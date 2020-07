Testad produkt: Lenovo Ideapad 5 15

Pris: 8 490 kr hos Prisjakt.

Vårt första test av en laptop med fjärde generationen av AMD Ryzen-processorer var av Rog Zephyrus G14 från Asus, ett maxat bygge med gaminginriktning, RTX-grafikkort och pris på över 20 000 kronor. Det gav en god indikation om att AMD var något stort på spåren. Därför har vi nu tagit in 15 tums Lenovo Ideapad 5 för test, en mer vardaglig laptop med ett humanare pris, och en snäppet enklare processor.

Betyg 4 av 5 Omdöme Ytterligare en bra AMD-dator som visar att de har vad som krävs för att konkurrera, åtminstone i alla segment utom de allra emst strömsnåla lättviktarna. Det här är en snygg, bekväm, problemfri och välbyggd dator som visserligen inte gör något exta, men som har god lägstanivå på allt. Positivt Höga arbetsprestanda för prisklassen

Välbyggd och bekväm

Bra extraprogram och lite bloatware

God batteritid Negativt Lite blek färg i bildkskärmen

Minne går ej att uppgradera

Det är den första dator vi sett med Ryzen 4000-processor, som är riktad till konsumenter och som inte har extra grafikkort under huven utan förlitar sig på senaste upplagan av AMD:s egna integrerade Radeon RX Vega 6-grafik. Det gör den unikt lämpad för att testa vad för nivå av prestanda den levererar på egen hand.

Det här handlar alltså om en betydligt billigare dator, med prislapp på mellan 8 000 och 8 500 kronor kronor större butiker. Den går också att köpa direkt från Lenovo för ungefär samma pris. Det är inte extrembudget med andra ord, men helt klart en dator för dig som letar värde för pengarna.

Ideapad 5 finns i många olika varianter, dels även i 14-tumsformat, dels med både Intel- och AMD-processorer i olika prestanda- och prisklass. I alla fall rör det sig dock om en dator för mellan ca 7000 och upp till strax under 10 000 kronor.

Utmärkta prestanda i sin prisklass

Förutom processorn, en Ryzen 5 4500U med sex kärnor, har får testade modell 8 GB ddr4-ramminne, och 512 GB ssd av halvsnabb typ. Det är ungefär vad vi förväntar oss i prisklassen, och även om det finns saker som kunde vara bättre, som att ramminnet till synes inte går att uppgradera, så är det svårt att klaga.

Ryzen 5 4500U är en extra strömsnål modell. Den har inte riktigt så låg strömförbrukning som Intels senaste Core-processorer med U-suffixet, men klart skonsammare på batteriet under normalanvändning än tionde generationens lite kraftfullare laptop-processorer som Core-processorer i H-serien.

Men den ligger mycket närmre dem i prestanda, och lyckas med det med överraskande låg värmeutveckling. Här får vi sex kärnor som både hanterar vardaglig multitasking utmärkt och som kan lägga i en rejäl överväxel vid behov med ökad effekt.

IdeaPad 5 gör inget märkvärdigt designmässigt, men håller bra kvalitet på det mesta.

Smart och snyggt kontrollprogram

Du kan manuellt kontrollera detta i Ideapad 5 med dess utmärkta kontrollmjukvara Vantage, där du växlar mellan maxprestandaläge, batterisparläge och balanserat ”intelligent nedkylning”-läge. Och det innebär en markant boost av prestandan att gå upp i maxat läge. I Vantage hittar vi även smarta batterikontroller som kan göra att det håller längre, och extra säkerhetsfunktioner, som Inaktivering av webbkamera och mikrofon och kontroll av wifi.

Utöver det kommer datorn med en prova på-installation av Mcafee Livesafe, men det är det enda som vi skulle kalla för bloatware i den. Övriga extraprogram är för sådant som Radeon-grafiken och Dolby-ljudet.

Inbyggda grafikkretsen är inte enormt kraftfull, och vi hade kanske faktiskt förväntat oss snäppet mer av en AMD-apu, men duger faktiskt bra för vardagligt spelande om du inte har höga krav på grafiska effekter och bildfrekvens, och undviker de mest extrema eller tveksamt optimerade speltitlarna. Det är kanske inte din huvud-pc för det om du är en inbiten gamer, men som en prisvärd dator att ha med på semestern funkar den även för det.

Webbkameran i ovankant gör ett väl godkänt jobb, och kan stängas av mjukvarumässigt. Men den har också ett fysiskt linsskydd om du inte litar på det.

Snygg och välbyggd om än inte slimmad

All denna prestanda är lovande, men inte mycket att hurra för om det sitter i en för övrigt undermålig dator. Det behöver du inte oroa dig för. Det här är en välbyggd laptop som gör det mesta bra även i detaljerna. Ideapad 5 har hyfsat smala skärmkanter på sidorna, men mer marginaler upptill och nedtill. Den är varken exceptionellt stor och tung eller extra slimmad och lätt, men välbyggd med ett stabilt chassi och med aluminium i skärmlocket, men mestadels i högkvalitativ plastkomposit med en matt, repfri yta i underredet. Den är stabilt byggd och överlag bekväm att greppa.

Tangentbordet är av utmärkt kvalitet, med bättre individuell knappkvalitet och respons än i många dyra premium-laptops, och med tydlig bakbelysning som kan ställas i två steg. Den har sifferknappsats på sidan, men lyckas ändå hålla huvudtangentbordet rymligt nog att ingenting upplevs som inhopträngt. Musplattan är också av god kvalitet med rätt precision och känsla i utan några märkbara problem.

I på-knappen som sitter ovanför tangentbordet siter en inbyggd fingeravtrycksläsare. Den är ovanligt liten i ytan för att ha det inbyggt, men det går att bygga en bra och säker sådant i kompaktare format, Det ser vi till exempel på en del mobiltelefoner som haren långsmal läsare på sidan av luren.

Datorn har snabb wifi 6-uppkoppling och presterar också stabilt bra över wifi 5, den har tre usb 3-portar, vara en är av typ c, och vi kan ansluta både hdmi och displayport, det senare via usb c-porten. En sak förvirrar oss lite. Datorn stödjer laddning via usb c-porten, och den laddare vi får med är också för usb c. Men den har även gammaldags rund laddkontakt. Det kanske då hade varit bättre med en laddare för det, så att vi kan fria upp usb-porten till annat.

Det välbyggda och ordentligt bakbelysta tangnetbordet är en av datorns bästa egenskaper.

God ljusstyka, halvbleka färger

Är det något med datorn som känns mer budgetklass så ärt det bildskärmen. Inte för att den är direkt dålig. Den har vanlig 1080p-upplösning och en hyfsat ljusstark ips-panel på som bäst 300 cd/m2, men tappar snabbt toppen i vita ytor i olika betraktningsvinklar. Det är dock nog för satt kunna jobba på datorn ute i sommalsolen, så länge vi inte har solsken precis rakt i ryggen.

Skärmen har inte heller optimalt färgomfång, utan ligger lite under srgb-klass. Det gör att du kanske inte vill ha datorn för att redigera foton och video på, i alla fall inte om du har proffsigare ambitioner på den punkten. Kontrasten är god och färgbalansen inom den palett den har är balanserad och netural.

Datorns högtalare som sitter ovanför tangentbordet och är riktade uppåt, kan beskrivas ungefär som skärmen, bra nog för det mesta men inte i riktig proffsklass. Vi får väl balanserat ljud men tappar lite detaljer i diskanten och saknar tryck i basen. Genom att trixa med manuell equalizer i en medföljande Dolby Audio-app går det att få lite mer fyllighet i ljudet.

Strömsnål, sval och stillsam

Kraftfull processor och stor skärm med hyfsad ljusstyrka till trots klarar sig datorn bra batterimässigt. Pressad till max kan vi jobba på den i två och en halv timme, vilket inte är enormt, men då tuggar den på rejält, med fullt blås på fläktarna och riktigt höga prestanda. Kylningen är då påtaglig och konstant men aldrig enormt högljudd.

Skärmlocket är i matt mörkgrå aluminium

Vid mer vardaglig användning är det både betydligt tystare och mer strömsnål. En full arbetsdag ska inte vara några som helst problem, och även om datorn aldrig spinner ner helt och går att kyla passivt så är den så tyst att vi knappt märker av fläkten.

Ryzen fortsätter att leverera kvalitet, och Lenovo bygger här en enkel men utmärkt laptop tunt den med högt prisvärde och få fel. Skärmen kunde ha varit vassare, och vi hade kanske väntat oss lite mer av AMD:s inbyggda Ryzen-grafik, som i tidigare generationer legat längre framför Intels integrerade. Ett större lyft på den punkten, och detta hade varit nära full pott.

Specifikationer

Produktnamn: IdeaPad 5 15 81YQ0021MX

Testad: Juni 2020

Tillverkare: Lenovo

Processor: AMD Ryzen 5 4500U, 2,3 GHz hexa core

Grafik: AMD Radeon RX Vega 6

Minne: 8 GB ddr4

Lagring: 512 GB ssd, plats för sd-kort

Bildskärm: 15,6 tim matt ips, 1920x1080 bildpunkter

Webbkamera: 720p

Anslutningar: Usb 3 typ c, 2 st usb 3 typ a med displayport, hdmi, headset

Trådlöst: Wifi 6, bluetooth 5.1

Operativsystem: Windows 10 Home

Övrigt: Fingeravtrycksläsare

Batteritid: 2h 20min (hög belastning), 19h 10min (låg belastning)

Ljudnivå: 29-40 dBa

Storlek: 35,7 x 23,3 x 1,8 cm

Vikt: 1,66 kg

Rek. pris: 8 499 kr

Pris: 8 490 kr hos Prisjakt.

Prestanda

Cinebench R20: 2 514 poäng

Geekbench 5, cpu: 4 686 poäng

Geekbench 5, gpu (OpenCL): 10 464 poäng

Disk, läsning: 727 MB/s

Disk, sökning: < 0,1 ms