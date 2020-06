Internets domännamnssystem, dns, utvecklades för nästan 40 år sedan och det har inte förändrats mycket sedan dess. Det är helt okrypterat. Detta innebär att det erbjuder samma skyddsnivå mot nyfikna tredje parter som osäker http-trafik, vilket inte är mycket alls.

Även om du använder https kan någon tredje part i mitten av din trafik se de webbplatser som du ansluter till (men inte innehållet i ditt besök). Och din internetleverantör kan utan problem se samma sak.

Lösningen på det här problemet är dns via https (doh), som är ett nytt protokoll som krypterar dns-trafiken. Stora dns-leverantörer, som Cloudflare, Opendns och Google Public DNS, stöder det redan och det finns i Chrome och Firefox.

Bortsett från förbättringarna av sekretessen, förhindrar doh alla manipulationer med dns-frågor. Det är helt enkelt ett säkrare protokoll, och alla bör använda det.

Men även om du aktiverar doh är det upp till dns-leverantören att implementera detta. De flesta hemnätverksanslutningar är som standard konfigurerade för att använda internetleverantörens dns-servrar, som förmodligen inte stöder doh. Om du inte har ändrat det manuellt är detta antagligen fallet hos dig.

Men du kan använda en publik dns-server i stället. Vi rekommenderar Cloudfare, med adresserna 1.1.1.1 och 1.0.0.1. Andra alternativ är Google, 8.8.8.8 och 8.8.4.4 eller Opendns, 208.67.222.222 och 208.67.220.220.

För att slippa ställa om varje dator och mobil enhet är det enklaste att göra inställningen i din router. Den exakta platsen för dns-inställningen varierar beroende på vilken router du har. Det bör dock vara någonstans i nätverksinställningarna. Vi visar en Netgear Orbi.

1. Inloggning

Surfa till din router (antagligen är adressen 192.168.0.1 eller 192.168.1.1) och logga in. Instruktionen för just din router bör du kunna hitta på nätet.

2. Dns-adress

Leta reda på dns-inställningarna. I vår router finns de under menyn Internet. Välj Use these DNS Servers och skriv in adresserna till den dns-tjänst du valt. Spara.

3. Chrome och Edge

Du bör också välja säker dns i din webbläsare. I Chrome, skriv chrome://flags/#dns-over-https i adressfältet. I Edge, skriv edge://flags#dns-over-https. Sätt Secure DNS lookups till Enabled.

4. Firefox

Öppna menyn och välj Inställningar. Klicka på Inställningar längst ned. Bocka för Aktivera DNS över HTTPS. Stäng med OK.