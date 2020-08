Testad produkt: Poly Studio X30

Pris: 17 495 inkl kontrollpanel hos Dustin.

Denna vår har allt fler blivit bekanta med videosamtal och digitala mötesplattformar som Microsoft Teams och Zoom. Det är ett smart sätt att snabbt kunna få kontakt och mötas virtuellt när tid och avstånd, hälsorisk eller flygskam är för stor för att träffas i verkliga livet.

Betyg 3 av 5 Omdöme Har distansjobbsvåren gett dig blodad tand för det här med videomöten och du vill uppgradera till mer än bara webbkamera? Då kan lätthanterliga Poly Studio och instegsmodellen X30 vara en lösning. Det är enkelt att komma igång, men kan behöva en del förberedelse. Den levererar smarta lätthanterliga funktioner och god grundkvalitet, men inte riktigt finess i ljud och bild. Positivt Smart automatisk ljud- och bildkontroll.

Lätt att installera och konfigurera.

Fristående system.

…men även för datorsanslutning. Negativt Stelt utan wifi-anslutning.

Automatiken inte alltid perfekt.

Bitvis burkig ljudåtergivning.

Fortfarande en ordentlig investering.

De flesta lite proffsigare lösningar för videokonferenser är både rejält dyra och kräver en massa extra kompetens för att få ihop. Även enklare paket för det kan vara knepiga att komma igång med om du inte har egen it-tekniker till hands. Men även det lilla företaget, ett flitigt använt hemmakontor eller en föreningslokal skulle kunna ha glädje av det.

Poly Studio X30 är designad just för det. Det är en 44,5 centimeter lång enhet som du monterar på en datorskärm eller en tv och som innehåller allt du behölver. Det är väldigt lätt, och på en normalstor tv eller en bastant skärm är det enklat att bara hänga den ovanpå som en webbkamera. Sedan ansluter du en hdmi-sladd till tv:n en nätverkskabel och ström.

Det går inte att ansluta Studio X30 med wifi. Den har även wifi-kapacitet, men det är till för att du ska kunna ansluta till exempel en telefon eller en laptop och dela media och presentationer med mera med Studio X30 (och de du har möte med). Du kan även göra det genom att plugga in en hdmi-kabel i enheten.

Poly Studio X30 med Polys egna RealConnect-gränssnitt ansluten till helt vanlig tv.

Allt sitter inbyggt

Enheten innehåller en 4k-videokamera, en högtalare, ett gäng anslutningar på baksidan och en inbyggd minidator som gör den till en färdig klient som kan strömma video och ansluta till ett gäng olika videokonferenstjänster. Dels Polys egna system, dels stora aktörer som Zoom, Microsoft Teams och GoToMeeting.

I sin enklaste form är allt du behöver en skärm, en datormus och ett kommersiellt rumskonto hos till exempel Zoom. Har du en pekskärm kan du även ansluta till den med usb istället för att plugga in en mus. Ett Zoom-rum kostar dig 50 dollar per månad eller ungefär 470 kronor. Du anger kontouppgifterna till det vid första uppstart av systemet, och sedan är den kopplad till det kontot.

Enheten får då Zooms egna användargränssnitt för rumsadministration, där du kan starta möten, skicka inbjudningar, och så vidare. En del Poly X30-systeminställningar och kontroll av extra funktioner finns då tillgängliga som en liten sidomeny.

Bordskontroll på köpet

I det paket som säljs i svenska butiker ingår det sedan också en separat kontrollpanel, en liten pekskärm som står upprätt som en digital fotoram, med samma grännsnitt som i skärmen. Denna kräver också en nätverkskabel. Den tar ström från nätverket med power over ethernet-funktion (PoE). Saknar du det behöver du också en så kallad PoE injector, som du kopplar in mellan nätverket och panelen. Det är en enkel liten pryl som kostar ca 200 kronor att köpa in.

Kontrollpanelen ansluts med bara en nätverkskabel och behöver därför PoE-koppling. Men Studio X30 går också att köpa och köra utan den, och kontrolleras då med en mus.

Det här är prylar främst tänkta att vara fast installerade på ett fast mötesrum på ett kontor där fast nät och ofta PoE finns, men det hade kanske varit ett plus om dessa enheter också gick att konfigurera för wifi-uppkoppling. Videokvalitet kan visserligen bli lidande med för dålig wifi, men med bra signal borde det inte innebära problem. Vi ser fram emot en framtida uppföljare med wifi 6-stöd.

När allt är igång och du har ett konto uppkopplat är det lätt att starta möten och bjuda in folk, på samma sätt som du gör med ett Zoom-konto eller liknande via datorn eller mobilen. Ditt konto och ”rum” har då också en e-postadress, så om någon annan vill hosta ett Zoom-samtal så bjuder de bara in rummet till det som en annan deltagare, och de dyker upp som ett schemalagt möte i gränssnittet.

Vår testenhet var färdigkonfigurerad med Polys egna tjänst RealConnect. Den är lite mer avancerad och låter dig samla flera konton, så att du kan köra både Zoom, Teams, ett par andra videotjänster, samt ringa upp med traditionella videokonferenssystem som kör på SIP och H.323-standard. Det blir en lite dyrare lösning, då du utöver det också lär behöva ett ett separat abonnemang på till exempel Zoom Rooms om du vill använda det.

Hög upplösning för smart zoom

Kameran i Studio X30 är en vidvinkelkamera med 120 graders synfält och 4k-upplösning. Tanken är dock inte att den skickar en full 4k-bild, utan att den använder den höga upplösningen för att dynamiskt kunna digitalzooma och panorera runt i rummet. I ett automatiskt läge har den inbyggd ai-styrd ansiktsigenkänning och röstkontroll. Är ni fler än en i rummet kan den automatiskt zooma in på den som pratar. Och är du själv centrerar kameran och zoomar in på dig.

Det funkar för det mesta bra, men har en tendens att då och då bli lite förvirrat i ett alltför livfullt möte. Kameran tar medvetet lite tid på sig att svepa till en aktiv talare, och ibland hinner en mötesdeltagare precis säga sitt innan de kommer i bild, och kameran får lite snopet panorera tillbaka.

Det går givetvis också att kontrollera detta manuellt. Du kan spara undan olika ”scener” som du manuellt kan växla mellan under ett möte. Du kan till exempel ha en whiteboard i ett hörn eller en mötesordförande som alltid sitter på samma plats. Då kan det vara praktiskt.

Att hänga upp den är enkelt, så länge du inte har en för liten skärm.

Funktionell kvalitet, men utan finess

Bildkvaliteten är helt klart bättre än de flesta webbkameror, men med tanke på priset förväntar vi oss inte något annat. Den hanterar ljusnivåer väl. Den tappar dock rätt så snabbt i kvalitet när det zoomas in, med brus i bilden och lite hoppig vitbalans som följd. Men det är inte tänkt att vara studiokvalitet på det hela, utan att se okej ut i många olika ljusförhållanden. Och det gör det.

Samma sak kan sägas om ljudet. Studio X30 har fyra riktade mikrofoner för jämn ljudupptagning i rummet och röstpositionering. De är bra på att tydligt lyfta fram röster, men inte så mycket annat. Oavsett var vi befinner oss i ett mindre rum, så ”zoomar” den in på folk pratar, blockerar effektivt (nästan) allt annat, och normaliserar ljud så att du på ett ungefär hörs lika tydligt om du sitter nära eller en bit bort.

Detta sker dock med viss bekostnad av ren ljudkvalitet, med en viss kompression och yxighet i röstupptagningen. En bra headset- eller bordmikrofon ger mer kvalitet, men inte samma mångsidighet som en lösning som denna.

Flexibelt med Device Mode

Enheten kan också användas rakt av som en vanlig webbkamera. Det kan vara av intresse om du till exempel har den uppsatt som en Zoom-enhet men blir inbjuden till ett möte i en annan tjänst. Då aktiverar du Device Mode som det heter, pluggar in X30 till datorn med en usb-port, och vips har du den som kameraenhet i datorn, fritt att använda i vilka program du vill.

Du tappar dock en del manuella kontroller, som zoom, panorering och scenväxling. Det här är en väldigt ny funktion som Poly just har introducerat och som fortfarande är under utveckling, så vi hoppas få se en kontrollapp för detta till datorn i framtiden. En sista intressant funktion är ett blackboard-läge som du kan använda med mus ansluten men som fungerar allra bäst med en pekskärm. Med det ritar du på skärmen och delar med dig i realtid.

Med ett pris i butik på ungefär 20 000 kronor är det här ingenting som du köper bara för att använda hemma. Det finns ingenting som hindrar det, så länge du kan dra fasta nätverkskablar behövs det minimalt med andra förkunskaper. Men troligen är det kontoret på fåmansbolaget som lockas mest av det här. En investering i prisklass med en bra laptop, för ett system som gör videomöten både proffsiga och lätthanterliga. Det finns utrymme för förbättringar, men överlag fungerar allt bra.

Specifikationer

Produktnamn: Poly Studio X30

Testad: Juni 2020

Tillverkare: Poly

Produkttyp: Paket för videokonferens

Kameraupplösning: 4k, 2160p

Mikrofon: 4st

Högtalare: Mono

Anslutningar: Gigabit ethernet, hdmi in, hdmi ut, usb 3 typ c, usb 3 typ a

Trådlöst: Wifi för Airplay och Miracast, bluetooth 5.0

Systemkrav: Ethernet med internetuppkoppling. PoE för kontrollpanelen. Abonnemang på videorumstjänst.

Tjänster som stödjs: Poly RealConnect, Zoom Rooms, Microsoft Teams, GoToMeeting, 8x8

Övrigt: Medföljande kontrollpanel, fäste för skärm.

Storlek: 44,2 x 6,2 x 6,2 cm

Rek. pris: ca 25 000 kr

