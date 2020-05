En del tillverkare var tidiga med att släppa wifi 6-routrar, vissa till och med innan standarden var färdigdefinierad. Men nu börjar hela branschen satsa på den nya standarden. Senast ut är D-link som presenterade ett helt gäng routrar på CES i vintras. Nu har den första av dem kommit till Sverige.

Betyg 3 av 5 Omdöme Vill du bara uppgradera till wifi 6 i lägenheten för nya mobilen och datorn, och inte bryr dig så mycket om extrem kapacitet i trådlösa i nätverket så gör DIR-X1560 jobbet till ett överkomligt pris. Men det är ingen höjdarrouter för den som vill ha detaljkontroll, en del egenheter i gränssnittet irriterar och de funktioner man får känns lite väl nerbantade. Ett tryggt köp om du har måttliga krav, men inte ett särskilt inspirerande. Positivt Stabil uppkoppling och god räckvidd

Lätt att installera

Röststyrning

Bra pris Negativt Begränsad maxhastighet

Måttligt funktionsutbud

Bitvis virrigt gränssnitt Test: 5 snabba routrar – alla med Wifi 6-standard

D-link DIR-X1560

D-link börjar försiktigt med en enkel router för ett mindre hem med ganska få aktiva användare. DIR-X1560 är klassad som en AX1500-enhet, vilket innebär att den levererar upp till 300 Mbit/sek på 2,4 GHz och 1 200 Mbit/sek på 5 GHz, beskedliga siffror i wifi 6-sammanhang.

Men så är den också rejält prispressad. Det är inte den billigaste wifi 6-routern på marknaden just nu, den titeln går till TP-Link Archer AX10. Men det är den billigaste vi har testat, med ett pris på mellan 1 300 och 1 500 kronor i butik.

Stabilt efter uppdatering

Vi testar routern mot en mobil och en laptop med wifi 6-stöd och får till en början bra hastigheter på nära håll, men katastrofal räckvidd, med bandbredd ner på 10-12 Mbit/sec ett rum bort. Men efter en enkel firmwareuppdatering löser sig de problemen och vi får lika stabil uppkoppling med räckvidd som räcker bra för en liten eller medelstor lägenhet, eller till och med en enplansvilla om du kan placera routern centralt.

Topphastigheterna är långt ifrån de bästa vi har sett med en wifi 6-router dock. Vi kommer som bäst upp i strax under 550 megabit per sekund i överföringshastighet mellan en dator på wifi 6 och en ansluten till gigabit ethernet. Men det är snabbt nog för det mesta du kan tänkas vilja göra, och du får alla andra fördelar med wifi 6, som mindre risk för störningar, låg latens och lätt att hantera stora mängder klienter om du till exempel har ett helt smart hem uppkopplat.

Inga överraskningar i portutbudet.

I alla fall om du kör på 5 GHz-bandet. Du kan välja mellan att köra Smart Connect och låta routern välja frekvensband åt dig, eller dela upp det på separata ssid. Gör vi det så finns det inget 802.11ax-alternativ på 2,4 GHz-bandet, men på 5 GHz finns ett mixat läge med 802.11ax.

Omärkvärdigt yttre

DIR-X1560 har en enkel design med traditionell router-utformning och ett yttre i svart plast. Den är inte extremt kompakt men inte heller överdrivet stor, och det som sticker ut mest är dess fyra fastmonterade antenner. Routern kan väggmonteras och ser vi till skruvhål för det på undersidan kan den monteras med kablarna uppåt eller nedåt. Det är dock lite oklart åt vilka håll antennerna ska spreta.

Baktill hittar vi en standarduppsättning nätverksportar, en gigabit-port för internetanslutning och fyra gigabit-portar för interna nätverket. Här sitter också en wps-knapp, men förutom strömbrytare inga andra funktioner eller anslutningar. Routern har ingen usb-port, så möjlighet att ansluta och dela sådant som extern disk får vi klara oss utan.

Installationen är enkel så länge vi gör den via D-links wifi-app. Där får vi enkla steg-för-steg-instruktioner för hur den ska anslutas och konfigurationen går mestadels på automatik efter att vi scannat en qr-kod på undersidan. Enheten har ett unikt och säkert wifi-lösenord förkonfigurerat. Den är förinställd för wpa 2-säkerhet, men stödjer även wpa 3.

Mindre säkert är att lösenordet till dess användargränssnitt är ”Password”, och det finns inga krav på att sätta det till något säkrare. Du uppmanas ändra både det och wifi-lösenordet under installationen, men kan lämna bägge som de är. Är du en någorlunda smart användare, och det hoppas vi att PC för Alla-läsare är, sätter du givetvis ett nytt lösenord där.

Appen Dlink Wifi är snygg och lättöverskådlig, om än bitvis seg i uppdateringen.

Få funktioner och alternativ

När allt är klart möts vi av ett enkelt och avskalat gränssnitt med snabb översikt över nätverksstatus och anslutna klienter. Appen är dock lite irriterande seg i vissa lägen. Den kan ta en halv minut på sig att identifiera routern och släppa in oss i gränssnittet när den startas. Av till synes ingen anledning alls.

​​​​​​

I appen är det ingen enorm funktionalitet. Dels eftersom routern i sig är begränsad i funktion utan usb-port, men appen saknar också sådant som den skulle kunna innehålla, som många grundläggande wifi- och routerinställningar.

Du kan snabbdela inloggningsuppgifter med en qr-kod på skärmen, du kan aktivera ett gäst-wifi och konfigurera en extremt enkel föräldrakontroll som sätter surfschema på utvalda enheter, men inte innehåller någon sorts innehållsfilter. Du kan även kontrollera routerns diodrand på framsidan uppdatera firmware, och starta om routern.

Slutligen finns en funktion som heter ”Cloud-tjänst”, som om du koppar samman routern med ett konto hos D-link gör att du kan styra routern med röstkommandon i Amazon Alexa och Google Assistent. Någon annan form av fjärrstyrning verkar dock inte vara möjlig.

Lite mer i webbgränssnittet

Vill du göra mer, som att ställa in wifi-säkerheten, göra brandväggsinställningar och andra grundläggande saker, behöver du logga in på dess webbgränssnitt via en dator istället. Där möts vi av D-links traditionella gränssnitt som de haft i flera år. Tyvärr går det gränssnittet till skillnad från appen inte att få på svenska.

D-link har haft samma webbgränssnitt i flera år nu. Vi anser inte att man ska behöva ändra på en design som fungerar bra, men lite mer detaljkontroll hade inte varit fel.

Det är ingen extremt detaljerad kontroll på routern här heller, men vi kommer i alla fall åt allt grundläggande, som säkerhetsinställningar för wifi, möjlighet att välja prestandanivå och signalstyrka på wifi, upnp-kontroll, och portvidarebefodring och en handfull liknande funktioner.

Här finns också en enkel vpn-tunnelfunktion, en QoS-funktion där du kan dra och släppa en handfull anslutna enheter till olika prioriteringsnivåer, och möjlighet att sätta globalt webadressfilter. Det sistnämnda hade varit trevligt att kunna göra per klient i föräldrakontrollen. Lite irriterande med webbgränssnittet är att det saknar ett par funktioner, just föräldrakontrolldelen, samt kontohanteringen för röststyrningen. Så du måste verkligen ha bägge gränssnitten tillhands för full funktion.

Specifikationer

Produktnamn: D-link DIR-X1560

Testad: Maj 2020

Tillverkare: D-link

Trådlöst protokoll: Wifi 6

Frekvensband: 2,4 GHz + 5 GHz

Wifi-kapacitetsklass: AX1500

Anslutningar: 1st gigabit wan, 4st gigabit lan

Trådlös säkerhet: Wep, wpa, wpa 2, wpa 3

Filserver/skrivarserver: Nej/nej

Övrigt: Gästnätverk, QoS, vpn-server, stöd för Alexa och Google Assistent.

Användargränssnitt: Webb, app

Storlek inkl. antenner: 24,4 x 16,3 x 18,9 cm

Rek. Pris: ca 1 400 kr

Pris: Från 1 299 kronor hos Prisjakt.

Uppmätt hastighet, 5 GHz Wifi 6

3m: 545 Mbit/s

10m + 1 innervägg: 362 Mbit/sek

15m + 2 innerväggar: 102 Mbit/sek