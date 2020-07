Lampan är en underskattad inredningsdetalj. En bra belysning kan ofta vara förklaringen till att ett rum blir mysigt och ombonat istället för att kännas som en kal operationssal.

Att så många av oss ändå glömmer bort belysning beror bland annat på att en traditionell glödlampa bara har två lägen: av och på. Det här är sällan tillräckligt för att vi ska uppnå den optimala belysningen.

Lanseringen av en ny generations smarta lampor har i grund och botten förändrat det här. Numera är det enkelt att växla så att samma lampa både kan ge dig en dämpad gul mysbelysning och ett kraftfullt blåaktigt ljus – allt beroende på vad som passar för stunden.

Allt det här kan du styra med mobilen eller rösten, och i den här artikeln går vi igenom hur det funkar.

Vad är Google Home?

Google Home är namnet på en app för mobilen eller surfplattan. Den gör det möjligt att koppla ihop mobilen med en rad andra prylar i våra hem. I den här guiden visade vi exempelvis hur du kan spela upp ljud och video via Google Home-appen och mediespelaren Chromecast.

En något förvirrande detalj är att Google Home också var det gamla namnet på Googles egna högtalare, men för att undvika sammanblandning heter dessa numera Nest.

Hur kommer jag igång?

För att styra dina smarta prylar måste du skaffa appen Google Home. Hur du gör rent praktiskt gick vi igenom i den här artikeln.

Här visade vi också hur du kommer igång med en smart högtalare. Det här är en högtalare som är uppkopplad på ditt trådlösa nätverk och som tack vare en inbyggd mikrofon kan ta emot röstkommandon.

Nest Home Mini är en av marknadens billigaste smarta högtalare.

Det finns smarta högtalare från många olika tillverkare och i vårt exempel använder vi Google Nest Mini, som är en enkel lågprismodell.

Vad är en smart lampa?

Den smarta lampan är som regel en helt vanlig glödlampa, och du kan sätta den i samma armatur som vanligt. I likhet med vanliga glödlampor finns de med olika socklar där E27 och E14 är de vanligaste.

Skillnaden finns innanför skalet. Här gömmer sig nämligen en trådlös sändare och mottagare som gör att lampan går att styra på distans. Du kan exempelvis timer-styra den efter klockan – eller efter solens upp- och nedgång.

Vilka märken kan jag välja?

Det finns gott om smarta lampor från exempelvis Lifx, TP-Link, Geeni, Yeelight och Nedis. De viktigaste märkena är dock Philips Hue och Ikea Trådfri. Du kan läsa mer i vårt test här.

Philips Hue är en av många smarta lampor som går att koppla till Google Home.

Både Philips och Ikea har kompletta belysningssystem som även innehåller exempelvis ljusslingor, spotlights, plafonder och strålkastare. Ja, det handlar numera inte bara om lampor. Ikea har exempelvis tagit fram en smart rullgardin som drivs av en liten motor.

Vad är en hubb?

Somliga smarta lampor kommunicerar direkt med din trådlösa router. I det fallet krävs inget annat än själva glödlampan och en smartphone/surfplatta.

En annan lösning är att låta lampan kommunicera via en hubb (gateway). Ikea Trådfri och Philips Hue använder den här lösningen.

Hubben måste kopplas till både routern och till ett eluttag.

Hubben är en plastlåda som kopplas till en trådlös router med hjälp av en nätverkssladd. Din router måste alltså ha en ledig nätverksingång (markeras ofta med texten lan, lan1 eller bara 1). För att slippa dra en lång nätverkssladd är det smidigaste att placera din hubben och den trådlösa routern intill varandra.

Hur gör jag med julgranen?

Har du en belysning som inte använder standarlampor, exempelvis en julgransbelysningen? Lösningen är att skaffa ett smart strömuttag (kallas även smart plug).

Du stoppar in det i väggen, ungefär som ett grenuttag och du kopplar sedan lampans strömsladd till detta uttag. Du kan sedan använda det för att slå på och av strömmen, men inte för att dimma eller ändra färg.

Med ett smart strömuttag kan du styra alla elprylar.

Det smarta strömuttaget går inte bara att använda för belysning utan du kan lika gärna koppla in exempelvis en kaffebryggare eller vattenkokare. För att det ska funka krävs att apparaten startas automatiskt när den får ström.

Varför är watten olika?

Traditionella glödlampor har en fast ljusstyrka. En 40-wattslampa lyser med andra ord svagare än en med 60 watt. Smarta glödlampor går däremot att dimma, vilket betyder att du själv väljer hur starkt de ska lysa. Det som står på förpackningen är maxstyrkan.

I och med att smarta lampor använder den strömsnåla led-tekniken så är gamla tiders watt-tal inte användbart. En led-lampa på 10 watt ger exempelvis lika mycket ljus som en gammal 60-wattare.

Vad betyder färg?

Många smarta lampor säljs i två varianter: Vit och färg. Den vita (white) är billigast och ger bara ett ”vitt” ljus, precis som en glödlampa. Det enda du kan reglera är ljusstyrkan.

Väljer du i stället färgvarianten (colour) kan du även ändra färgskalan. Du kan exempelvis välja ett gulaktigt ljus för att få mysbelysning eller ett blått när du behöver koncentrera dig.

De dyrare lamporna kan lysa i 16 miljoner färger medan de billigare bara erbjuder nio alternativ. För de flesta räcker det senare dock långt.

Vad kostar det?

För att komma igång med Ikea Trådfri behövs ett startpaket för cirka 650 kronor. Det består av två vita lampor, en hubb och en fysisk fjärrkontroll. En standardglödlampa kostar sedan 80 kronor (vit) eller 200 kr (färg).

Det här startpaketet från Ikea kostar cirka 650 kronor.

Motsvarande startpaket för Philips Hue ligger på cirka 1 300 kronor och varje standardlampa kostar ungefär 200 kronor (vit) eller 550 kronor (färg).

Det finns som sagt även andra märken, och lamporna säljs ofta i flerpack. Det brukar med andra ord löna sig att jämföra priset före köp.

Behöver jag Google Home?

För att använda Ikea Trådfri eller någon annan smart lampa måste du installera dess app i mobilen – och du styr den härifrån.

Något mer behöver du inte göra. Det finns dock ett antal fördelar med att även koppla dina smarta lampor till Google Home. Den mest tydliga är att du kan styra dem med rösten. Genom att säga Hej Google, släck alla lampor kan du släcka alla lampor när du går och lägger, och på samma sätt kan du tända och dimma dem med ett röstkommando.

En annan fördel är att du bara behöver använda en enda app. Du måste visserligen ha exempelvis Trådfri-appen på din mobil, men när installationen är klar behöver du inte använda den.

Från Google Home kan du dessutom styra alla lampor – oavsett märke. Det går alltså att kombinera lampor från Ikea och Philips.

Däremot är det viktigt att komma ihåg att Google Home-appen bara kan tända, släcka och dimma. För att göra mer avancerad programmering måste du använda originalappen, alltså exempelvis Ikea Home Smart eller Philips-appen Hue.

Varför ser det annorlunda ut?

I Android-världen skiljer sig gränssnittet åt mellan olika mobiltelefoner och tillbehör. I våra exempel använder vi en Nokia-telefon med Android One (Android 9) tillsammans med och högtalaren Nest Mini. Vi visar också hur man gör med Ikeas lampor. Använder du något annat kan allt se lite annorlunda ut, men grundtanken är densamma.

Så mycket kostar prylarna vi använder

Google Home-appen. Gratis

Ikea Home smart-appen. Gratis

Trådlös router (wifi 5 eller 6). Från 400 kr

Google Nest Mini. Cirka 450 kr

Ikea Trådfri Startkit. Cirka 650 kronor

Ikea Trådfri lampa (färg). Cirka 200 kr

Kom igång med Ikea Trådfri…

1. Installera appen Ikea Home smart från Google Play Butik (Android) eller App Store (Iphone/Ipad). Öppna den, godkänn villkoren och välj Nu kör vi.

2. Koppla din gateway till ett eluttag och anslut den till en trådlös router med hjälp av nätverkskabeln. Observera att det måste vara samma router som mobilen är kopplad till. När det är klart klickar du på Nästa i appen.

3. Nu söker appen efter din gateway och under tiden kan du leta fram den qr-kod som finns på dess undersida.

Tryck på Skanna i appen och ge den tillgång till din kamera. Håll mobilen över qr-koden så sker avläsningen automatiskt. Om den inte fungerar kan du skriva in den säkerhetsnyckel som står under qr-koden. Avgör också om Ikea får samla in teknisk information från appen.

4. Stoppa in batteriet i fjärrkontrollen, sätt in en Trådfri-lampa i valfri armatur och tänd den. Tryck på Fortsätt i appen så påbörjas sökningen. När den är klar är det bara att följa instruktionerna och bekräfta med Klart.

5. För att göra röststyrningen smidigare är det smart att ge lampan ett enkelt namn. Det gör du genom att trycka på Inställningar, Hantera belysning. Tryck på de tre punkterna till höger om din lampa och välj Byt namn.

6. Vill du lägga till flera lampor eller andra Trådfri-prylar i efterhand väljer du Inställningar, Hantera belysning och trycker på ikonen med ett plus (+). Välj rätt pryl och följ appens instruktioner. Dessa kan variera utifrån vilken pryl det är.

… och koppla den till Google Home

1. För att koppla ihop Ikea Trådfri med Google Home måste du ha installerat Google Home-appen och en högtalare. Det här gick vi igenom i den här artikeln.

2. Öppna Ikea Home smart och gå till Inställningar, Integreringar, Google Assistant. Välj att aktivera tjänsten och ange rätt Google-konto om du har flera. När det är klart öppnar du Google Home-appen.

3. Om det redan står en ikon med texten Anslut IKEA är det bara att trycka på den. I annat fall väljer du Inställningar och bläddrar ned till Fungerar med Google. Leta upp IKEA Home smart i listan och peka på den.

4. Nu får du en beskrivning av Ikea-appen. Kryssa i rutan och välj Confirm för att ange att du har installerat den. Välj rätt Google-konto så loggas du in. I vårt test krånglade det här momentet – så vi fick försöka flera gånger.

5. Det sista du måste göra är att ange i vilket rum Ikea-lampan finns. Det gör du genom att markera lampan och välja Lägg till i ett rum. Ange först ditt hem och gör sedan ditt val, exempelvis Vardagsrum. Tryck till sist på Nästa (och eventuellt Klar.) Nu dyker din Ikea-lampa upp i appen – tillsammans med en knapp som heter Belysning.

Styr dina lampor i appen

Du kan styra belysningen på olika sätt i appen Google Home. Vill du tända, släcka eller dimma alla lampor på en gång pekar du på Belysning (A).

Du kan också styra varje enskild lampa. Det går att tända och släcka direkt på huvudsidan (B) och du kan också öppna en enskild lampa (C). Nu visas ett nytt fönster där du inte bara kan tända och släcka (D) utan även stegvis ändra ljusstyrkan (E).

Om du har en färglampa kan du ge ljuset olika nyanser (F). Vilka möjligheter du har styrs av vilken lampa det handlar om, och om du trycker på en färg (G) ser du hur den beskrivs (H).

Du kan ändra lampans inställningar via Enhetsinställningar (I). Här kan du exempelvis flytta den från ett rum till ett annat.

Så styr du lamporna med rösten

Genom att peka på mikrofonen i Google Home-appen kan du läsa in ett kommando med rösten.

Ett alternativt till att styra lamporna med appen är använda rösten. Har du en smart högtalare (till exempel Google Nest Mini) säger du först Hej Google och ger sedan ditt kommando. I mobilen öppnar du Google Home-appen och trycker på mikrofonen innan du ger ditt kommando.

Här är några exempel på vad du kan säga. Du kan förstås byta ut Vardagsrum och Ikea mot något annat.