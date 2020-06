När Microsoft Surface Go anlände förra sommaren var den en välkommen nyhet. Ett nytt, kompaktare format, pressat pris och första Surface-plattan med, äntligen, en usb-c-port. Vi var därför extra nyfikna på uppföljaren som lanserades precis lagom till sommarvärmen anlände.

Betyg 3 av 5 Omdöme Lite extra skärmyta är ett positivt inslag, men vad vi ska med blixtsnabb wifi i en platta som redan hade helt okej uppkoppling, och som vi inte kan utnyttja så mycket mer är ett mysterium. Det som mest hade behövts vore en högre lägstanivå i prestanda. Det finns nu mer kraft som ett alternativ, men då får också betala desto mer. Positivt Kompakt och behändig

Bra ljud och bild

Bättre batteritid

Nu med lte-alternativ Negativt Fortfarande alltför seg

Dyrt med tillbehör som du lär behöva

Begränsat med appar i S-läge Stort test: Bästa Windows-plattorna som ersätter din laptop

Till skillnad från Surface Go så är det ingen lång förbokningsperiod mellan lansering och leverans, utan du kan plocka upp en idag. Priser startar på 5 199 kronor och går upp till 9 199 kronor. Nytt i den senaste modellen är bland annat att den går att få med en Core m3-processor istället för med en Pentium, och att det finns möjlighet att få inbyggt lte-modem för mobilt bredband på 4g-nätet.

Inget av det får vi dock i den modell vi testar. Vår platta har Pentium-processor precis som förra årets modell, men en lite nyare och lite kraftfullare. Pentium-modellen har inte 4g-möjlighet, utan det är det bara den betydligt dyrare toppmodellen med Core m3-som har. Här har vi valet mellan en med 4 GB ram och 64 GB emmc eller en med 8 GB ram och 128 GB riktig ssd. Det är den med 8 GB minne vi testat.

Halkar efter i prestanda

Någon enorm uppgradering är den dock inte, vi pratar om en liten höjning av klockfrekvens på dess två kärnor och kanske en femprocentig ökning av prestanda överlag. Och grafikkrets, minne och lagring är precis samma som i plattan vi testade för ett år sedan. Det känns som en klar besvikelse.

Surface 2 Go är som bäst som mini-laptop med tangentbord till. Men då börjar den bli dyr för den funktion och framför allt prestanda man får.

Allt fungerar, men mycket går småsegt, även vardagliga saker som att jobba i Word och Excel, surfa på webbsidor och bläddra i Windows egna inställningsmenyer eller appbutiken Windows Store möts med korta små pauser och hackighet. Tyngre program än så skulle vi rekommendera att du undviker helt.

Till och med sådant som komplexa webbsidor får plattan då och då stora problem med. Vi testade till exempel att surfa till Youtubes startsida med flera instanser av aktivt strömmande rutor, och det tog den flera sekunder att rita upp sidan och vi kunde navigera vidare, och att kontrollera uppspelningen av en video blir snabbt frustrerande. Samma sak för exempelvis webbversionen av Netflix.

Det beror inte på uppkopplingen. Vi får både bra prestanda på vårt wifi 5-nätverk och Surface Go 2 stödjer även wifi 6. Det hade vi dock inte tillfälle att testa den mot. En del webboperationer kräver numera helt enkelt lite högre topp i processorkraft för ett hänga med. Vi rekommenderar därför att du i så stor utsträckning som möjligt använder dedicerade Windows-appar för den typen av tjänster.

Välj Windows själv

Surface Go 2 kör precis som Surface Go Windows 10 Home i S-läge, vilket innebär att du bara kan installera just tablet-appar från Windows Store. Men du kan välja att lämna det läget och köra vanliga Windows 10 Home istället, vilket är kostnadsfritt. Det går också att köpa den som företag med Window 10 Pro installerat för en extra slant, eller enkelt köpa till det i Windows Store om du har Windows 10 Home-varianten.

Men har du bytt går det inte att gå tillbaka. Ska du bara surfa och köra Office, och inte har behov av något specifikt specialprogram, ser vi ingen anledning att byta från S-läge. Du får en säkrare miljö och lite bättre optimering vilket gör att du slipper en aning av hacket. Men bara lite.

En sak som däremot verkar ha förbättras är pennhantering. Använder vi plattan med en Surface Pen så får vi inte samma släpighet i responsen längre. Penna, liksom tangentbordsdel, är något som du som alltid med en Surface får köpa separat. Det lägger på mellan ungefär en tusenlapp och 1 500 kronor styck.

Oförändrad design och anslutningar

Till det yttre är det i stort sett exakt samma platta som föregångaren. Chassit är detsamma i mått och design, knappar och anslutningar sitter på samma ställen och har såvitt vi kan se samma funktion. Vi har avlånga Surface Connect-porten på sidan för medföljande laddare och eventuell dockning, och pin-kontakter på undersidan för samma påsnäppbara tangentbord som förr.

Design och konstruktion är densamma som i modellen från 2019.

Usb-c-porten kan användas för laddning med en mobilladdare som har tillräcklig spänning, och har även displayportstöd. Full thunderbolt 3-funktion får vi inte, men det är å andra sidan inget vi förväntar oss i denna prisklass. Baktill har vi ett stadigt stöd som fälls ut, och bakom det en liten mikro sd-kortläsare.

Det som däremot ser annorlunda ut är framsidan. Surface Go 2 har nämligen fått en större skärmyta, utan att öka yttermåtten. Skärmmarginalerna har helt enkelt krympt till ungefär en centimeter. Det gör att vi då och då sätter tummen inne i skärmen när vi använder den handhållet. Men den hanterar sådant grepp utan att registrera det som ett pek.

Övertygande ljud och bild

För övrigt är det givetvis bara positivt med större skärm, och den håller god klass rent allmänt. Bra betraktningsvinklar, relativt god ljusstyrka och 100 procents matchning mot srgb-färgskalan. Den är inget för en proffsanvändare, men de lär å andra sidan också vilja ha lite mer prestanda bakom. För media är den dock utmärkt, och matchas av fylligt ljud från högtalarna. Möjligen saknas det lite stuns i diskanten, och tyvärr finns det inget sätt att ställa in det själv med en equalizer.

Trots större yta har Microsoft fortfarande plats för en bra 5-megapixelkamera fram och en på 8 megapixel bak. Framtill sitter också den ir-kamera för ansiktsinloggning varje Surface-platta med självrespekt ska ha, samt en något förbättrad mikrofon med stereoupptagning.

Som vanligt är det inga av nyheterna i denna uppgraderade Surface som direkt blåser oss av stolen. Bäst är nya större skärmen, både med större yta och trimmad pek- och penn-funktion. Samt ett (dyrt) lte-alternativ, och ljudet, som i och för sig redan tidigare var bra.

Bättre batteritid

Positivt är dock att batteritiden har vässats. Plattan drar lika mycket när den jobbar intensivt och kör hög ljusstyrka som förr, men i strömsparande läge med dämpad skärm får vi många extra timmars användningstid. Det kan bero på nya skärmpanelen, eller kanske att senaste Windows-uppdateringen vässat hanteringen. I vilket fall som så tackar vi och tar emot.

Uppgraderingen från wifi 5 till wifi 6 känns som en mindre intressant lyft, eftersom den redan var bra nog för att strömma film på och det är annat som slöar ner webbnavigeringen. Prestandalyftet är mediokert om du inte satsar på en dyrare Core m3-model, och vi störs ännu mer på hur segt det går denna gång än för ett år sedan.

Kanske har fler sajter och appar blivit mer tungkörda? Eller så är det senaste uppdateringen av Windows självt som kräver marginellt mer? Det är intet du märker av med en lite snabbare processor, men här frestar det på tålamodet lite. Hur samma platta med långsam emmc-lagring och hälften så mycket ram-minne beter sig vill vi inte veta.

För Surface Go var vi mer generösa med omdömet, tack vare nytänket i den. Nu saknas nyhetsfaktorn, och utan dyr uppgradering är de allt för få kännbara förbättringar. Ska du ha en, och inte vill betala extra för Core m3-modellen, kan du lika gärna köpa 2019 års modell istället, så länge den finns i lager.

Specifikationer

Produktnamn: Surface Go 2

Testad: Maj 2020

Tillverkare: Microsoft

Processor: Intel Pentium Gold 4425Y, 1m7 GHz dual core

Grafik: Intel UHD Graphics 615

Minne: 8 GB ddr3

Lagring: 128 GB ssd, plats för mikro sd

Bildskärm: 10,5 tum blank ips, 1920x1280 bildpunkter

Kameror: 8 megapixel bak, 5 megapixel fram

Anslutningar: Usb 3 typ c, Surface Connect, tangentbordsdockning, 3,5mm headset

Trådlöst: Wifi 6, bluetooth 5.0

Operativsystem: Windows 10 Home S

Övrigt: Tangentbord, pekpenna mm som tillval

Batteritid: 4h 25min (hög belastning), ca 14h 10min (låg belastning)

Ljudnivå: Ljudlöst

Storlek: 14,5 x 17,5 x 0,83 cm

Vikt: 546 gram

Rek. pris: 6 899 kr

Pris: 6 890 kr på Komplett

Prestanda

Cinebench R20: 372 poäng

Geekbench 5, cpu: 987 poäng

Geekbench 5, gpu: 4 164 poäng

Disk, läsning: 763,2 MB/s

Disk, sökning: 0,1 ms