FRÅGA. Den senaste tiden har jag blivit inbjuden till massa videomöten. Jag har kört exempelvis Skype och Hangouts och det har funkat bra. Nu vill en av mina vänner att jag ska köra Zoom. Hur funkar det? Hur kommer man igång?

Anna

SVAR. Intresset för videomöten har av naturliga skäl tagit fart under 2020, och det finns många tjänster, exempelvis Microsoft Teams och Google Meets.

Just Zoom som du nämner har framför allt blivit intressant i skolvärlden eftersom den har bra funktioner för utbildningsvärlden och liknande områden där man vill kunna ha ganska många deltagare. Det går bland annat att skapa grupprum för eleverna, och man kan påkalla uppmärksamhet genom att ”räcka upp handen”.

Så här gör du för att komma igång:

1. Surfa till www.zoom.us. Här klickar du på knappen Sign up och registrerar dig genom att fylla i de uppgifter som efterfrågas.

2. Ditt första möte kan skapas på direkten och om du vill testa trycker du på Start Meeting Now. Det här går förstås också att göra senare via Host a meeting högst upp till höger.

3. Nu startar en automatisk nedladdning av Zoom-programmet, men installationsprogrammet finns också på zoom.us/download. Vill du inte ladda hem programmet kan du välja Click here eller Download here och sedan Start from your browser. Du kör då Zoom direkt från webbläsaren.

4. För att bjuda in deltagare till ditt möte trycker du på Manage Participants, Invite. Det här går att göra via mejl eller genom att trycka på Copy Invitation.

När mottagaren klickar på länken ansluter hen sig genom att följa i steg 3-4. Det krävs ingen registrering.

Zoom finns även som app för mobilen och surfplattan Den heter ZOOM Cloud Meetings och finns i Google Play Butik (Android) eller App Store (IOS).