Du går fram till kassan och lägger ett paket filmjölk på bandet, men när du ska betala börjar kassörskan protestera: ”Filmjölken ingår i vårt paket Ica Bas, som även innehåller grillchips, folköl, smågodis och bacon”.

Du försöker övertyga henne om att du inte vill ha något annat än just filmjölk, men hennes enda svar är att erbjuda dig några andra paket där filen ingår, exempelvis Ica Flex och Ica Stor.

Nej. Så här går det inte till på Ica. Som livsmedelskonsument är det självklart att du själv får välja vad du ska handla. Elgiganten kräver inte heller att du köper vattenkokare, webbkamera och dammsugarpåsar i ett paket – och vill du teckna en prenumeration på Allt om mat blir du inte påtvingad några andra tidningar.

Det finns dock ett område där valfriheten inte gäller, och det handlar om kabel-tv.

Om jag exempelvis vill titta på BBC:s nyheter eller kunskapskanalen Discovery måste jag skaffa paketet Telenor Tv Flex som bland annat består av TV3, Kanal 5 och Eurosport. För att få titta på nyheter tvingas jag alltså även betala för Paradise Hotel, Wahlgrens värld och vm i biljard.

Och min operatör Telenor är inte unik. I kabel-tv-världen är det sedan länge självklart att kanalerna levereras i paket.

Förr i tiden, när kabel-tv:n var analog och det var komplicerat att byta kanaler var det kanske naturligt med kanalpaket. Men i en digital värld där vi klickar oss fram på våra mobila enheter skulle vi faktiskt kunna välja själva.

Ja, det här blir extra absurt när Telenor låter mig strömma tv-innehållet via sin app Stream – men fortfarande tvingar mig att köpa ett paket.

För några dagar sedan gjorde Telia sin tjänst Telia Play tillgänglig för alla. ”Ingen tv-box, installation eller koder behövs”, för att citera marknadsföringen.

Men trots att det handlar om en modern app håller Telia fast vid samma inlåsta paketlösning som när man hette Televerket kabel-TV på 80-talet.

Även här måste jag alltså betala för Wahlgrens Värld om jag vill se på Discovery.

I vintras utspelades ett tv-krig inför öppen ridå. Tele2 stred då via sitt bolag Com Hem om rättigheterna till Telia-ägda TV4, och fram till den 20 december såg det ut som att miljoner svenskar skulle förlora TV4 under julhelgen.

Striden handlade om rättighetsfrågorna när tv inte längre sprids via antennkablar utan via internet.

Vem som hade rätt i det kriget kan nu anses vara preskriberat. Det intressanta är att jättar som Telia och Telenor inte verkar ha förstått att det inte går att ta med sig 80-talslösningar in i 20-talet. I dag vill vi konsumenter välja själva. Många vill förstås ha paket för att kunna zappa mellan kanalerna, medan andra vill köpa dem styckvis.

Ett företag som inte låter oss välja begår ett stort misstag. Att jag som nyhetskonsument inte kan slippa Wahlgrens värld är lika galet som om Ica hade tvingat filmjölkskonsumenten att köpa grillchips.