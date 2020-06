Storbritanniens public service-företag, BBC, har nu släppt en tidig version av sin alldeles egna digitala röstassistent, Beeb, rapporterar TNW.

Beeb är byggd med Microsofts AI-teknologi och kan hjälpa användare att få tillgång till BBC:s tjänster inom nyheter, väder, radio, musik och podcaster.

För att motarbeta stereotyper har Beeb en manlig röst istället för den kvinnliga som blivit standard bland röstassistenter. Beeb pratar också med en nordengelsk dialekt istället för en sydengelsk, som är mer vanligt förekommande hos BBC. Du kan se ett exempel från BBC nedan.

Back in August, we first announced #Beeb, the new voice assistant from the BBC. Find out what Beeb can do and how you can help us make it better: https://t.co/dIq2g2XYpc pic.twitter.com/Jhm6ljvduM