Trångt och bökigt att underhålla.

Ganska högljudd.

En del bloatware. Stort test: Kraftfulla stationära pc-datorer

MSI har många olika modeller av stationära pc, men väljer att ställa upp med en extra kompakt liten låda, inte mycket större än en skokartong. Den har ett specialbyggt moderkort med komponenter monterade både på fram- och baksidan för att allt ska få plats. Först var vi lite tveksamma till det, då vi specifikt önskade en dator som var lätt att uppgradera, men på den punkten blev vi positivt överraskade.

Visst, en riktig miditowerlåda hade säkert varit att föredra, men MSI erbjuder här mer möjligheter till underhåll och uppgradering än vi först tror. För att komma in i den lossar vi ett par skruvar på baksidan och lyfter av hela plåthöljet, höger, vänster och ovansida. Höljet kan vara lite pilligt att lirka av och ännu pilligare att montera på igen, men den som är lite tålmodig lär klara det utan problem.

Processorn kan du inte byta ut – den sitter fast med en specialkonstruktion för kompakt kylning. Men grafikkortet är av standardtyp och går att montera loss om det skulle behöva bytas ut. Dock gäller det att vara extra noggrann om du vill ersätta det, då det är extra trångt med utrymmet. Kraftenheten på 350 watt sätter dock begränsningar för vad du kan montera in.

Datorn gör det lätt att plugga in extra lagring. Det är superenkelt att montera in en 2,5-tumsdisk i en förberedd plats på ovansidan. På baksidan av kortet sitter dess systemdisk monterad på en m.2-plats, samt en tom plats för ram-minne om du vill fördubbla det. Just extra minne kan vara en god idé att investera i för här sitter bara 8 gigabyte. Men tänk då på att de är av typen so-dimm, av samma format som du skaffar för att uppgradera en laptop.

Håller jämna steg

Annars är det en uppsättning hårdvara i klass med konkurrenterna. Den har en sexkärnig Intel Core i5-processor som levererar solida arbets- och spelprestanda utan att överraska vare sig positivt eller negativt. Den har ett Geforce RTX 2060-grafikkort, ett av MSI:s egna givetvis, med dubbla stora fläktar som gör att den håller ljudnivån hyfsat dämpad vid spelande. Kylningen till processorn är dock tyvärr lite högljudd, så du kan inte räkna med lugn och ro.

Datorn har också en 1 terabyte mekanisk 3,5-tumshårddisk som extra lagringsvolym som ger den ett litet extra bakgrundsljud. Systemdisken är en 256 gigabyte ssd. Tyvärr inte en av de snabbare i klassen, utan vi får nöja oss med läshastigheter strax under 400 MB/s.

Du får en godkänd uppsättning usb-portar trots det lilla formatet, varav två, en typ a och en typ c, sitter på framsidan. Det hade varit trevligt om dessa var usb 3 och inte usb 2, då man nog gärna vill slippa att sträcka sig bakom datorn för att plugga en tillfällig usb-ssd.

Datorn har rätt så mycket extra mjukvara installerad. Förutom prestanda- och fläktkontroll i Dragon Center, kontroll över en liten led-rand på framsidan i Mystic Light, och ljudinställningar i två separata appar, så får du en handfull tredjepartsprogram. Bild och videoredigeringsprogram från Cyberlink i fullversion är ett plus, men vi får också en massa prova på- och gratisappar vi gärna varit utan.

Specifikationer

Produktnamn: MSI Infinite S 9SC

Testad: April 2020

Kontakt: www.msi.com/eu

Modellnummer: 9SC-035EU

Processor: Intel Core i5-9400, 2,9 GHz hexa core

Grafik: Geforce RTX 2060, 6 GB

Minne: 8 GB ddr4, 2 666 MHz

Lagring: 256 GB ssd, 1 TB hdd

Anslutningar: 4st usb 3.0, 3st usb 2.0, usb 2.0 typ c, lan, 3st displayport, hdmi, 5.1 audio ut, line, in mikrofon, hörlur, s/pdif

Trådlöst: Wifi 5, bluetooth 4.2

Expansionsplatser: 1st so-dimm, 2 st sata

Operativsystem: Windows 10 Home

Övrigt: Mediaredigeringsprogram

Ljudnivå: 37-47 dBa

Storlek: 12,8 x 24,4 x 34,8 cm

Rek. pris: 13 790 kr

Pris: 13 790 kr på Dustinhome.se

Prestanda

Cinebench R20, cpu: 2 261 poäng

Geekbench 5, cpu: 4 497 poäng

Geekbench 5, gpu: 82 433 poäng

3dmark Fire Strike (DirectX 11): 16 025 poäng

3dmark Time Spy (DirectX 12): 6 939 poäng

Disk, läsning: 355,8 MB/s

Disk, sökning: 0,1 ms