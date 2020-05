Provrör och pipetter är inte allt en forskare behöver. Numera handlar en stor del om forskningen om avancerad databehandling, och en av bristvarorna är datorkraft.

Ja, även om några av världens mest avancerade datorer finns på världens universitet och högskolor så är behovet större än så.

Initiativet Folding@home löser det här problemet genom att ta hjälp av vanliga persondatorer hos vanliga användare. De flesta av oss har datorer som är onödigt kraftfulla för det vi i praktiken behöver. Folding gör en del av den här överskjutande processorkraften tillgänglig för forskarna.

Projektet, som startade redan 2000, har hjälpt forskning kring exempelvis bröstcancer, ebola och alzheimer och nu handlar det även om corona-forskning.

Enkel installation

Det enda du som användare behöver göra är att installera Folding-programmet på din dator. Det här jobbar sedan i bakgrunden utan att du märker det. Programmet utnyttjar nämligen bara den processorkraft som du inte behöver.

Har du en gammal dator som inte används kan du också installera Folding-programmet där, för att slippa belasta din vanliga dator. Gör du det är det dock förstås viktigt att tänka på att datorn förbrukar el så länge den står påslagen, och det är förstås också viktigt att den står på en brandsäker plats.

Att installera ett program som hela tiden ligger i bakgrunden kan kännas som en säkerhetsrisk, men bakom projektet Folding@home står ett antal stora aktörer.

Det drivs av Washington University tillsammans med teknikjättar som Nvidia och ATI. I Sverige är både Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan inblandade i projektet.

Steg för steg: Kom igång med Folding

1. Hämta programmet…

Surfa till www.foldingathome.org och klicka på Start folding i toppmenyn. Gå till rubriken Windows och klicka på den gröna nedladdningspilen. Välj att spara installationsprogrammet på datorns skrivbord och vänta på att det laddas hem.

2. … och installera det

Dubbelklicka på installationsprogrammet och godkänn eventuella varningar. Tryck på Next och acceptera villkoren. För att använda standardinställningar väljer du Express install, Next och när installationen är klar klickar du på Finish.

3. Kör automatiskt

Nu startar Folding@home automatiskt och som du ser kontrollerar du programmet via webbläsaren. Om du vill dela din datorkraft anonymt är det bara att trycka på Start folding och hoppa ned till steg 5.

4. Samla poäng

I Folding@home kan man samla poäng och delta i grupper. Vill du göra det väljer du Set up an identity (i steg 3). Här kan du skapa ett användarnamn och ansluta till en grupp. Du kan ändra ditt val via Change identity under Web Control (se steg 5).

5. Ställ in

Styr programmet genom att högerklicka på Folding-ikonen nere till höger (bredvid klockan). Du kan exempelvis stänga av det med Quit eller styra hur mycket processorkraft det får använda. Väljer du Web Control startar du en överskådlig meny. Här ska du bland annat se till att Any disease är valt för att stödja arbetet med just Covid-19.

6. Mer valmöjligheter

Vill du få fler avancerade inställningsmöjligheter? Högerklicka i så fall på Folding-ikonen och välj Advanced Control. Du kan även klicka på Protein Viewer för att få en visuell överblick över hela projektet.

Dela på kraften i din mobil

Folding@home finns för Windows, Mac och Linux, men tyvärr inte för några mobila plattformar. Har du en gammal mobiltelefon kan du i stället använda Boinc, som även finns för Android och som laddas hem här.

Boinc (Berkeley Open Infrastructure for Network Computing) har tagits fram av det ansedda Berkley-universitetet i USA. Plattformen används för en rad olika projekt, så du kan själv välja vad din mobil ska användas till.

Förutom Android-versionen finns Boinc även för Windows, Mac och Linux.

Läs mer på boinc.berkeley.edu.