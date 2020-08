Det händer en gång på hösten och en gång på våren. Två gånger om året släpper Microsoft sina stora Windows-uppdateringar. Ibland handlar det bara om kosmetiska förändringar, men ofta innehåller uppdateringarna många spännande nya funktioner.

För den vanliga användaren som kör Windows 10 Home i sitt standardläge sker uppdateringarna automatiskt, utan att man behöver tänka på det. När din dator anses vara redo installeras uppdateringen med eller mot din vilja. Det enda du kan göra är att skjuta upp den under en begränsad tid (via Inställningar, Uppdatering och säkerhet, Windows Update).

Det finns dock många av oss som vill göra tvärtom. Vi är nyfikna på vad som är på gång och vi vill testa allt före alla. Är du en sådan kan du bli en Insider.

Gratis för alla

Insider är Microsofts namn på sina testpiloter, och numera kan vem som helst bli det. Som du ser i vår guide till höger är det inte speciellt komplicerat att sätta igång.

Det är dock viktigt att komma ihåg att det kan vara riskabelt. De versioner som Microsoft skickar ut är visserligen testade internt, men de kan vara fulla med fel. Det här gör att du absolut inte bör bli Insider på en dator som du verkligen behöver. Risken finns att den helt slutar fungera – och du deltar som testpilot på egen risk och utan någon ersättning.

Har du däremot en extradator som du inte använder och är nyfiken på hur Windows utvecklas kan det vara kul att testa nyheterna före alla andra. Som Insider har du också en möjlighet att påverka utvecklingen, eftersom Microsofts utvecklare förstås är mer mottagliga för kritik i ett läge där saker går att förändra.

1. Registrera dig

Surfa till insider.windows.com och klicka på Become an insider. Du får nu logga in med ditt Microsoft-konto och ditt lösenord. Du kan förstås även välja att skapa ett helt nytt konto. Läs igenom informationen acceptera den genom att välja Submit.

2. Bekräfta adressen

Du får nu ett mejl med information om att du har blivit accepterad som en Windows Insider. När det kommer nyheter får du veta mer om dessa via den här mejladressen. Det är med andra ord viktigt att det är en adress du har tillgång till.

3. Ändra inställningar

För att kunna använda Windows Insider måste du acceptera något som kallas för diagnostikdata. Om detta inte är påslaget ska du nu gå till Inställningar, Sekretess, Diagnostik & feedback. Under Diagnostikdata ska det stå Fullständig.

4. Kom igång

Nu öppnar du Inställningar, Uppdatering och säkerhet, och som du ser kan du välja Windows Insider Program längst ned. Klicka på Kom igång och välj Koppla ett konto. Du måste förstås använda samma mejladress som du registrerade i steg 1.

5. Välj metod

Du får nu tre val: Långsam, som är säkrast, Snabbt, för att gå de senaste uppdateringarna och Release Preview, som ger dig officiella versioner i förväg. Du kan ändra valet i efterhand via Inställningar, Uppdatering och säkerhet, Windows Insider Program.

6. Sök

Nu måste du tillåta att Microsoft samlar in data och att det kan gå fel och får sedan starta om datorn. När det är klart går du till Inställningar, Uppdatering och säkerhet och väljer Sök efter uppdateringar för att hämta de senaste. Följ instruktionerna!

Smygtesta Office-paketet

Det är inte bara Windows som har ett Insider-program. Ett liknande finns även för Office-paketet och upplägget är detsamma: Du får tillgång till nya funktioner före alla andra och du har en chans att skicka synpunkter direkt till Microsofts utvecklare.

Office Insider är tillgängligt för den som har en Office 365-prenumeration.

Du kommer igång genom att öppna valfritt Office-program och välja Arkiv, Konto, Office Insider. Tryck på Gå med i Office Insider och följ instruktionerna.

Du kan också klicka på Om Office Insider för att få veta mer.