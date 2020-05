Letar du efter en ny, bra pc? Nu har Media Markt sällat sig till butiker som Webhallen, Inet och Komplett, och erbjuder sin egna serie kraftfulla stationära pc-datorer för spel eller krävande prestandatungt kreativt jobb.

Betyg 4 av 5 Omdöme Det här är en solid investering i en pc som kan vara din centrala huvuddator vid skrivbordet i många år framöver, tack vare utmärkta möjligheter till löpande uppgraderingar. Men om du vill ha en perfekt pc direkt så kan det vara ett par saker du vill göra omedelbart, som att stoppa in wifi-stöd och byta ut processorfläkten och två chassifläktar mot tystare modeller. Positivt Cpu-prestanda över förväntan

Diskret design

Stora möjligheter för utbyggnad

Rent system Negativt Något högljudd kylning

Saknar en del kontrollmjukvara från start

Inget wifi Stort test: Kraftfulla stationära datorer

Testad produkt: Black Pro Gaming 2060

Pris: från 14 990 kr hos Prisjakt.

Egentligen är det inte de som bygger dem, utan gör det i samarbete med teknikdistributören Exertis, som tidigare gick under namnet Captech. Företaget heter i själva verket Exertis Captech AB, men Exertis är namnet som används officiellt. Datorerna går under namnet Black, eller egentligen ”Black by Ångström”, men det sista ser du bara om du köper en, på Media Marks webb står det bara Black.

Vi tog in och testade en maskin i samma prisklass som de vi nyligen gjorde ett stortest av. Den heter Black Pro Gaming 2060 som kostar 14 990 kronor. Vi skulle säga att den är lika mycket Pro som den är Gaming.

Övertygande prestanda

Den är helt klart byggd för att spela spel på, men den är inte så där typiskt designad som en speldator utan mer som en stor monolit till arbetsstation. Datorlådan som kommer från Factal Design har inga flashiga diodljus i chassit eller fönster på sidan som du kan se komponenter genom. Vill du istället använda prestandan för sådant som tung videoredigering, 3d-modellering eller liknande så är den en riktigt bra dator även för det.

Med sexkärnig Intel Core i5-processor, 16 GB snabba ram-minnen och Geforce RTX 2060-grafikkort står den sig bra i konkurrensen när det gäller prestanda, och i våra mätningar ser den till och med ut att den överprestera när det kommer till processorn. Vi ser inte att det skulle röra sig om överklockning, utöver att Intels minnesoptimering XMP är aktiverad. En 512 GB ssd avrundar hårdvarulistan, med stabil läshastighet en bit över en gigabyte per sekund.

Black Pro Gaming 2060 har en rymlig insida.

Datorn har gott om usb-portar, sex stycken bak och två framtill, alla av usb 3-typ. En extra framtill hade kanske inte varit fel, till exempel en av typ c. Två av de baktill är av extra snabb sort och klarar 10 gigabit/sek i dataöverföring. Utöver det är det inget med datorn som direkt överraskar. Du vill kanske investera i en uppgradering direkt, för enda nätverksanslutningen är trådad, wifi är inte inbyggt.

Rymlig, men lite skramlig

Datorn är relativt lätt att öppna upp datorn för uppgraderingar och underhåll. Bägge långsidorna går att lyfta bort efter att vi lossar ett par skruvar och inuti är det precis samma dimensioner och design som i Webhallen Config D20 som vi testade nyligen. Det gör den mycket trevlig att uppgradera. På moderkortet finns det plats för två extra ram-minneskretsar, och tre eller fyra pci express-kort beroende på hur breda de är.

Två 3,5 tums hårddiskplatser nås från baksidan, och även om det kan vara lite bökigt att dra dit sata-kablar från moderkortet och att fiska fram sladdar för strömförsörjning, så är det fullt genomförbart. Moderkortet har också en ledig plats för en extra m.2 ssd-enhet. Kraftenheten är generöst tilltagen på 600 watt, så du behöver med största sannolikhet inte oroa dig för att sätta in för tunga komponenter.

Datorn har Intels standardkylare på processorn, vilken kyler effektivt nog men är lite högljudd när den till och från behöver varva upp extra för att hålla temperaturen nere. Två extra chassifläktar är dock aningen skramliga när de går igång på högvarv. Datorlådan har extra ljuddämpande lager på insidan av sidopanelerna, men de ger inte så stor effekt.

Rent system som du får komplettera själv

Grafikkortet som kommer från Asus är en halvkompakt modell med två fläktar på. Det är inte väldigt högljutt och har bra fläktkontroll med möjlighet att dämpa kylningen lite extra. Men för det behöver du ett program som du får ladda hem från Asus supportsidor för kortet, det är inte installerat vid leverans.

Två usb 3-portar samt hörlurs- och mikrofonkontakt framtill.

Faktum är att det enda extra i datorn efter första uppstart är Geforce Experience, Nvidias program som sköter drivrutinsuppdateringar samt en handfull extra funktioner runt grafikkortet. Det är å andra sidan det enda den verkligen behöver för att kunna köras. Så fort du är online så hittar Windows extra drivrutiner och mjukvara för sådant som datorns ljudkort.

I längden kan det dock vara bra att leta fram rätt tillhörande program för både moderkort och grafikkort, då de även håller koll på sådant som bios-uppdateringar och ger extra verktyg för inställningar och underhåll. Vi hade nog gärna sett att de var förinstallerade eller att det medföljde instruktioner om hur man hittar dem, så att en mindre van användare inte missar det. I forna tider fick man ofta dessa med på cd- eller dvd-skiva, men då datorerna inte längre har optisk läsare är det inte ett alterntiv längre.

Precis som till de andra svenskbyggda stationära pc vi testat nyligen får du här tre års garanti på datorn. Det är bättre än vad de flesta stora märkestillverkare erbjuder.

Specifikationer

Produktnamn: Ångström Black Pro Gaming 2060

Testad: Maj 2020

Tillverkare/kontakt: Exertis Captech/Mediamarkt

Processor: Intel Core i5-9400F, 2,9 GHz hexa core

Grafik: Geforce RTX 2060, 6 GB

Minne: 16 GB ddr4, 3 000 MHz

Lagring: 512 GB ssd

Anslutningar: 6st usb 3 typ a (2st 10 gbit), lan, 2st hdmi, displayport, dvi, 2st ps/2, 2.0 audio ut, line in, mikrofon, hörlur

Trådlöst: Nej

Expansionsplatser: 4st sata, pcie x16, 3st pcie X1, 2 st dimm

Operativsystem: Windows 10 Home

Ljudnivå: 35-46 dBa

Storlek: 21 x 40,8 x 45 cm

Rek. pris: 14 990 kr

Prestanda

Cinebench R20, cpu: 2 436 poäng

Geekbench 5, cpu: 5 240 poäng

Geekbench 5, gpu: 81 607 poäng

3dmark Fire Strike (DirectX 11): 16 404 poäng

3dmark Time Spy (DirectX 12): 7 033 poäng

Disk, läsning: 1 115,5 MB/s

Disk, sökning: < 0,1 ms