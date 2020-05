Trots att det är en tjeckisk tjänst erbjuder Avast Secureline VPN både en sajt och en programvara på svenska. Eller nja, det stämmer inte riktigt då supporten inte går att få på svenska vilket är lite förvirrande.

Betyg 4 av 5 Omdöme Avast Secureline VPN har flera fördelar, inte minst de relativt höga hastigheterna och åtkomst till de flesta stora streamingtjänsterna. Men förvirrande betalningsalternativ och tveksam integritet drar ned betyget. Positivt Sajt och program på (huvudsakligen) svenska.

Sju dagars gratis testversion.

Snabbt.

Åtkomst till SVT Play, brittiska BBC Iplayer och amerikanska Netflix. Negativt Förvirrande betalningsalternativ.

Ganska få länder.

Tveksam integritet. Läs även: Stort test av VPN-tjänster

Förvirrande är det också när man ska teckna ett abonnemang. Att ladda ned programvaran går bra och att man kan testa programmet helt gratis i sju dagar är utmärkt. Men om man sen bestämmer sig för att fortsätta blir det rörigt.

För klickar man på ”Köp nu” inne i programmet får man upp tre alternativ – ett år för 35 kronor per månad, två år för 34 kronor per månad eller tre år för 33 kronor per månad. Visserligen billigt, men begränsande att det kortaste är ett helårsabonnemang.

Om man däremot går via sajten kostar det på ett ställe 58 kronor per månad för ett helårsabonnemang, och 47 kronor per månad för två- eller treårsabonnemang.

För att röra till det ytterligare hittar vi på ett annat ställe på sajten även möjligheten att teckna månadsabonnemang för 99 kronor.

De priser vi har utgått ifrån i jämförelse med andra tjänster är de på sajten, vilka är helt okej och placerar Avast Secureline VPN ungefär i mitten jämfört med andra vpn-tjänster.

Avast Secureline VPN erbjuder också, förutom sju dagars gratis testa på, en 30 dagars ”pengarna tillbaka-garanti”.

Avast Secureline VPN erbjuder sju dagars gratis test av programmet.

Ganska få länder men snabbt

Det finns bara 36 länder att välja bland när man kopplar upp sig med Avast Secureline VPN, vilket inte är jättedåligt men i lägsta laget. Hur många servrar man har är oklart, men det går i alla fall (för vissa länder) att välja server. Man har också flera dedikerade servrar för speciella tjänster. Exempelvis finns det både i Storbritannien och USA servrar speciellt för streaming.

Dessa fungerar utmärkt och vi kommer åt både brittiska BBC Iplayer och amerikanska Netflix utan problem. Samma sak med SVT Play när vi kopplar upp oss mot svensk server. Däremot kommer vi inte åt TV4 Play.

När vi sedan mäter hastigheterna står sig Avast Secureline VPN väl i konkurrensen. Man är långt ifrån snabbast, men ändå klart över medel i jämförelse med andra tjänster vi testat.

Mot svenska servrar kommer vi upp i 112 Mbit/s, mot brittiska i 96 Mbit/s och mot amerikanska i 95 Mbit/s. Detta på en 250 Mbit/s-uppkoppling, vilket gör att Avast Secureline VPN kommer upp i fullt godkända 45 procent för svenska servrar, 38 procent för brittiska och amerikanska.

Med en 22 Mbit/s-uppkoppling blir siffrorna 19,2 Mbit/s (87 procent) för svenska servrar, 17,5 Mbit/s (80 procent) för brittiska och 17,2 (78 procent) för amerikanska.

Vad som däremot är lite oklart när det gäller Avast Secureline VPN är integriteten. Visserligen påstår man sig inte spara några loggar, men samtidigt erbjuder man på sin sajt inloggning till kontosidorna via både Google och Facebook.

Avast Secureline VPN är som sagt lokaliserade i Tjeckien och lyder under deras lagar och förordningar.

Specifikationer

Tjänst: Avast Secureline VPN

Testad: April 2020.

Kontakt: avast.com.

Verksamhetsland: Tjeckien.

Antal servrar: Okänt antal i 36 länder.

Sajt på svenska: Ja.

Program på svenska: Ja.

Program till pc: Ja.

Program till mac: Ja.

Kill switch: Ja.

Antal samtidiga enheter: 5.

Snitthastighet svensk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 112 Mbit/s (45%).

Snitthastighet brittisk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 96 Mbit/s (38%).

Snitthastighet amerikansk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 95 Mbit/s (38%).

Snitthastighet svensk server med 22 Mbit/s-uppkoppling: 19,2 Mbit/s (87%).

Snitthastighet brittisk server med 22 Mbit/s-uppkoppling: 17,5 Mbit/s (80%).

Snitthastighet amerikansk server med 22 Mbit/s-uppkoppling: 17,2 Mbit/s (78%).

Åtkomst till SVT play: Ja.*

Åtkomst till TV4 Play: Nej.*

Åtkomst till BBC Iplayer: Ja.*

Åtkomst till amerikanska Netflix: Ja.*

Pris vid månadsbetalning: 99 kronor.

Pris vid helårsabonnemang: 58 kronor per månad.

Övriga prisalternativ: 47 kronor per månad vid två- eller tremånadersabonnemang.

* Netflix och andra streamingtjänster jobbar aktivt med att blockera tillgång via vpn-tjänster. Att en viss streamingtjänst fungerade vid testtillfället är ingen garanti för att den fungerar idag.