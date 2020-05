KFA2 Geforce RTX 2060 Super EX är det billigaste grafikkortet vi hittar i svenska butiker just nu med Nvidias grafikprocessor Geforce 2060 Super som presenterades förra hösten och som började dyka upp i grafikkort under vintern. Det blir ditt för 4 490 kronor, medan 2060 Super-kort kan kosta upp till cirka 6 000 kronor.

Betyg 4 av 5 Omdöme Geforce RTX 2060 Super är ett markant lyft från RTX 2060, och med ett prispressat kort som detta från KFA2 blir den ett intressant köp i en medelkraftfull desktop-dator. Du kan kanske inte spela i 4k, men hur många gör det på skrivbordet? Ett lite bökigt kontrollprogram och inte optimalt tysta fläktar håller den från toppbetyg, men annars är det här riktigt bra. Positivt Bra prestandalyft från RTX 2060

Passivt kylningsläge

Lätt att överklocka om du vill

Prisvärt Negativt Måttlig glädje av strålspårning

Ett visst fläktbrus

Relativt stort format Läs även: Bästa grafikkortet i olika prisklasser

På Prisjakt står det listat som ”Galax/KFA2”. Galaxy Microsystems heter tillverkaren, Galax och KFA2 är två varumärken som de använder på olika marknader. I de svenska butiker vi kollat in nämns dock inte Galax. Deras produkter är dock identiska.

Kortet är relativt avlångt trots att det bara har två fläktar, så kolla upp att du har tre decimeter fritt för att uppgradera. Var även noga med att du inte har för många extra pci-kort i datorn, för kortet är rätt så tjockt och tar upp nästan tre pci-raders bredd. På ena sidan sitter en bastant plåt och på den andra ett öppet plastchassi med två stora, transparenta fläktar.

Färgglatt för den som vill

Dessa lyser upp i regnbågens alla färger när vi slår på datorn, och skiner rejält inifrån chassit. Eller snarare, de lyser upp i blått och kan sedan programmeras att lysa i valfri färg eller dämpas ner via tillverkarens medföljande program. Det är ett av de mer ljusintensiva kort vi testat, vilket kan vara roligt om man uppskattar sådant. Det finns också en variant av samma kort fast utan rgb-dioder, men det säljs i mycket färre butiker och är av någon anledning klart dyrare.

Kortet har ett helt passivt läge för kylning för vanligt desktoparbete, men även där går det av någon anledning igång fläktar på lågt varvtal vid enstaka tillfällen. Det stör dock inte särskilt mycket, och inte heller när kortet jobbar på högvarv är det särskilt högljutt i rena decibel. Däremot får det en lite väsande ton på högre frekvenser vilket gör att det gör sig mer påmint än en del andra grafikkort vi testat.

Ett tillhörande program kallat Xrtreme Tuner ger dig koll på temperaturer och fläktvarvtal, samt belysningen. Programmet ger oss alla verktyg vi behöver, men i ett onödigt trångt och pilligt gränssnitt.

Överklockning funkar men behövs ej

Här hittar vi en sak som skyltas med på förpackningen, att med bara ett klick få en automatisk överklockning av kortet. Det är ingen unik funktion, även exempelvis Asus har motsvarande i flera modeller.

Vi testar den funktionen och får mycket riktigt ett litet hopp uppåt i prestanda efter ett testprogram som körs i några minuter, utan att vi behöver sätta oss in i sådant som klockfrekvenser, spänning och kylningsteknik. Men det mest påtagliga med denna överklockning blir tyvärr mer påträngande fläktljud. Så vi återställer kortet till standardläge och testar det så.

Vi kan inte säga att vi saknar överklockningen, för RTX 2080 Super är helt klart imponerande i sin prisklass även utan det. Det har i själva verket mer gemensamt med RTX 2070- och 2070 Super-kort än RTX 2060 när det gäller arkitektur, minneshantering och klockfrekvens, men kommer inte riktigt upp i deras nivå i ren beräkningskraft.

Gott om kraft, men efter i effekterna

För spelande på en 1080p- eller 1440p-skärm kommer du här väldigt långt och vi får stadiga 60 bilder per sekund i de flesta spel utan att behöva rucka på inställningar. I enskilda riktigt tunga titlar får vi kompromissa lite med effekter för att nå målet.

Det som inte riktigt håller måttet är det som just utmärker RTX-korten: strålspåringstekniken som ska ge extra avancerade ljus- och reflektionseffekter. Där var inte RTX 2060 särskilt bra, och även 2060 Super ligger lite efter. Vi testade att köra Control, ett spel som utnyttjar tekniken till max, och skillnaden i dessa effekter mellan detta kort och ett 2070 Super är markanta, förutom att 2070 Super givetvis också är generellt kraftfullare.

Men så är det också ett betydligt hopp upp i pris. Och du får mycket grafikprestanda både för spel och kreativt jobb med detta prisvärda kort från en lite mindre namnkunnig tillverkare. Är maximalt diskret kylning viktigt för dig kan det dock finnas andra kort med lite bättre egenskaper.

Specifikationer

Produktnamn: KFA2 Geforce RTX 2060 Super EX

Testat: Maj 2020

Tillverkare: Galaxy/KFA2

Grafikprocessor: Nvidia Geforce RTX 2060 Super

Gränssnitt: Pcie 3.0 x16

Anslutningar: 2st displayport 1.4, hdmi 2.0b

Minne: 8 GB

Angiven datorkraft: 7 180 gflops

Extra programvara: Xtreme Tuner

Längd: 295 mm

Rek. pris: 4 990 kr

Pris: 4 490 kr på Netonnet

Prestanda

Testad i dator med i5-9400F/16 GB ram

3dmark Time Spy (DirectX 12): 8 989 poäng

3dmark Fire Strike (DirectX 11): 21 901 poäng

Geekbench 5 (CUDA): 88 109 poäng

VR Mark: 8 843 poäng