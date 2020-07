Du behöver inte betala dyrt för Netflix, Spotify och Storytel. Det finns massor med filmer, tv-serier, musik, poddar och ljudböcker som du kommer åt helt gratis.

Förklaringen är att vi alla betalar tv-licensen, eller public service-avgiften som det numera heter.

För att få maximal utdelning för det du betalar kan du använda en rad appar och sajter:

Fri radio och tv

Ingen lär väl ha missat att både Sveriges Television och Sveriges Radio har utmärkta digitala tjänster där du kommer åt alla tv- och radiokanaler via datorn, mobilen eller surfplattan.

Här finns mycket oväntat – via Sveriges Radios sajt kan du exempelvis komma åt spännande poddar och lyssna på ljudböcker i form av det som kallas för Radioföljetången.

Det bästa är förstås att du inte är bunden till tablån – du kan titta eller lyssna när du vill i efterhand.

Föredrar du traditionell tablå-tv hittar du givetvis även tv-tablån även online.

Surfa till www.svtplay.se/kanaler

Gratis kunskaps-tv

Vid sidan om Sveriges Television och Sveriges Radio finns det även ett tredje mindre känt public service-bolag: UR (Utbildningsradion).

UR:s radio- och tv-program fokuserar på kunskap – och man når dem via appen UR Play.

Tv-godis från förr

Sveriges Television har ett enormt arkiv, och många av programmen går att se via tjänsten Öppet Arkiv. Vissa finns även via SVT Play-appen, men det finns fortfarande många som bara går att gå via sajten.

Riktigt barnslig tv

SVT:s Bolibompa är ett klassiskt tv-program för alla barn – och Bolibompadraken har en egen app där barnen kan spela och leka.

Det finns även en annan app som samlar alla barnprogram i ett gemensamt gränssnitt. Tanken är alltså att barnen ska kunna använda appen själva – eftersom den bara innehåller ju barnprogrammen.

Appar för radioaktiva barn

Även Sveriges Radio satsar mycket på barnen, och förutom klassiska barnradioprogram finns det både sajter och appar. Barnradions maskot heter Radioapan, och på han har två appar där man kan spela och leka.

Utbildningsradion (UR) ligger också bakom en påkostad kunskapsapp och sajt som heter Tripp, Trapp, Träd. Den vänder sig till barn i förskoleåldern.

Lös Melodikrysset digitalt

Melodikrysset är ett av Sveriges Radios populäraste program. Det här är korsord där orden kopplas ihop med en sång och numera finns själva krysset även digitalt. Om du inte vill lösa korsordet live kan du göra det när du vill med hjälp av appens ”snabbgenomgång”.

Nyheter i fickan

Appen SVT Nyheter håller dig uppdaterad om de senaste nyheterna, både som text och video. SVT har både lokala kanaler och ett stort korrespondentnät i världen kan och du väljer själv om du vill ha en generell eller lokal startsida i appen. Du kan även välja att få notiser för nyheter inom din region – eller inom speciella områden.

För den sportintresserade har SVT även en skräddarsydd app och sajt som heter SVT Sport.

Tävla i tv-soffan

SVT sänder många tävlingsprogram, och med appen Duo kan du delta hemma i tv-soffan.

Förutom att bevisa dina kunskaper kan du vara med i olika tävlingar och omröstningar med hjälp av SVT Duo-appen.

Språkkurs med SVT

För den som lär sig ett språk är det bra att titta på tv, och SVT:s app Språkplay kan vara bra för den som lär sig svenska.

Språkplay är en variant av vanliga SVT Play där man kan klicka på orden i textremsan. Här finns det språkstöd till tjugofem vanliga invandrarspråk. Det finns också övningar kopplade till programmen.