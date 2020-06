Microsoft har nu beslutat att blockera sin stora maj-uppdateringen av Windows 10 för vissa enheter, rapporterar Windows Central.

Anledningen är för att uppdateringen har flera kända problem som Microsoft jobbar för att lösa. Nio av problemen har då resulterat i ett "kompabilitetsstopp", vilket innebär att uppdateringen hindras från att installeras via Windows Update.

Bland annat påverkas Surface Pro 7 och Surface Laptop 3 där ett fel med avstängningar knutits till enheternas "Always on, Always Connected"-funktion.

Användare kan fortfarande installera maj-uppdateringen manuellt, men Microsoft avråder från det. När felen är åtgärdade kommer uppdateringen automatiskt att bli tillgänglig igen.

