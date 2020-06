Whatsapp, Facebook Messenger, Google Duo… Det finns många appar för att chatta i mobilen, men de flesta ägs av stora företag som Facebook och Google.

Motviljan mot it-jättarna gör att intresset för de fristående utmanarna ökar. Det senaste året har exempelvis Telegram växt från 300 till 400 miljoner användare i månaden.

Telegram fungerar som Whatsapp. Du behöver inte registrera något konto, utan det räcker med att ange ditt mobilnummer. Du använder sedan mobilens kontaktlista och kan omedelbart kommunicera med de vänner som också kör Telegram.

Nya tjänster

Telegram kan förstås användas för vanlig chatt mellan två personer, men det är även möjligt med röstsamtal – och videosamtal väntas lanseras inom kort. Det går även att kommunicera med större grupper.

Nyligen släpptes en uppdaterad app, och bland nyheterna finns en quiz-funktion. Tanken är att lärare enkelt ska kunna skapa frågesporter, men funktionen är förstås öppen för alla. En annan nyhet är ett stickers-bibliotek för runt 20 000 bilder som går att skicka.

Telegram lockar också med förstärkt säkerhet. Alla meddelanden är krypterade och det går att skapa extra säkra chattar där meddelanden raderas automatiskt när de är lästa.

Däremot är det viktigt att komma ihåg att Telegram, som utvecklats av två ryska bröder, också har fått kritik för sin säkerhet, bland annat har krypteringstekniken ifrågasatts. Precis som när det gäller liknande tjänster måste du ge appen tillgång till mycket information i din mobil, exempelvis kontaktlistan och dina filer.

Så funkar Telegram

1. Meny

Ta fram appens meny, där du bland annat hittar alla inställningar.

2. Sök

Sök bland dina kontakter.

3. Nytt

Skapa ett nytt meddelande.

4. Lista

Här visas dina kontakter och genom att trycka visas en konversation.

5. Skriv…

Skriv ett textmeddelande och infoga emojis.

6. … och bifoga

Du kan även bifoga bilder, filmer, aktuell plats med mera i din chat.

7. Röstsamtal

Tryck högst upp till höger för att starta ett röstsamtal och göra annat i konversationen.

8. Återgå

Gå tillbaka till startsidan härifrån.

9. Hemlig chatt

Skapa en hemlig chatt som du bland annat kan radera automatiskt.

10. Gruppsamtal

Du kan starta chattgrupper med flera deltagare.

11. Mörkt läge

Växla mellan ljust och mörkt läge på bakgrundsfärgerna.

Fem frågor om appen

1. Hur installerar jag…

Öppna Google Play Butik (Android) eller App Store (Iphone/Ipad) och sök efter Telegram. Tryck på Installera och välj därefter Öppna. Nu visas en guide som presenterar appen.

När du har bläddrat igenom den trycker du på Start Messaging och godkänner att Telegram får tillgång till exempelvis din telefonapp.

2. … och hur registrerar jag?

Telegram är kopplad till ditt telefonnummer, så det krävs ingen separat registrering. Fyll bara i det mobilnummer som du har i den telefon där du installerade appen så får du ett sms med en kod. Fyll i den i Telegram-appen, ange ditt namn och godkänn villkoren.

Det krävs alltså ett mobilnummer för att kunna köra Telegram.

3. Hur lägger jag till kontakter?

För att hålla kontakt med dina vänner är Telegram hopkopplad med mobilens kontaktlista. Första gången du skapar ett meddelande måste du därför ge appen rätt att komma åt informationen. När du gör det dyker de av dina vänner som kör Telegram upp i appens lista.

4. Finns Telegram för datorn?

Telegram finns inte bara för Android och IOS utan även som program för Windows, Linux och Mac – och som ett tillägg till webbläsaren Chrome. Du hittar alla nedladdningar på www.telegram.org/apps.

Om du vill slippa installera några program kan du surfa till web.telegram.org. Fyll i ditt mobilnummer och tryck på Next så får du en kod som ett sms till mobilen. Skriv in den på rätt fält så kommer du åt Telegram via just denna webbläsare.

5. Hur startar jag en quiz?

Vill du använda den nya funktionen frågesport? Tryck bara på förstoringsglaset på startsidan och sök efter Quiz Bot.

Nu öppnas en ny konversation och genom att trycka på Start får du steg för steg starta din frågesport.