Kanadensiska Tunnelbear är en av få vpn-tjänster som erbjuder en gratisversion. Dessutom har deras gratisversion inga begränsningar när det gäller funktioner, hastighet eller antal länder/servrar man kan koppla upp sig till.

Betyg 2 av 5 Omdöme Tunnelbear VPN är väldigt lätta att använda och erbjuder en (begränsad) gratisversion, men i övrigt finns inte mycket att glädjas åt. Pris och hastigheter är visserligen okej, men här finns få länder att välja bland, få servrar, få betalalternativ och åtkomst saknas till tjänster som brittiska BBC Iplayer och amerikanska Netflix. Positivt Enkelt och lättanvänt

Gratisversion (500 MB/månad)

Billigt vid treårsabonnemang Negativt Få länder

Går ej att välja server

Ingen pengarna tillbaka-garanti

Få abonnemangsalternativ Stort test: Bästa vpn-tjänsterna

Tunnelbear VPN

Begränsningen är istället datamängden. 500 MB per månad får man utan att betala, vilket i praktiken är försvinnande lite. Tunnelbears gratisvariant får därför snarare ses som en gratis provperiod än ett fullständigt gratisalternativ.

Och att det finns en möjlighet att testa på gratis är tur, för Tunnelbear VPN är en av få tjänster som inte garanterar pengarna tillbaka om man är missnöjd.

Kostnadsmässigt hamnar Tunnelbear VPN ungefär i mitten av våra testade tjänster. Vid ett årsabonnemang blir kostnaden 49 kronor (5 dollar) i månaden, vid månadsabonnemang kostar det 98 kronor (10 dollar). Det går att få ned priset till relativt låga 33 kronor per månad, men då måste man binda upp sig för tre år.

Betalalternativen är märkligt begränsade. Här är det bara kreditkort som gäller, inget Paypal, kryptovalutor eller liknande.

Lättanvänt men begränsat

En fördel med Tunnelbear är att det är väldigt lättanvänt. Bara att välja det land man vill koppla upp sig mot i en lista eller på en karta, klicka på ”On” (varken sajten eller programmet är på svenska) och sedan är man igång. Busenkelt!

Men som så ofta med enkelhet innebär det också begränsningar. Tunnelbear erbjuder bara åtkomst till 23 länder och det går inte att välja server när man kopplar upp sig.

Föga förvånande kommer vi inte heller åt BBC Iplayer, amerikanska Netflix eller TV4 Play. Bara SVT Play fungerar åt komma åt.

Hastighetsmässigt klarar sig dock Tunnelbear hyfsat bra i konkurrensen. Inga toppresultat, men ändå stabila hastigheter.

Mot svenska servrar kommer vi upp i 92 Mbit/s, mot brittiska i 76 Mbit/s och mot amerikanska i 81 Mbit/s. Detta på en 250 Mbit/s-uppkoppling, vilket gör att Tunnelbear VPN kommer upp i 37 procent för svenska servrar, 30 procent för brittiska och 32 procent för amerikanska.

Med en 22 Mbit/s-uppkoppling blir siffrorna 19,0 Mbit/s (86 procent) för svenska servrar, 16,8 Mbit/s (76 procent) för brittiska och 17,1 (78 procent) för amerikanska.

De hyfsade hastigheterna och gratisversionen till trots: Tunnelbear VPN är så begränsat att det inte är prisvärt och är en tjänst som inte kan rekommenderas.

Specifikationer

Tjänst: Tunnelbear VPN.

Testad: Maj 2020.

Kontakt: www.tunnelbear.com.

Verksamhetsland: Kanada.

Antal servrar: Okänt antal i 23 länder.

Sajt på svenska: Nej.

Program på svenska: Nej.

Program till pc: Ja.

Program till mac: Ja.

Kill switch: Ja.

Antal samtidiga enheter: 5.

Snitthastighet svensk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 92 Mbit/s (37%).

Snitthastighet brittisk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 76 Mbit/s (30%).

Snitthastighet amerikansk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 81 Mbit/s (32%).

Snitthastighet svensk server med 22 Mbit/s-uppkoppling: 19,0 Mbit/s (86%).

Snitthastighet brittisk server med 22 Mbit/s-uppkoppling: 16,8 Mbit/s (76%).

Snitthastighet amerikansk server med 22 Mbit/s-uppkoppling: 17,1 Mbit/s (78%).

Åtkomst till SVT play: Ja.*

Åtkomst till TV4 Play: Nej.*

Åtkomst till BBC Iplayer: Nej.*

Åtkomst till amerikanska Netflix: Nej.*

Pris vid månadsbetalning: 98 kronor.

Pris vid helårsabonnemang: Ca 49 kronor per månad.

Övriga prisalternativ: 33 kronor per månad vid treårsabonnemang, Gratisversion med 500 mb data per månad.

* Netflix och andra streamingtjänster jobbar aktivt med att blockera tillgång via vpn-tjänster. Att en viss streamingtjänst fungerade vid testtillfället är ingen garanti för att den fungerar idag.