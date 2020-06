När covid-19 nådde epidemisk nivå i Wuhan började vissa länder omedelbart vidta åtgärder, bland annat Taiwan som har en av världens lägsta smittnivåer med under 500 kända fall och 7 döda.

Computex-mässan som normalt hålls i juni sköts tidigt upp till september, men nu har organisatörerna kastat in handduken och ställer in den helt. En av orsakerna är att Taiwan fortfarande bara släpper in utländska medborgare med uppehållstillstånd, och alla inresande måste sitta i 14 dagars karantän.

WCCF Tech skriver att myndigheterna visserligen planerar vissa lättnader i reglerna för affärsresenärer, med fem dagars karantän, men Computex räknar inte med att viruset kommer vara under nog kontroll till hösten för att gå vidare med mässan. Istället meddelar organisatörerna att nästa mässa går av stapeln 1–5 juni 2021.