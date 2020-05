”Ingen verkar intressera sig”

Tack för din text om kanalpaketen. Det var många år sedan jag läste en sådan text, du tar upp något som ingen mediajournalist idag verkar intressera sig för.

Varför det inte går att köpa individuella kanaler är en fråga som det aldrig har getts något svar på. Och så har det varit sedan satellit-tv och kabel gjorde entré.

Jag skriver inte "i Sverige", då förhållandet finns i alla länder. Paket, paket.

Frank

”Kunderna - ett nödvändigt ont”

Märkligt att det ska vara så svårt att ta sig bort från monopoltänket där kunderna var ett nödvändigt ont... Det behövs en revolution!

Jesper

”Bojkott vore på plats”

På tiden att man uppmärksammar idiotin med tv-paket. Men eftersom leverantörerna tydligen samarbetar i ett oligopol så är vi kunder rökta. Tydligen är det bara att betala om man vill se på vissa kanaler.

Dessutom är det underligt att man måste betala flera hundra kronor i månaden för kanaler som stör tittandet med en massa enfaldig reklam! Det verkar vara ett svenskt fenomen att man måste betala för att titta på reklam! Utomlands är "freeview" vanligare eftersom reklamen täcker kostnaderna.

En bojkott vore faktiskt på sin plats!

Bertil

”Ett sätt att skrämma bort kunderna”

Min operatör Canal Digital har nu skrotat det tv-paket som jag haft i flera år. ”4 favoriter” var en bra idé, men nu är det plötsligt inte längre ”tekniskt möjligt” och priset utan de fyra kanalerna blir samma som jag betalat innan.

Effektivt sätt att skrämma bort kunder.

En ny tv för 20 000 kronor har bra inbyggd inspelningsfunktion, men för att spela in är man fortfarande hänvisad till att betala för en extra tv-box med tillhörande fjärr att hålla reda på. Nej tack!

David

”Valfriheten blev lagom”

Håller med till fullo. Com Hem har ju numera bara TV4. För att få se exempelvis TV4 Fakta måste jag abonnera på C More. Så då sitter man där med Com Hem Flex och C More och Apple TV. Strul så det räcker.

Alla dessa uppköp och sammanslagningar som godkändes av Konkurrensverket och EU, de gjorde att den svenska valfriheten blev ”lagom”

Bosse

”Operatörerna önskar paketeringsfrihet”

Bra artikel men gräv gärna lite till så du hittar problemet och inte bara symptomet? För att använda din egen liknelse. Det är kanske inte Ica som kräver att den enskilda produkten ska ingå i ett paket med andra varor (från samma eller andra producenter).

För att Ica, Coop, Willys etcetera ska få sälja Cola måste de också sälja Sprite och placera dem bredvid de chips som säljs mest.

Alla operatörer önskar paketeringsfrihet - ingen har det...

EG

”Borde intressera Ygeman”

Artikeln är verkligen huvudet på spiken. Ansvarig minister borde läsa den tycker jag. Det borde väl intressera digitaliseringsminister Ygeman i det här fallet.

Rikard