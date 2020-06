Elgato känner vi som leverantör av videocapture-utrustning, men de levererar det mesta som har med strömmad video att göra. Belysning och greenscreen för digital hemmastudio, kontrollpaneler för streamers – så kallade stream decks – och även sådant som dockningsstationer. Det som saknas för att de ska bli en komplett leverantör, vare sig om du strömmar spel på Twitch eller vill hålla proffsiga online-föredrag, är kameror och mikrofoner.

Betyg 4 av 5 Omdöme Wave 3 är en kompakt och lättanvänd mikrofon för dig som uppgradera kvaliteten på ström och videosamtal, speciellt tillsammans med dess tillhörande mixerprogram. Den saknar en del djup och höjd i dynamiken, men i många fall kan dess dominerande mellanregister vara en fördel. Lite bättre vibrationsdämpning i foten hade dock varit bra. Positivt Kompakt och lättanvänd

Bra ljudkvalitet för ström och chatt

Smart mixkontroll Negativt Ganska känslig för vibrationer

Jobbigt kort på sitt egna stativ

Något platt ljudbild för vissa ändamål Trust Spotlight Pro och GXT 256 Exxo: Lättanvänt kit för videoströmmande

Testad produkt: Elgato Wave 3

Pris: 1 990 kr på Maxgaming.

Det blir det ändring på nu, åtminstone på ljudsidan, när de lanserar Wave. Det är en serie bordsmikrofoner av en typ vi sett mer och mer av på senare tid. Usb-anslutna enheter med stadigt bordsstativ, ungefär två till tre decimeter höga. Ofta med inbyggt ljudkort och hörlursuttag för medhörning. Vi har tidigare testat sådana från till exempel Blue och HyperX.

Nu vill alltså Elgato ha del av den kakan. Den modell vi fått in för test heter Wave 3 som är den lite mer avancerade av de två mikrofoner som lanserats. Det är en stilrent designad bordsmikrofon som på sitt medföljande stativ är 21 centimeter hög. Det kan kanske vara lite för lågt för ett skrivbord, med tanke på att Elgato rekommenderar avstånd från mikrofonen på ungefär två decimeter.

Mikrofonen är upphängd på en axel så att den går att tilta bakåt, och tanken är att du gör det för att rikta den emot dig. Trots det får vi vid ett normalt skrivbord sitta och huka oss över micken.

Inga puff-problem

Bakom ett mikrofongaller sitter ett inbyggt puffskydd och bakom det en riktad kondensatormikrofon med njurformad upptagning. Den dämpar störande ljud rakt bakifrån, men ljudupptagningen framför mikrofonen är relativt bred. Det gör att det kan trängas två till tre personer runt dem och alla hörs dugligt bra.

Som ett alternerativ till den runda foten får du med en adapter som gör att bygeln med mikrofon kan monteras på tredjepartsstativ.

Men optimalt är det givetvis rakt framför den. Vi upptäcker inga problem med puffljud, så det inbyggda skyddet verkar göra jobbet bra, men det finns också separat extra skärm du kan köpa och montera på. Foten går att skruva loss och ersättas med en medföljande sockel för valfritt stativ i standardformat.

Mikrofonen går även att koppla loss från sin bygel och monteras i en extra vibrationsdämpande bam som sedan kan fästas i mikrofonarm. Gör du det eller använder eget stativ kan du givetvis använda vilket puffskydd du vill till den.

En del annat som stör

Men vi har Testat Wave 3 som vi får den, på sin egna fot. Förutom problemet med att den är lågt placerad så är upphängningen och dämpningen under foten ganska stum. Ljud som tangenter och musklick fortplantar sig lätt via den in i mikrofonen. Så även om foten är ovanligt snygg att titta på så rekommenderar vi helt klart ett annat stativ.

Framtill på enheten sitter en ratt med en lysande diod runt, och på ovansidan har den en touch-yta som aktiverar mute-funktion. Detta verkar vara en av skillnaderna på denna och Wave 1, vars volymratt har begränsad funktion och mute-funktion som ett klick på ratten.

Ratten har här tre lägen vilka indikeras med en diod – volym för hörlurarna (samma som i Wave 1), gain-kontroll för mikrofonen, samt medhörningsmix där ena ytterligheten är ren medhörning från mikrofonen och det andra är uppspelning av datorns ljud. Är mikrofonen dessutom mutad så lyser ringen runt ratten i rött.

Usb och hörlursport sitter lätt tillgänliga..

Bra ljud, för vissa ändamål

Ljudkvaliteten i Wave 3 är definitivt god med relativt låga brusnivåer så länge vi inte låter gainen skena iväg och med hög upplösning på utdata. Den har 96 kHz samplingsfrekvens och 24 bitars ljudhantering, jämfört med 48 kHz och 16 bitar i HyperX Quadcast.

Men den saknar riktigt djup i upptagningen av bastoner, med gräns runt 70 Hz. Det gör att den del botten i inspelade röster kommer bort, istället får vi en mottagning i övre bastoner och mellanregister med en ganska hård klang. Den där riktiga klarheten i diskanten som vi upplever med HyperX Quadcast får vi inte heller här.

Ljudbilden i Wave 3 lämpar sig för just videosamtal och situationer där röst mixas med mycket annat, om du till exempel strömmar live och vill mixa in musik, spelljud med mera. Där är tydligheten viktigare är detaljkvaliteten. Men vill du spela in en röst solo med bästa kvalitet ger den inte en lika behaglig ton.

Mixa live direkt i datorn

En sak som gör Wave extra intressant är tillhörande programmet Wave Link, som finns till Windows 10 och Mac OS. Med det installerat och igång får du en smart och lättanvänd mixer för olika ljudkällor. Dels kan den lägga själva Wave-mikrofonen på en kanal och du kan även sätta andra mikrofoner du har på egna reglage. Sedan finns ett reglage för Windows systemljud, det vill säga det du vanligen hör i högtalarna.

Wave Link, smidigt att använda när allt är rätt kopplat.

Mest intressant är att den skapar åtta virtuella ljud-”utgångar” som enskilda program kan ställas in till att skicka sitt ljud till. Vissa program har inställningar för det själva, medan du ställer in det i Windows för andra. Då kan du få ljudet från webbläsaren (om du till exempel spelar upp en Youtube-video) på en kanal, musik från Spotify-appen på en annan, ett Skype-samtal på ett tredje reglage, och ett spel på ett fjärde.

Totalt kan du köra nio kanaler samtidigt inklusive mikrofonen. Men vi rekommenderar inte fler än sex kanaler, då det är allt som får plats i programfönstret, vilket inte går att skala upp. Ytterligare kanaler får vi scrolla till i sidled. Lite osnyggt, men tanke på hur smidigt allt annat med programmet fungerar.

Lättare än det låter

Sedan mixar du dem till rätt nivåer inne i Wave Link och skickar ut det till två ställen, dels till hörlursuttaget på Wave-mikrofonen för medhörning, dels till en virtuell ”ljud in”-kanal på datorn kallad Wave Link Stream. Den kan du sedan välja som ljudkälla i programmet du streamar, eller spelar in ljud med.

Det låter komplext men är förvånansvärt lätt att få grepp om även för en nybörjare. Det är lite pilligt att sätta upp alla individuella program som ljudkällor, men därefter är det lätt kontrollera och få till en bra ljudmix. Det enda vi saknar här är förmågan att spara undan en mixerprofil för senare användning.

Du kan kontrollera en hel del utan mjukvara i datorn. Gain, medhörningsvolym och mix mellan medhörning och datorljud går att ställa in direkt på enheten.

Allt som allt är det här ett lovande intressant paket för den som vill strömma live med högt produktionsvärde, och kan vara intressant vare sig om du är gaming-strömmare, har en podcast eller gör andra live-event online som presentationer och föredrag. Wave Link ska också vara integrerat med Elgatos andra live-kontroll Streamdeck, men i skrivande stund har vi inte haft möjlighet att testa den kopplingen. Men använder du den är det ytterligare en orsak att välja just en Wave.

Specifikationer

Produktnamn: Elgato Wave 3

Testad: Juni 2020

Tillverkare: Elgato

Anslutning: Usb 2.0 typ c

Mikrofonteknik: Kondensator

Samplingsfrekvens: 96 kHz

Bitdjup: 24

Mikrofonlägen: Riktad

Systemkrav: Windows 10 eller Mac OS X

Storlek (inkl stativ): 10 x 10 x 21 cm

Vikt (inkl stativ): 589 gram

Rek. pris: 170 Euro (ca 1 790 kronor).

Pris: 1 990 kr på Maxgaming.