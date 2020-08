Mycket märkligt finns på internet. På sajten This cat does not exist skapar en algoritm på konstgjord väg bilder på katter, alltså katter som inte existerar.

Det finns även liknande sajter som tar fram ansiktsbilder och engelska ord som inte existerar.

Den här mannen existerar inte på riktigt.

Sajtmakaren gör det här för att visa på kraften i artificiell intelligens.