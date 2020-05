I onsdags släpptes till sist Microsofts stora maj-uppdatering av Windows 10, även känt som Windows 10 2004.

Den senaste versionen av operativsystemet kommer med flera nya funktioner, såväl som flera nya brister. Microsoft säger att de för stunden håller på att undersöka tio stycken, rapporterar Zdnet.

Att nya uppdateringar av operativsystem också kommer med nya brister är inget ovanligt.

Problemen sträcker sig från buggar för GPU-drivrutiner för Intes integrerade grafik, till en blåskärm som kan inträffa när saker kopplas in och ut ur Thunderbolt-portar, samt skärmproblem för äldre Nvidia display-drivrutiner.

Tillbehör som använder sig av vissa drivrutinsversioner av Realtek Bluetooth kan också sluta svara som de ska och vissa datormöss kan sluta fungera med spel som använder sig av Game Input Redistributable.

Det finns kan också bli fel med program eller drivrutiner som kör vissa versioner av aksfridge.sys eller aksdf.sys och som kan hindra Windows från att installeras eller göra så systemet inte startar efter en uppdatering.

Även Microsofts egna Surface Pro 7 och Surface Laptop 3 kan uppleva plötsliga avstängningar efter uppdateringen på grund av ett problem med deras "Always on, Always Connected"-funktion.

Det är oklart hur utbrett respektive problem är men än så länge har Microsoft, om än inte löst något av dem, åtminstone hittat sätt att komma runt nio av tio.

I samtliga fall avråder Microsoft också användare från att manuellt installera Windows 10 2004.

