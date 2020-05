FRÅGA. Jag har flera datorer och i den ena kör jag huvudsakligen all surf. I den finns programmen Avast Anti Track, Avast Premium Security, Avast Driver Update, Avast Clean Up Premium, Avast Secure Line.

Kan ni säga mig om jag har tagit i överkant? Är så att många program går i varandra eller är det här man bör ligga i dag. I de andra datorerna kör vi Avast Free och i princip bara musik och släktforskning.

Bengt

SVAR. De fem program du beskriver gör lite olika saker:

Avast Premium Security är säkerhetspaket och det skyddar dig exempelvis mot virus och andra skadliga program. Det här är med andra ord samma sorts program som exempelvis F-Secure Internet Security och Norton Internet Security – för att nu nämna två mer namnkunniga tillverkare.

är säkerhetspaket och det skyddar dig exempelvis mot virus och andra skadliga program. Det här är med andra ord samma sorts program som exempelvis F-Secure Internet Security och Norton Internet Security – för att nu nämna två mer namnkunniga tillverkare. Avast Anti Track skyddar din integritet och ser till att olika företag inte kan spåra dig lika lätt när du surfar på nätet. Den mest påtagliga effekten av det här är att du inte får lika mycket personliga annonser som anpassas utifrån var du har surfat.

skyddar din integritet och ser till att olika företag inte kan spåra dig lika lätt när du surfar på nätet. Den mest påtagliga effekten av det här är att du inte får lika mycket personliga annonser som anpassas utifrån var du har surfat. Avast Secure Line är en så kallad vpn-tjänst, och även den skyddar din integritet. Det gör den genom att dölja din ip-adress, alltså det "personnummer" som din uppkoppling får. En annan fördel är att en vpn-tjänst låter dig byta nationalitet på internet. Det gör att du exempelvis kan komma åt utländska tv-kanaler och andra medietjänster i Sverige (och svenska i utlandet).

är en så kallad vpn-tjänst, och även den skyddar din integritet. Det gör den genom att dölja din ip-adress, alltså det "personnummer" som din uppkoppling får. En annan fördel är att en vpn-tjänst låter dig byta nationalitet på internet. Det gör att du exempelvis kan komma åt utländska tv-kanaler och andra medietjänster i Sverige (och svenska i utlandet). Avast Driver Updater handlar inte om säkerhet utan om att datorn inte ska krånglar. Vad programmet gör är att uppdatera dina drivrutiner, alltså de små systemprogram som finns på alla datorer. Om de krånglar kan datorn bli långsam och instabil.

handlar inte om säkerhet utan om att datorn inte ska krånglar. Vad programmet gör är att uppdatera dina drivrutiner, alltså de små systemprogram som finns på alla datorer. Om de krånglar kan datorn bli långsam och instabil. Avast Clean Up Premium fokuserar också datorns hastighet och stabilitet genom att rensa bort sådant som kan orsaka problem på din dator.

Avast är en stor och känd tillverkare, så inget av programmen är på något sätt är oseriösa eller farliga. Vilka man behöver är dock en bedömning som var och en måste göra. Jag skulle säga att Avast Premium Security eller något annat liknande program är det enda som är direkt nödvändigt.

Framför allt optimeringsprogram som Driver Updater och Clean Up brukar sällan göra någon större nytta. Windows har numera blivit mycket bättre på att optimera sig själv, och för de flesta är det onödigt att skaffa några extraprogram.

Jag brukar säga som amerikanerna: If it ain't broke, don't fix it (om det inte är trasigt, laga det inte). Med andra ord, om man inte har problem med sin dator finns det sällan något behov av olika optimeringsprogram.