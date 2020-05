Det är många som vill kunna spela spel på sin bärbara pc, men som inte för den delen vill ha en typisk spel-laptop.

Betyg 4 av 5 Omdöme GS66 Stealth har den rätta looken för att både passa på kontoret eller i ett mötesrum, och med alla egenskaper du vill ha av en kraftfull dator för både jobb och lek. Nästan. Enerverande fläktljud, lite för ljussvag skärm för bästa flexibilitet och ”bara” förväntad batteritid gör att den missar en topputmärkelse. Positivt Rejäla prestanda

Slimmat format och diskret design

God ergonomi

Mångsidig bildkvalitet Negativt Konstant, och ibland högljudd kylning

Något ljussvag skärm

Testad produkt: MSI GS66 Stealth 10SF-049NE

Pris: 22 990 kr hos CDON.

Vi har på senare tid sett flera försök att tillfredsställa behoven av ett mer stilrent och sobert yttre, men fortfarande med en lekfull sida som användare kan plocka fram.

GS66 Stealth från MSI är en ny 15-tummare som gör ett ambitiöst försök till det. Det är ett stramt utformat och slimmat prestandapaket med senaste generationen högpresterande laptopprocessor från Intel och bland det kraftfullaste i grafikkortsväg som går att stoppa i en dator i detta format just nu.

Det är raka linjer, räta vinklar och mestadels mattsvarta metallytor, en färg som MSI kallar Core Black. Med halvtunna skärmkanter är datorn inte överdrivet bred, men vi får ett par extra centimeter på djupet, då skärmytan är upphöjd en bit. Det är bra för ergonomin, om inte annat. Hög klass på både mus och tangentbord bidrar också till en bekväm upplevelse.

MSI GS66 Stealth, en tunnis med mycket kraft.

Fullt ljusspel, om du vill

Tangentbordet är framtaget tillsammans med Steelseries och använder Steelseries kontrollprogram för bakbelysningen. Här är det fulla rgb-effekter per individuell knapp som gäller, och du kan få detaljkontroll manuellt, eller använda någon av en samling mer eller mindre fantasifulla effekter. Eller bara välja en diskret enhetlig ton och ljusnivå, om du inte vill dra blickarna till dig.

På sidan hittar vi en thunderbolt 3-port som det i nödfall går att ladda batteriet med, men för anslutning under drift rekommenderas att du använder medföljande strömadapterklossen med traditionell rund anslutning. För övrigt sitter här ett gäng usb 3-kontakter, alla av snabbare 10 gigabit-typ. För extern skärmsanlutning får du hdmi via separat port och displayport via thunderbolt. Slutligen sitter här även en fast ethernet-port.

På sidorna har datorn även plats för rejäla fläktutblås för kylningen, en påminnelse om kraften inuti, men för övrigt ser den ut som en lite lyxigare halvstor kontors-pc eller bärbar arbetsstation.

Det senare kan den också med fördel användas till. För den har prestanda så det räcker och blir över. Vår modell har kraftfull Core i7-processor ur senaste Comet Lake-generationen, RTX 2070-grafikkort, 16 GB ram-minne som går att expandera ända till 64 GB för dem ambitiöse, samt en 1 TB ssd.

Det enda skärmen saknar är lite extra dynamik och ljusstyrka nog för sommarens balkonghäng.

Skärm som passar till mycket

Datorn har en bildskärm som främst är inriktad på spel, med korta svarstider och 240 Hz bildfrekvens. Men den gör inte bort sig i andra situationer. Den passar för vardagsarbete, där snabb skärm är trevligt när du till exempel skrollar långa dokument och webbsidor.

Det gör den även väl godkänd för media, med fin lyster i färgerna. Lite högre kontraster och mer svärta i bilden hade varit pricken över i. Med egna programmet True Color går det även att göra vissa justeringar av sådant som färgtemperatur och växla mellan en handfull profiler för olika typer av användning. Det är inte elitklass på färgerna för ett designproffs, men nära nog för många typer av kreativt arbete, med ett färgomfång oen bit över srgb-standard och möjlighet till låg färgavvikelse efter en kalibrering,

Högtalare med fin stereobild och bra tryck överlag ger rätta känslan när vi spelar upp film, men basen är lite i underkant. Framfö rallt är den inte varm nog i tonen för att övertyga när vi spelar upp musik. Ljudkontroll signerad Nahimic ger dig bra verktyg för att finputsa ljudbilden efter eget tycke och smak.

Ett annat ljud frustrerar desto mer. Datorn har konstant en fläkt igång, oavsett hur vi ställer in kylnings- och prestandaprofiler i MSI:s egna program Dragon Center. Den ger konstant ifrån sig ett rätt så dämpat, men fortfarande påtagligt gnälligt ljud som är omöjligt att ignorera. Vi fick en firmwareuppdatering levererad halvvägs genom testet som hjälpte med att få datorn att inte spinna igång fläktarna i onödan, men grundljudet blir vi inte av med.

Många snabba usb-portar.

Förväntade fläktar och batteritid

Att datorn sedan väser rejält när den ska kylas ned till max kan vi däremot acceptera. Det finns visserligen laptops med mer eller mindre lika kraftfull cpu som låter mindre, men när vi gör tunga saker är vi mer beredda på extra flås, så det gör inte så mycket.

Datorns batteritid ger oss inga överraskningar. Med den här nivån på prestanda i ett kompakt format har vi inga enorma förväntningar. De mellan ungefär två och knappt tre timmar aktiv användning vi får ut ur den, beroende på typ av jobb, är godkända. Vi hoppas dock att någon tillverkare lyckas kombinera maxad kraft på högsta växel med minimal energiåtgång på lägsta. Men än så länge är utvecklingen inte där.

GS66 Stealth kommer med en liten knippe bloatware förinstallerat, så det kan behöva lite rensning först. Men var försiktig med vad som avinstalleras, här finns dels en del kontroll-appar som tillhör hårdvaran, dels helt okej video- och fotoredigeringsprogram i fullversion från Cyberlink som kan vara användbara om du inte har Adobe Creative Cloud eller liknande som du vill installera istället.

Ett strikt och sobert yttre. I alla fall så länge tangentbordet inte står i alla regnbågens färger. Vilket det kan, om du är på det humöret.

Det är ingen tvekan om att det här är en ambitiös dator. Och nästan allt den tar sig för levererar den med kvalitet. Priset är högt, men egentligen väldigt rimligt med tanke på det man får. Den lilla irritationen med fläkten kan säkert en del användare ignorera, medan det kan irritera andra. Det är upp till dig hur känslig du är på den punkten.

Specifikationer

Produktnamn: MSI GS66 Stealth 10SF-049NE

Testad: Maj 2020

Tillverkare: MSI

Processor: Intel Core i7 10750H, 2,6 GHz hexa core

Grafik: Geforce RTX 2070 Max-Q, 8 GB

Minne: 16 GB ddr4

Lagring: 1 TB ssd

Bildskärm: 15,6 tum matt ips, 1920x1080 bildpunkter, 240 Hz

Webbkamera: 720p

Anslutningar: Thunderbolt 3, usb 3 typ c 10 gbit, 3st usb 3 typ a 10 gbit, lan, hdmi, headset

Trådlöst: Wifi 6, bluetooth 5.1

Operativsystem: Windows 10 Home

Övrigt: Mediaredigeringsprogram, rgb-tangentbord

Batteritid: 1h 45min (hög belastning), 7h 55min (låg belastning)

Ljudnivå: 30-45 dBa

Storlek: 35,8 x 24,8 x 2 cm

Vikt: 2,1 kg

Rek. pris: 22 999kr

Prestanda

Cinebench R20: 2 824 poäng

Geekbench 5, cpu: 5 999 poäng

Geekbench 5, gpu (CUDA): 88 108 poäng

3dmark Fire Strike (DirextX 11): 15 210 poäng

3dmark Time Spy (DirextX 12): 6 394 poäng

Disk, läsning: 796,2 MB/s

Disk, sökning: < 0,1 ms